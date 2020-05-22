После пандемии войны не будет, потому что пандемия — сама результат Большой Игры, считает известный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко

- Сергей, как вы считаете, что было раньше — мировой кризис, который начался с экономических факторов и усугубился пандемией, или все же пандемия, которая усугубила развитие экономического кризиса?

— Мне кажется, что это все связано между собой. Кризис назревал давно. Это давно могло случиться, но для этого нужен был тот или иной повод. Вот он и появился — коронавирус. Экономика была перегрета давно. Кризиса все ожидали. Можно сказать, что мы в нем давно жили.

Появившаяся пандемия позволила всё быстро запустить. Мы сейчас живем в эпоху экономического перезапуска.

- Экономический кризис, как правило, имеет своим продолжением вооруженный конфликт, который позволяет перераспределить ресурсы, изменить политическое и экономическое устройство мировой системы. Так было и в 30-е годы, когда Великая депрессия перешла во Вторую мировую войну и завершилась окончательным распадом колониальных империй — Франции, Великобритании, Португалии. Как вы полагаете, возможен ли подобный исход в виде вооруженного конфликта в результате нынешнего кризиса? Каким образом может измениться мир в результате нынешнего мирового кризиса, сопровождающегося пандемией? Что может измениться в мировой политической системе?

— Невозможность передела мира военными средствами, которую осознали участники Большой Игры, и привело к тому, что понадобился другой повод. Вот таким поводом вирус и стал.

Не думаю, что за вирусом может начаться какая-то война. Весь передел будет идти птичьим порядком. Каждый из глобальных игроков будет выбивать более лучшие условия для существования.

Это, конечно, лучше, чем война. И это шанс для России получить какие-то новые преференции. Это своя признаваемая всеми сфера влияния. Например, в постсоветских странах, а также некоторые зоны, например, на Ближнем Востоке.

Это такой идеальный для нас вариант. Это когда наши дорогие и уважаемые «партнеры» смиряются с тем фактом, что у России есть свои интересы, и она их поддерживает.

- Почему на фоне этого кризиса США делают Китай виновником всех бед? Почему ЕС склоняется в ту же сторону, упрощая тем самым проблему?

— Просто потому, что Китай — это, бесспорно, сильнейший игрок на мировом рынке. Он не достиг полностью своей мощи, в том числе и военной. Но однозначно это держава, которая борется за мировое лидерство, за паритет с США.

К сожалению, тут мы в гонке за мировое лидерство ни на первом месте, ни на втором. Естественно, его будут обвинять во всех смертных грехах, начиная от заражения коронавирусом, и в нечестных правилах политической и экономической борьбы. Ничего удивительного в этом нет. Так же в свое время опускали и обвиняли Советский Союз.

- Как утверждают некоторые эксперты, в результате пандемии и последовавшего за ней карантина, оказалась деформирована либеральная система устройства мира — мир без границ, транснациональный капитализм, либеральные ценности, позволяющие людям почти беспрепятственно перемещаться по миру для жизни и работы, оказалось возможным вмешательство государства в личную жизнь граждан с ограничением личных свобод — например, у миллионов людей была ограничена свобода передвижения, более того, миллионы потеряли работу, средства к существованию. Что может прийти на смену либеральной модели мироустройства? Или все останется по-старому? Почему?

— Любая модель мира сменяется. История идет по спирали. Мы сейчас находимся в той точке, когда, например, борьба за права меньшинств начинает превращаться в пародию на самих себя. Да, наверное, скоро во главе страдающего от дискриминации западного общества будет не черная женщина-лесбиянка, а белый гетеросексуальный мужчина.

Это смешно, но такая ситуация порождает то, что только на основании заявления о сексуальных домогательствах со стороны актрис, которые произошли несколько десятилетий назад, рушатся карьеры тех или иных известных деятелей киноиндустрии. Люди теряют свое положение в обществе и еще к тому же попадают в тюрьму. И это крайность. Другой крайностью было бы то, что актрисы получают свои роли через постель.

Вот первая крайность взяла сейчас верх. Может, сейчас пойдет откат к другой крайности.

- Как вы считаете, все-таки как мировой кризис и пандемия отразятся на социальной и политической истории человечества?

— Все зависит от того, как быстро закончится нынешняя ситуация с коронавирусом, и как наша цивилизация из нее выйдет. Если будет найдена профилактика и лечение коронавируса, то мы отделаемся легким испугом.

А если будет вторая и третья волны пандемии, то, возможно, произойдут достаточно глобальные изменения в моделях поведения и в культурной сфере. Даже в том, как мы будем перемещаться по миру, и насколько мы будем себя свободно чувствовать в обычной своей жизни.