Турецкая музыкальная группа «Йорум» с середины 80-х своими песнями борется с мировым империализмом и американским влиянием. Изданию Украина.ру турецкие музыканты рассказали о своем понимании искусства и свободы

- Расскажите об истории Группы «Йорум»? В чем её отличие от других музыкальных коллективов?

Али Йесил, участник коллектива: После военного переворота 12 сентября 1980 года, когда в Турции установили проамериканскую правую диктатуру, в ответ в 1985 году четыре студента решили основать революционную музыкальную группу — Grup Yorum. В 1987 году они выпустили свой первый альбом, а коллектив стал быстро расти. За 35 лет существования группы были выпущены 24 альбома, и за это же время против ее участников возбудили около 500 уголовных дел. Сегодня в нашем проекте задействовано около 30 человек, которые проводят концерты в Турции и по всему миру. В 2010-м мы провели концерт на стамбульском стадионе «Бешикташ Инёню», на который купили билеты 55 тысяч посетителей, — это стало рекордом для турецкой сцены. После этого мы организовывали бесплатные концерты под названием «Независимая Турция», которые посетили около миллиона человек. Государство испугалось и начало проводить политику по уничтожению Grup Yorum. Потому что мы — революционная группа, которая собрала вместе миллион независимых людей.

- Кроме революционного и антиамериканского содержания чем отличается ваша группа? Не только же из-за текста песен десятки тысяч людей приходят на стадионы. Жить по Пелевину. Свободы слова больше нет, есть StopFake и YouTube © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Айс Ицпинар, участник коллектива: Полагаю, что первично содержание песен. Но не менее важно, что помимо традиционных инструментов у нас есть свои собственные. Grup Yorum делает свои инструменты из железных кубов, флейт, ножей, разных вещей. Многие в группе придумывают свои инструменты, иногда мы занимаемся этим вместе. Что до стиля — мы исполняем революционную музыку, используем для этого народные мотивы, порой придумываем что-то свое. Мы можем использовать латиноамериканскую музыку, современный хип-хоп, который нравится молодежи. Мы используем различные музыкальные стили, но неизменно наполняем их революционным содержанием.

- С этим связано давление, которое оказывается на вашу группу?

Айс Ицпинар, участник коллектива: Да, мы сталкиваемся с постоянным давлением все 35 лет нашей истории. Но за последние три года это давление стало усиливаться. Многие участники группы были избиты или попали в списки террористов. Америка видит в Grup Yorum угрозу, которую они хотели бы устранить. Но мы готовы заплатить эту цену за наше творчество. Мы и дальше будем разоблачать антисоциальную политику властей, которые хотят закрыть нам рот. Двое наших товарищей ведут сейчас политическую голодовку против репрессий. Ибрагим Гёкчек голодает 249 дней, а Хелин Болек — 246 дней (оба члена группы погибли на момент публикации интервью. — Прим. ред.). Настанет день, и мы обязательно победим.

- Вы называете правление Эрдогана фашизмом. Почему?

Ясемин Пилаф, участник коллектива: Его партия находится у власти с 2001 года, тесно сотрудничая с американцами. Первые годы они старались сохранить маску демократов, но суть была той же. Эрдоган грызется за власть со своим партнером Фетхуллахом Гюленом, за которым также стоит американский империализм. И это разрушает страну изнутри. Сделал ставку на Восток. Зачем Зеленский собрался в турне по Азии © сайт президента Украины

- Grup Yorum поддерживает антиамериканское сопротивление в Ираке и Сирии?

Али Йесил, участник коллектива: Мы давали концерты в поддержку народов Ирака и Сирии. Мы поддерживаем всех, чьи права угнетают. Мы со всеми, кто сражается против империализма за социализм и революцию. Тех, кто видит влияние империализма и сопротивляется ему. Мы будем их голосом — в этом смысл нашей творческой работы.

- Каков сейчас состав группы?

Ясемин Пилаф, участник коллектива: За всю историю Grup Yorum через нее прошли 74 человека. Сегодня в ней около 30 человек. У нас 600 учеников, есть детский оркестр. Некоторые входят в группу более года, некоторые участвуют более 20 лет. Иногда члены группы делают собственные музыкальные проекты. Но главное для Grup Yorum — это наша публика. Все наши слушатели — наши друзья.

- Кто является вашими слушателями в большей мере?

Ясемин Пилаф, участник коллектива: В первую очередь левые активисты. А также множество аполитичных людей. Правые слушают нас тайно, даже исламисты.

- Мы записываем это интервью, сидя в одной из московских редакций. Возникает логичный вопрос: вам понравилось в Москве, где был организован ваш первый концерт на постсоветском пространстве?

Гунгор Эрдогду, участник коллектива: Москва — это город, где жили Сталин и Ленин, и в то же время здесь жил и умер выдающийся турецкий поэт, коммунист Назым Хикмет. Это бывшая столица СССР, а в России, в Турции и во всём мире настоящие социалисты скорбят по стране, которой мы так гордились. Правые на Украине начинают и выигрывают © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Но главная цель нашего концерта — пробиться через информационную изоляцию и цензуру, рассказать о политзаключенных революционерах (интервью записано до введения карантинных мер в РФ. — Прим. ред.). Мы собираемся посетить могилу Назыма Хикмета в Москве, поскольку это поэт-революционер, который является для нас примером. Многие наши композиции основаны на его стихах. Мы прочли всё, что он написал с 1916 года. Каждую рифмованную строчку.

- Переводят ли ваши песни на русский?

Али Йесил, участник коллектива: Да, наши песни переводят на разные языки. У нас есть песни на русском, болгарском и греческом, потому что мы интернационалисты. Вообще у нас много общего в истории. Поддержка Ленина очень помогла Турецкой республике во время освободительной войны (1919-1923 гг. — Прим. ред.). Назым Хикмет является известным в России, и многие русские революционеры значимы для нас. В музыкальном плане на Grup Yorum оказала влияние советская культура и сам дух советского периода.

- Я не могу не задать вопрос об Украине. Не кажется ли вам, что со времен «оранжевой революции» Украина идет по пути, проложенному американцами, как это было с вашей страной в 1980 году?

Гунгор Эрдогду, участник коллектива: Во-первых, «оранжевая революция» — это не революция. Во-вторых, империализм не может быть прогрессивным и революционным особенно с учётом огромной бедности в Украине. Сейчас там нет никаких прогрессивных движений. А запрет левых сил — это элемент войны империализма против коммунизма. Украинские власти враждебны всем левым. Империалистические силы Америки помогли становлению фашистских организаций в Украине, чтобы использовать их в своих целях. А политика США и Евросоюза направлена на то, чтобы подорвать и уничтожить наследие советского времени. Тем же образом американцы проводили свою политику в отношении Сирии, да и Россия ощущает на себе попытки установить политическую изоляцию, которые предпринимают империалисты.

- Планируете ли вы написать песни в поддержку жителей Донецка и Луганска?

Ясемин Пилаф, участник коллектива: Все наши песни о борьбе с империализмом также посвящены жителям Донбасса и всего мира, борющегося с несправедливостью и угнетением. Мы будем рады побывать в Донецке снова и, как только будет еще возможность, приедем. Мы бы и в Киев хотели приехать. Мы там не бывали, но хотели бы посетить этот город. Конечно, при нынешних обстоятельствах мы не сможем туда приехать, но сделаем все возможное, чтобы преодолеть эту изоляцию. Мы, пользуясь возможностью, высказываем свою солидарность украинским левым, которые оказались сейчас под давлением ультраправых.