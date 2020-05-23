Пока в окружении Зеленского думают над тем, как остановить центробежные процессы, реальные мировые игроки решают свои глобальные задачи, и в этой игре Украина - разменная карта, полагает политический консультант Сергей Слободчук

- Сергей, какими могут быть последствия эпидемии коронавируса и связанного с ней длительного карантина для Украины? Как это отразится на экономике, на социальной сфере?

— В социальном плане последствия уже видны — миллионы украинцев стали беднее. Как мы уже говорили, особенно пострадали наёмные работники. Можно предвидеть, что после запуска экономики эксплуатация наёмных работников только усилится — в первую очередь, со стороны малого и среднего бизнеса, который сейчас так плачет о своих недополученных прибылях.

Можно прогнозировать и ещё одно неизбежное следствие — будет скачок преступности. Сейчас нам говорят, что в период карантина уровень преступности снизился, но в это не очень верится. Действительно, если посмотреть на цифры, то ничего вопиющего не увидим. Но я объясню, почему: есть установка в дежурных отделениях полиции не регистрировать заявления. Телесные повреждения, мелкие кражи, нападения остаются вне статистики.

Вот конкретный пример — на женщину за городом напала хозяйская собака, покусала руки, остались шрамы. Полиция просто не хотела принимать заявление. Вот так у нас и борются с преступностью — делая вид, что проблемы нет.

Если таким образом вести учёт, то, конечно, можно говорить о снижении, в кавычках, уровня преступности. Но это очень опасная вещь — потому что простой человек укрепляется в мысли, что государства нет, потому что государственный аппарат не выполняет функцию поддержания правопорядка.

Вообще, конечно, нынешние студенты имеют уникальную возможность, что называется, граблями по лбу, ощутить, что такое монополия государства на насилие — и что это такое, когда этого нет.

Когда мы изучали в теории все эти вещи, они казались очень абстрактными. Непонятно было, как это, когда у государства нет монополии на насилие, непонятно было, что это такое, внешнее управление. А сейчас исследователю с головой хватит примеров.

- Но, независимо от того, регистрируют заявления или нет, обеднение населения в результате кризиса неизбежно приведёт к тому, что будет всплеск криминальных проявлений?

— Конечно, будет резкий всплеск. Как учил нас Альберт Мухомодеев, уровень преступности — это производная от экономических отношений в обществе. По итогам экономического падения появятся миллионы «новых нищих», а так как заработать негде, то будет всплеск преступности. Давайте откроем Панаса Мирного — «Хіба ревуть воли, як ясла повні». Чем начал заниматься главный герой, когда не смог жить честным трудом? Начал грабить — только не богатых, а таких же бедных людей, как и он сам.

Причём, я думаю, это будет всплеск вооружённой преступности, будут грабить банки, банкоматы, будут грабить коммерсантов, перевозящих деньги, нападениям подвергнутся обменники…

- Предвидите возвращение, в этом смысле, в 90-е годы?

— Да, но только более жёсткое, потому что в стране теперь гораздо больше оружия, несколько миллионов единиц. Поэтому надо приготовиться к тому, что будет и неорганизованная, и ситуативно-организованная преступность, в виде мелких банд. Обнищание людей именно к этому приведёт.

- Но президент Зеленский на пресс-конференции заявил, что оценки ЮНИСЕФ относительно бедности на Украине не вполне корректны, по его словам, зарплата в 250 долларов — это не бедность… Как это можно прокомментировать?

— История, как известно, повторяется, первый раз как трагедия, а второй — как фарс. В Древнем Риме заигравшегося актёра-императора Нерона свергли, а в Киеве его современный аналог в виде актёра-президента отправили давать пресс-конференцию. Мы живем в более гуманные времена — это плюс.

Здесь возможны два диагноза. Если считать, что это полноценные руководители государства, то можно всерьез оценивать то, что они говорят.

А если это ряженые, как говорят злые языки, то какой смысл это обсуждать? Разве что как хохму. Юморист наш президент, как написала в Fb одна журналистка. Ему бы в «квартале 95» выступать. Хотя стоп…

Отправили человека играть роль, он не вполне понимает, как её играть, вот он и городит, что попало. Искать в этом смысл не стоит, его месседж о бедности говорит о том, что он просто не понимает, о чём идёт речь. Есть же методики международных организаций, той же ЮНИСЕФ, определяющие, кого можно считать бедными, как посчитать реальное количество бедных, какие показатели учитывать. Например, номинальную зарплату или реальную. При этом учитывают и ежедневный доход, и употребление различных продуктов, и доступ к образованию, к медицине, даже к информации, и многое другое. Вспомните 90-е годы — мы все были миллионерами, а на деле миллионер в купонах в реальной жизни был нищим.

Сценаристы не прописали ему, что говорить о бедности, вот и пошла вольная импровизация. Давайте не тратить время на это.

- А заявление Зеленского о втором сроке? Это ему сценаристы прописали или это был, так сказать, экспромт?

— Есть информация, что окружение Зеленского всерьез обсуждает эту тему. Зачем это заявление о втором сроке прозвучало, вполне понятно — по той причине, что если Зеленский пришел на один срок, к нему начинают относиться как к «хромой утке». Соответственно, начинаются центробежные тенденции, когда его сторонники начинают искать новых покровителей.

- И уже ищут?

— Простой пример. Приближаются местные выборы. «Слуги народа» уже побежали договариваться — и мне это абсолютно точно известно — с более перспективными политическими силами. Мажоритарщики уже пошли договариваться с партией Медведчука, в центральной Украине в этом плане есть шансы у Тимошенко. Посмотрите биографию ряда «слуг» и министров — это либо помощники депутатов от БПП, либо сами сторонники Порошенко, просто мелкие. Плюс рассматривают какие-то новые проекты, но из перспективных — бегут вот к этим. Это показатель.

Поэтому это заявление вполне логично. Если поставившие на Зеленского будут знать, что он только на один срок, то отношение к нему как к «хромой утке» неизбежно, и его матросы побегут с корабля, и будут тырить «крупу», принадлежащую капитану. Всё быстро пойдёт в разнобой. Отсюда и пошла эта история про второй срок, чтобы не списывали (Зеленского — Ред.) со счёта раньше времени.

- Не списывают ли и Порошенко? Обнародованы записи его разговоров с Байденом… Хотя для граждан Украины особых сенсаций там нет, и без того ясно, что страна управляется не из Киева. Поэтому реакция довольно вялая…

— Есть такое понятие, как раскрутка темы. Сейчас поставлена задача ряду прозападных СМИ, которые сначала выжидали, не понимая, как реагировать. Теперь они видят реакцию американских СМИ, завязанных на демократов, на этот скандал.

Хотя скандал с записями Порошенко-Байдена — это информационная спецоперация «на экспорт», с прицелом на американские выборы. Обратите внимание на RealClearPolitics — как только Байден пошел в отрыв от Трампа на 4,9 % (Байден 48,6 %, Трамп 43,7 % на 19 мая), тут же взорвался этот скандал. Давайте через неделю-две посмотрим, как он повлияет на расстановку сил.

Понятно, что задача сейчас для украинских прозападных СМИ поставлена такая — нужно максимально «погасить» эту тему. Тема проблемная, ведь по американскому законодательству, Байдену грозит злоупотребление служебными полномочиями. Когда-то кричали, что Трамп победил из-за «российского вмешательства в выборы». Хотя это никто так и не доказал, но крику было много, даже пытались начать процедуру импичмента.

А здесь есть прямые доказательства, аудиозаписи. Хороший подарок Трампу, кое-кто вовремя «принес патроны» в надежде на ответную благодарность.

Судите сами. Откуда эти записи? Прослушивали кабинет президента? Кто? Но ни одно имя не звучит, никакого нового «майора Мельниченко» нет. Шпион из прошлого: На Украине вновь взялись за майора Мельниченко © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Тогда остается только вариант, что эти записи делали по приказу Порошенко.

Зачем? А этот «слив» нужен для того, чтобы наладить мосты с администрацией Трампа и, соответственно, «слить» Байдена. Напомню, что у Порошенко бросили массу усилий на то, чтобы победить на выборах. И если бы не прикрытие со стороны демократов, то Петро просто спалил бы «зеленых» вместе со штабом. Они по факту выигрывали по всем пунктам, кроме рейтинга (но тут готовили фальсификацию и скупку) и кроме поддержки хотя бы одной из сил внутри США.

Но юридические перспективы в этом скандале имеются, раз есть аудиозапись. И можно начинать судебное разбирательство. Если даже Байден выиграет выборы, то кто мешает республиканцам начать процедуру импичмента на основании этих конкретных доказательств. Олейник: В предвыборной борьбе и Байден, и Трамп обратят взоры к Украине © РИА Новости, Нина Зотина

Поэтому понятно, что это продукт на экспорт. Конечно, определённые имиджевые минусы для Порошенко вся эта история принесёт, но на самом деле ему надо бояться совершенно другого. Ему надо бояться, что будут вдруг обнародованы записи его разговоров с президентом Российской Федерации, с Сурковым, записи о том, что он им обещал — и как его за это отблагодарили. «Не лох»: Сурков отметил «необыкновенную легкость в мыслях» у Зеленского © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

- Сейчас наблюдается обострение на Донбассе, оттуда поступают тревожные сообщения. Как, на ваш взгляд, могут там развиваться события?

— Думаю, что на данном этапе, пока в руководстве России находятся западники, они до последнего будут пытаться договариваться. Соответственно, нынешнее обострение можно рассматривать как игру на повышение ставок в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном. Может быть, будет переход к «Минску-3», если, не дай Бог, произойдут полномасштабные боевые действия.

Опять-таки, при Зеленском на Донбассе одно сплошное обострение. Возможно, что есть закулисные договоренности, а боевые действия нужны, чтобы легализовать их по схеме «конфликт — переговоры — договоренности».

Речь, конечно же, о переговорах между Москвой и Вашингтоном, в Киеве сидят ряженые, которые ничего не решают. Мы сейчас говорим не о том, кто прав, кто виноват. Мы говорим о том, как игроки используют обострение на Донбассе в политической сфере. «Наш выбор — Россия». 6 лет назад Донбасс выбрал и расплачивается войной © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

- Многие эксперты сейчас прогнозируют обострения и конфликты не только на востоке Украины, но и во многих других регионах планеты, напоминая, что раньше подобные кризисы заканчивались и решались мировыми войнами. Насколько сейчас велика опасность подобного развития событий?

— Вооружённые конфликты и сейчас идут, только они локальные. После того как появилось ядерное оружие, которое не зря называют средствами сдерживания, говорить о том, что основные мировые игроки напрямую вступят в военный конфликт, сложно. Но можно предвидеть, что увеличится количество локальных войн.

Войны ведутся сегодня в разных формах — скажем, есть экономическая война, война информационная, возможно, война биологическая. Говорить же о том, началась уже Третья мировая в такой вот скрытой форме, или нет, можно будет потом, после её окончания, когда будут определяться границы.

Глубинные причины для войны есть, а поводы могут быть самые разные. Мало кто в 1914-м году предвидел, что убийство Гаврилой Принципом эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево повлечёт за собой такие катастрофические события. И мы сейчас не знаем, какими будут последствия, скажем, убийства Касема Сулеймани в Ираке в январе этого года. Вполне возможно, что это можно будет рассматривать как отправную точку для Третьей мировой…