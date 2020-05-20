О том, почему 20 мая без предъявления претензий YouTube удалил канал News-Front, существовавший более пяти с половиной лет и имевший более 500 тыс. подписчиков и около 1,5 млрд просмотров, изданию Украина.ру рассказал руководитель информагентства Константин Кнырик

Свобода лжи. Украинский StopFake против правды © скриншот с видео StopFake.org - Константин, вы в своем обращении, которое пришло к нам в редакцию по интернету, сказали, что канал был заблокирован без каких-либо объяснений. А бывали ли у вас до этого конфликты с этой платформой?

— Репрессивный механизм YouTube в нашей жизни присутствовал всегда, но так, чтобы удалить весь канал без объяснения причин, — такое произошло в первый раз. Я ни с чем иным, кроме как политической цензурой, эти действия не связываю. В то же время могу сказать, что тут есть определенная логическая цепочка и последовательность действий.

Две недели назад Facebook заблокировал аккаунты наших зарубежных редакций в 8 странах мира. Сделали они это, якобы сославшись на жалобы неких соросовских активистов из Грузии. Причем эти активисты в лучших традициях террористических группировок взяли ответственность на себя, отчитавшись о том, что именно они нажаловались.

Вы не поверите, но поводом для жалоб стало то, что NewsFront позитивно освещает деятельность Центральной избирательной системы Грузии! То есть претензия состояла в том, что мы цитируем официальные заявления грузинского ЦИК, и это не понравилось соросовским активистам. Тем не менее Facebook как «незаангажированная» социальная сеть пошел у них на поводу и заблокировал нас.

Более того, не так давно возник достаточно большой скандал по поводу блокировки Youtube-выступления президента Российской Федерации, а Instagram удалил официальные аккаунты главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Мы понимаем, что у западной пропаганды на сегодня просто закончились аргументы против той правды, которую мы доносим. Если аргументов нет, то проще всего уничтожить, запретить и закрыть. Но я с сожалением должен признать, что мы к этому противостоянию не очень готовы, поскольку своих подобных площадок у нас нет.

Сегодняшняя история — это не просто вопрос блокировки NewsFront, Anna-News или «Крыма24». Сегодня есть определенного рода тенденция, когда YouTube запрещает и уничтожает любое инакомыслие и создает комфортные условия для деятельности всего вражеского (России), оппозиционного и диверсионного. Мы неоднократно ловили YouTube на фальсификации и раскручивании деятелей вроде Навального и так далее.

Это уже вопрос национальной информационной безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы на эту историю адекватно в рамках законодательства РФ (а мы официально зарегистрированное СМИ) отреагировал Роскомнадзор. У нас в стране на законодательном уровне цензура запрещена. А то, что происходит здесь, не иначе, как цензурой, не называется.

- В чем конкретно состоял этот репрессивный механизм YouTube, о котором вы упомянули?

— Неоднократно были попытки нас заблокировать. Потом мы неоднократно ловили их при попытке искусственно скрутить просмотры у роликов. То есть ты заходишь на ролик, у которого 20 тыс. просмотров, а через 2 часа у него уже 10 тыс. просмотров. Было 600 лайков — стало 200 лайков. У меня скриншотами все это подтверждено.

Делалось все для того, чтобы искусственно занизить рейтинги и позиции нашего канала, YouTube также не выдавал наши ролики в раздел «рекомендовано» без объяснения причин. То есть для нас существовали какие-то свои правила.

Но осознав, что люди на Украине или в Европе все равно стремятся к поиску альтернативной информации и другой точки зрения, они пришли к пониманию, что проще не искать какие-то свои аргументы, а просто нас заблокировать.

- Почему вас заблокировали именно сейчас? Какое событие, на ваш взгляд, послужило поводом?

— Мне не очень хотелось бы, но я все же вынужден давать не очень оптимистичные прогнозы в отношении ситуации на Донбассе. Любая активизация против нас (когда осуществлялись дидос-атаки или попытки заблокировать) всегда предшествовала новым вооруженных провокациям со стороны Вооруженных Сил Украины.

Большинство контента нашего видеоархива, который уничтожил YouTube (хотя он у нас и сохранен) и где было 500 тысяч подписчиков и практически полмиллиарда просмотров, относилось к фиксации военных преступлений со стороны ВСУ.

Там также было большое количество военных материалов и репортажей из Сирии. Самое обидное для меня, что там было два уникальных документальных фильма из самых горячих зон боевых действий, в частности, про Донецкий аэропорт.

Это настолько единственная хроника освобождения аэропорта, что господа из «Радио свобода», когда создавали фильм о «героических киборгах», вынуждены были воровать у нас видеокадры, потому что у них своих не было. Там работали наши ребята, которые рисковали своей жизнью и здоровьем.

С точки зрения доказательной базы военных преступлений со стороны ВСУ там было много уникального контента. Обидно, что его удалили. Но у нас все это есть в архивах, и мы сейчас даже ведем обсуждение с рядом программистов по созданию своей простенькой видеоплатформы.

- Нападки на российские СМИ бывали не раз. Почему, на ваш взгляд, официальная Москва на это никак не реагирует?

— Я не могу сказать, что официальная Москва на это никак не реагирует. Когда Google выкинул ряд российских СМИ из поисковой выдачи, Роскомнадзор на это отреагировал и вынудил их в соответствии с законодательством предоставить всем равные права.

Ну очень искусственный интеллект. Скандал с Facebook 9 мая и его последствия © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Если Facebook, Google или YouTube ведут откровенную информационно-пропагандистскую работу на территории нашей страны в чьих-то конкретных интересах (а эти интересы явно прослеживаются невооруженным взглядом), то, возможно, им следуют выдвинуть условия: либо они работают в рамках правового поля на территории РФ, либо не работают от слова совсем. Сегодня наиболее актуальный момент, чтобы подумать над этим.

- Если их заблокировать совсем, то как будут действовать наши СМИ? У нас же нет своих площадок.

— Поэтому нужно создавать свои альтернативные площадки. К сожалению, те из них, которые сегодня есть на рынке помимо YouTube, похожи на автотранспортное средство без колес — по факту есть, но поехать на них не получится.

Нужно всерьёз озаботиться созданием своих видеоплощадок и видеохостингов, а также своих социальных сетей, в том числе с возможностью безцензурного пользования этими площадками со стороны западных СМИ и западных пользователей. Нам нечего скрывать.

А подобного рода действия демонстрируют только то, что мы реально побеждаем в информационной войне и что они не просто проигрывают, а испытывают маниакальный страх перед правдой, которую мы доносим.

- На Украине сегодня заблокирована наша соцсеть «VK». Как быть с тем, что мы создадим свои платформы, а там их будут блокировать?

— Я на это вам скажу, что, по нашему анализу, блокировка VK привела к популяризации этой социальной сети на территории Украины.

- Каковы будут ваши дальнейшие действия относительно блокировки канала?

— Мы сейчас хотим добиться однозначного ответа от YouTube на вопрос о том, что же мы все-таки нарушили. Иначе отсутствие подобного ответа будет в очередной раз подтверждать, что это был просто акт цензуры.

Если мы подобного ответа в ближайшее время не получим, то планируем направить официальное обращение в «Роскомнадзор» и в суд. Наши юристы будут готовить исковые требования к YouTube, и в исковых требованиях мы будем требовать не только восстановить наш канал, но и прекратить нарушения в отношении других СМИ.

Мы также обратимся в правоохранительные органы, потому что есть факт нарушения Конституции в части цензуры, и будем требовать привлечь их к ответу.