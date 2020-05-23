Остается сложной ситуация с младенцами, рожденными украинскими суррогатными матерями для иностранных биородителей. Из-за карантина и закрытых границ они все еще не могут забрать своих детей. А тем временем сурмамы продолжают рожать и за неделю количество малышей увеличилось на 20

Всего в киевском отеле находятся на содержании до решения проблемы 70 детей. Эта ситуация подняла много вопросов как политических, так и этических. О том, как устроен рынок суррогатного материнства, как он функционирует, и почему украинские женщины так востребованы для вынашивания чужих детей мы поговорили с юристом украинского агентства по подбору доноров и суррогатных матерей «Евродонор» Мариной Троцкой.

- Как проходит процесс оказания услуги? К Вам условно обращается семейная пара из Европы и вы помогаете найти им суррогатную мать на Украине? Опишите, пожалуйста, процесс.

— К нам обращаются пары не только из Европы, а из Украины, в том числе, с просьбой подобрать кандидатуру суррогатной матери. На момент обращения пара имеет заключение врача, о том, что родителям рекомендовано воспользоваться услугами суррогатной матери. Еще это называется — заместительное материнство. Потенциальные биородители озвучивают своеобразный райдер, как они видят процесс вынашивания: лечебное учреждение наблюдения и будущих родов, место проживания во время беременности сурмамы и прочее. Исходя из требований и пожеланий подбираются кандидатуры.

- Многие суррогатные мамы самостоятельно ищут биологических родителей и работают напрямую. В чем смысл вашего посредничества?

— Оценить труд посредника могут лишь люди, которые имели опыт самостоятельного поиска или участия в программе. Как часто бывает в нашей жизни — это лотерея. Часто попадаются мошенницы-сурмамы (давайте называть вещи своими именами и озвучивать проблему). К нам обращаются десятки пар после самостоятельного поиска, которые оплатили уже несколько пакетов обследований предполагаемых кандидаток. А эта сумма переваливает за несколько тысяч долларов. А сделка не состоялась. С другой стороны и сами сурмамы могут столкнуться с недобросовестными биородителями. Не знающие своих прав, без юридической защиты женщины могут столкнуться с разными проблемами, когда беременность прерывается или влечет проблемы со здоровье. Мы не уверены, что люди которые платили деньги за получение ребенка, оплатят расходы за лечение и восстановление сурмамы, если что-то пойдет не по плану. Мы помогаем решить эти проблемы.

Давайте возьмём сейчас киевскую ситуацию, которая подняла эту проблему. Ребенок родился, родители не могут приехать забрать его. Сурмама не может получить гонорар и выплаты. Спросите у таких сурмам, как им без поддержки? Они сейчас обращаются за юридической помощью и мы не можем им помочь, не имеем права. Именно эти сурмамы пострадали больше других, они не знают что им делать с ребенком. Знаю сурмаму, у которой биородители из России не могут забрать ребенка — закрыты границы. А об этих случаях не говорят.

- Ваше агентство предоставляет услуги всем желающим или есть какие-то ограничения?

— Ограничения имеют соискатели, у которых нет медицинских показаний для заместительного материнства, то есть когда женщина не может самостоятельно выносить ребенка. Согласно действующего украинского законодательства, воспользоваться услугами сурмамы может только пара мужчины и женщины (несколько лет назад была внесена поправка к закону, исключившая оказание услуг однополым парам). А вот ограничений по возрасту биологических родителей нет. Пенсионеры тоже могут стать родителями.

- Из каких стран к Вам чаще всего обращаются?

— Мы не ведем статистику именно по странам, а делим на иностранные пары (куда и россияне входят), и граждан Украины.

- Каким критериям должна соответствовать женщина, чтобы стать суррогатной матерью?

— Это соматически и физически здоровая женщина 25-35 лет. У нее должен быть собственный ребенок. И, конечно, она не должна иметь противопоказаний к вынашиванию беременности.

- Есть ли требование к проживанию, питанию суррогатной матери во время беременности? Кто следит за соблюдением этих требований? Если женщина нарушает эти требования, что тогда происходит? Какие ещё бывают ограничения?

— Договор между биородителями и суррогатной матерью предусматривает выполнение требований и предписаний врача, наблюдающего беременную. Никаких ограничений прав и свобод этим договором не предусмотрено. Ограничения касаются в основном действий, которые могут повлечь негативные последствия для беременной и ребенка, например, перенос тяжестей, определенные косметические процедуры, использование токсичных препаратов. Есть требования врача, которые необходимо выполнять. Никто не будет заставлять сурмаму есть морковку, если она хочет мясо. Для этого проводятся собеседования, чтобы биородители понимали, насколько близка им по образу жизни претендентка на сурматеринаство. Нарушения режима и образа жизни выявляются во время медицинских обследований, которые регулярно проходят сурмамы, вынашивая малышей.

- Какие существуют риски для суррогатных матерей и заказчиков? Если женщина отказывается отдавать ребёнка, как решается такой вопрос?

— Суррогатное материнство урегулировано Семейным Кодексом Украины. Согласно закону суррогатная мать не имеет права на рожденного ею ребенка. Она не является матерью ребенка, как, например, в России. Конечно, насильственные действия никто над женщиной не совершает. Согласно действующего законодательства в случае отказа сурмамы отдавать ребенка, биородители обязаны подать заявление в полицию и органы опеки. Ребенка обязаны изъять органы опеки и попечительства, передать в социальное учреждение и решать вопрос про установлении родительских прав в судебном порядке, а суррогатную мать привлечь к ответственности. Именно такой порядок привлекает многие пары воспользоваться услугами суррогатной мамы в Украине.

- То есть российские пары едут в Украину, только потому, что здесь у них прав на ребёнка больше?

— Да, в основном из-за этого. Ну и качество услуги.

- Почему украинские сурмамы ищут клиентов в России? Там больше рынок?

— Для украинцев сурмамы, скажем так, не по карману. Наши клиенты в основном, конечно, иностранцы.

- Были ли в вашей практике случаи, когда родители отказывались от ребёнка (к примеру, за 9 месяцев развелись или один из родителей погиб) что в таком случае делать?

— В нашей практике не было случая отказа от детей. Но я знаю несколько случаев отказа, это было связано с пороками у рожденных детей. Дети были помещены в социальные учреждения. Если один из родителей погиб, то второй принимает родительские обязанности. Если погибли оба, право приоритетной опеки предоставляется родственникам либо государству.

- Что происходит, если рождается больной или неполноценный ребёнок?

— Происходит то, что и у родителей, которые сами рожают: либо они принимают ребенка, либо отказываются. Способ появления ребенка не меняет его принадлежность. Ведь случается и родные родители отказываются от своих деток.

- Если происходит выкидыш по вине суррогатной матери, какие применяются санкции к ней?

— Если случается выкидыш по вине суррогатной мамы и это установлено и подтверждено консилиумом врачей, то она несет наказание согласно договору. Нет единых норм и правил, в данном случае применяется положения двухстороннего договора. Например, сурмама может лишиться гонорара.

- Как проходит передача ребёнка? Скандалы с суррогатным материнством на Украине: родителям отдают чужих детей © REUTERS, Gleb Garanich

— Суррогатная мать пишет нотариально заверенное заявление, что не возражает про запись биородителей родителями ею рожденного ребенка, прилагается пакет подтверждающих документов (договор клиники, договор о вынашивании и пр) и родители регистрируют ребенка.

- Сколько детей появилось на свет благодаря Вашим услугам? Ведется ли такая статистика?

— Не все программы заканчиваются даже наступлениями беременностей, не говоря уже о рождении детей. Не думаю, что кто-то ведет такую статистику. Наши услуги заканчиваются, как правило, на этапе подписания договора про оказание услуг. Далее биородители общаются с суррогатной мамой напрямую. Бывает, что родители делегируют свои полномочия посреднику по оказанию услуг в сопровождении суррогатной мамы во время беременности.

- Сколько стоит услуга по сопровождению суррогатного материнства? Сколько получает женщина?

— Единого ценника нет. Каждая беременность уникальна. Есть стоимость пакета наблюдения во время беременности. Он зависит от клиники. Как правило, суррогатная мама наблюдается по месту жительства. Но это договоренность между генетическими родителями и суррогатной мамой. На сегодня гонорары, которые предлагают сурмамам, стартуют от 10 тыс. долларов.

- Какими законами регулируется суррогатное материнство в Украине?

— Семейным Кодексом Украины.

- В обществе нет однозначного мнения по поводу суррогатного материнства. Есть те, кто критикует и те, кто поддерживают суррогатное материнство. Почему, на ваш взгляд, данная тема вызывает споры?

— Прежде всего, мнение формируется от элементарной безграмотности в вопросах медицины и полового воспитания. До сих пор у общества нет понимания, что суррогатная мать — это няня, которой доверили на несколько месяцев своего ребенка.

Я сама эко мама. Для того, чтобы родить ребенка мне пришлось использовать услуги ВРТ. Не раз, ни два и даже не три. Люди в этом вопросе делятся по принципу, кто не имел проблем с зачатием и диагноза бесплодие, и кто боролся за счастье иметь детей. Сытый голодному не товарищ.

- Сейчас тема суррогатного материнства в Украине снова в новостям, в связи со скандалом в киевском отеле «Венеция», где застряли несколько десятков новорожденных. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию, а также заявления высокопоставленных чиновников по правам детей, которые считают суррогатное материнство эксплуатацией женщин с целью получения доходов частным бизнесом?

— Считаю эксплуатацией женщины ситуация с рынком труда и заработной платы в Украине в целом. А Кулеба и Денисова не считают массовые выезды украинцев за границу для работы за копейки эксплуатацией человека? На сегодня женщина в Украине хоть таким видом оказания услуг может заработать какие-то деньги для существования себя и своих детей.