Организованного пророссийского движения в Белоруссии нет, потому что Россия поддерживает отношения с провластной элитой, игнорируя гражданское общество, считает минский политолог и общественный деятель Евгений Константинов

- Евгений, недавно польский президент Анджей Дуда подписал новую Стратегию национальной безопасности Польши, где главным врагом, понятное дело, названа Россия. В этом документе упоминаются Украина и Грузия, которым надо помогать, чтобы они не стали жертвой Москвы, но вот нет упоминания Белоруссии, хотя у Польши с Белоруссией четырехсот километровая граница. В чем причина? Насколько важна Белоруссия для Польши? Какое место она занимает в ее внешней политике?

— На данном этапе Польша считает Белоруссию пусть плохим, но союзником России. Поэтому спонсировать ее (а именно в этом может выражаться помощь) нет никакого смысла. До недавнего момента Польша активно использовала в Белоруссии тактику мягкой силы (практически все белорусские националистические СМИ вещают из Польши), однако не преуспела в этом.

Поэтому сегодня польский истеблишмент лишь внимательно наблюдает за происходящим в нашей стране. Белоруссия для Польши весьма важна, однако нет серьезных рычагов влияния на белорусский режим. А вот в Гродненской области, где проживает значительное польское меньшинство, присутствует огромное количество польских организаций. Это говорит о том, что поляки используют те возможности, которые представляются им реально работающими.

- Белорусский политолог Алексей Дзермант считает, что не должно быть единого государства Белоруссии и России, так как первая должна оставаться независимой. Вместо единого государства должен быть Союз Русских государств. А вы что думаете по этому поводу?

— Дзермант — провластный политолог, он озвучивает мнение той части белорусского истеблишмента, которая готова пускать пыль в глаза России ради сиюминутных выгод. Все эти годы в Белоруссии русская идентичность изживалась всеми возможными способами, в том числе через образование.

В настоящий момент белорусский режим продвигает идеи гражданского национализма, основанного на концепции абсолютно самостоятельной нации, находящейся во взаимовыгодных отношениях с соседями. О каком Русском государстве в этих условиях можно говорить?

- Польский политолог Корейба считает, что Александр Лукашенко своими нередкими конфронтациями с Россией и проведением независимой от Москвы политики объективно работает на интересы Польши. Поэтому требования некоторых польских политиков отстранить Лукашенко от власти идет во вред польским интересам. Разделяете ли вы его мнение?

— Я полагаю, что сегодня никто с полной определённостью не может сказать, что будет после Лукашенко. В стране практически полностью отсутствует политическая жизнь, партии и общественные движения находятся в глубоком кризисе.

Поэтому после Лукашенко все будет создаваться с нуля, повезет тем силам, которые окажутся проворнее и дальновиднее. В настоящий момент Польша от конфликтов Лукашенко с Россией вряд ли что-то выиграет. Ей просто нечем заинтересовать белорусский режим. Он всегда и везде работает только на себя.

- Известно, что в Польше в районе Белостока проживает белорусское православное меньшинство. Что оно из себя представляет? Каково его этническое самосознание? Работает ли с ним Минск? Если да, то по каким направлениям?

— Официальному Минску Белосток абсолютно безразличен. Никто с ним не работал и не собирается работать. Белорусское православное меньшинство в значительной мере полонизировалось, однако используется белорусскими националистами для создания некоего плацдарма политических и культурных идей, которые собираются внедрить в Белоруссии.

Что касается национального самосознания, то жители Белостока вполне удовлетворены существующим положением культурной автономии. Никакого стремления к возвращению в состав Белоруссии они не обнаруживают.

- А что это за идеи, которые они будут внедрять?

— Прежде всего, в Белостоке пытаются создать идеальную модель будущего государства по лекалам этнического национализма — с мовой, русофобским самосознанием, собственным вариантом исторического прошлого.

- Корейба раскритиковал работу польского канала Белсат, вещающего на Белоруссию, как бесполезную. Согласны ли вы с оценкой Корейбы? Если да, то в чем причина этой «бесполезности» — в белорусах или в низком профессионализма самого канала?

— На самом деле работа Белсата достаточно эффективна. В настоящий момент националистов в Белоруссии очень много (особенно в столице). Основную информацию они черпают из оппозиционных СМИ. Белсат, создающий видеоконтент, в этом случае монополист.

- А что на сегодняшний день представляет из себя белорусский националист? Что это за человек? Сколько ему в среднем лет? Кто он по вероисповеданию? Какое у него образование? Из какого он региона? Говорит ли на мове?Как он относится к России, Украине, Польше и Литве?

— Подавляющее большинство — в той или иной мере этнические националисты, возраст большинства — молодежь и люди средних лет, вероисповедание роли не играет, образование чаще всего высшее, на мове говорит незначительная часть, региональности нет. К России сугубо отрицательное отношение. Есть желание использовать украинский опыт. В сущности, очень похожи на украинских, за исключением региональности и мовы.

- Что из себя на сегодня представляет пророссийское движение в Белоруссии? Оно есть? Если да, то оно советское или все же русское? Насколько идеи западнорусизма, которая видит в белорусе просто «западного русского», то есть неотъемлемую часть русского народа, популярны в нынешней Белоруссии?

— Организованного пророссийского движения в Белоруссии сегодня нет. В первую очередь это связано с тем, что Россия до настоящего момента поддерживала отношения исключительно с провластной элитой, игнорируя необходимость работы с гражданским обществом.

Т.е. мы имеем практически классический украинский сценарий. Существующее политическое поле занято почти исключительно националистами. Да, некоторые партии декларируют общесоюзную повестку, но это часто делается формально. Реальный пророссийский сектор сегодня чрезвычайно маргинален, представлен фриками советской ориентации и обществу безразличен.

В принципе, большая часть белорусов вообще не охвачена политическими организациями, их взгляды и вкусы формируются в зависимости от индивидуальных факторов.

Что касается западнорусизма, то ваш покорный слуга с единомышленниками пробовали обращаться за поддержкой его развития в российские организации (включая посольство), однако столкнулись с абсолютным равнодушием. Что-то в пророссийском секторе может измениться только после осознания российской элитой необходимости использовать те же методы работы, которые задействованы западными организациями. В настоящий момент я такого осознания не вижу.