По завершению "коронакризиса" возможно начало целого ряда войн, считает писатель-фантаст Владислав Русанов

- Владислав Адольфович, как вы считаете, все-таки что было раньше — мировой кризис, который начался с экономических факторов и усугубился пандемией, или все же пандемия, которая усугубила развитие экономического кризиса (например, резко снизилось из-за карантина потребление ГСМ)? Поясните свое мнение подробнее?

— Судя по хронологии развёртывания событий, экономический кризис был всё-таки раньше. Скорее всего, он связан с перепроизводством. Вряд ли я могу сказать точнее, поскольку не имею доступа к правильной, не приукрашенной статистике. Впрочем, как и все мы. Но именно перепроизводство товаров потребления, на мой взгляд, сыграло важную роль.

А пандемия (конечно же, нисколько не связанная с углублением экономических противоречий) очень сыграла на руку корпорациям, которые теперь могут всё ею оправдать — и падение стоимости акций, и увольнение рабочих и служащих, и снижение социальных стандартов. Очень удобно. Они должны памятник коронавирусу отлить из чистого золота.

- Экономический кризис, как правило, имеет своим продолжением вооруженный конфликт, который позволяет перераспределить ресурсы, изменить политическое и экономическое устройство мировой системы. Так было в начале 20-го века, когда мировой кризис перешел в Первую мировую войну, завершившуюся Революцией и Гражданской войной в России и распадом нескольких империй — Австро-Венгерской, Османской и т.д. Так было и в 30-е годы, когда Великая депрессия перешла во Вторую мировую войну и завершилась окончательным распадом колониальных империй — Франции, Великобритании, Португалии. Как вы полагаете, возможен ли подобный исход в виде вооруженного конфликта в результате нынешнего кризиса? Каким образом может измениться мир в результате нынешнего мирового кризиса, сопровождавшегося пандемией? Что может измениться в мировой политической системе?

— Мне почему-то кажется, что глобального вооружённого конфликта, наподобие одной из мировых войн, не произойдёт. Или даже не кажется, а, скорее, хочется верить. В мире накоплено столько тактического и стратегического вооружения, что, начавшись, такой конфликт просто сотрёт с лица земли человеческую цивилизацию, а немногих выживших отбросит в каменный век.

А вот цепь локальных вооружённых конфликтов мы имеем уже давно. Ирак, Ливия, Сирия… Идёт борьба за передел сфер влияния, за перераспределение рынков сбыта и дешёвой рабочей силы, за сырьевые базы, в конце концов. Капитализм будет жечь в своей топке те государства, которые «дадут слабину», но вряд ли он рискнёт жечь самого себя.

Как изменится мир, будет во многом зависеть от того, как крупнейшие игроки политической арены выйдут прежде всего из пандемии, и от того, насколько быстро они оправятся от экономического коллапса. И вот ради этой последней цели запросто могут быть развязаны ещё несколько локальных войн. Будут искусно созданы очаги напряжённости. И, очень вероятно, сейчас взгляды Дядюшки Сэма серьёзно обращены на Латинскую Америку. Но предугадывать — занятие неблагодарное. У них там целые институты аналитические работают, я их всё равно не переплюну.

- А если ничего не изменится, тогда почему вы так считаете, ведь экономика большинства развитых государств мира понесла колоссальные потери, измеряемые триллионами долларов, а падение производства продолжится по некоторым признакам до конца нынешнего и, возможно, середины следующего года? Каким образом мировая экономическая и политическая система будет выходить из кризиса? Почему на фоне этого кризиса США делают Китай виновником всех бед? Почему ЕС склоняется в ту же сторону, упрощая тем самым проблему?

— Китай делают виновником всех бед прежде всего потому, что темпы экономического развития Китая пугают и Старый Свет, и Новый Свет. Они не могут смириться с появлением ещё одного «полюса силы», а ведь ни для кого не секрет, что Поднебесная с ее научно-техническим прогрессом, огромным материальным и человеческим потенциалом всё увереннее диктует свою волю. Ну, пока что на экономическом поле, но, как говорил Карл Маркс, именно бытие определяет сознание. И западной цивилизации это доставляет ужасный дискомфорт.

США теряют своё влияние на страны третьего мира, и поэтому для них Китай — кость в горле. А Европа? Европа давно уже не самостоятельный игрок, а верный оруженосец Штатов, поэтому Европа будет в точности повторять шаги США, даже себе в убыток. Как тут не вспомнить их санкции против России, объявленные в 2014-м? По странам Евросоюза они зачастую бьют больнее, чем по самой России, но остаются в силе. Почему? США не велит снимать. А США очень удобно — одним махом ослабляют и ЕС, и Россию.

Что-то похожее будет и с Китаем. Я могу немного пофантазировать. Объявят, к примеру, китайские товары заразными, чтобы заместить их на мировом рынке продуктом своего производства. По чьей экономике это ударит больнее, ещё неизвестно.

- Как вы оцениваете мировую международную систему, призванную не допустить конфликтов, не только военных, но и политических, социальных — ЕС, ООН, ВОЗ в преодолении кризиса и пандемии? Они справляются со своими задачами? Или вся эта система требует переустройства? Если да, каким вам видится это переустройство?

— Однозначно, не справляются. То есть они не решают проблем в мировом масштабе. Ни военных, ни экономических, ни, как теперь хорошо заметно, эпидемиологических. Нет, что-то они решают, но прежде всего при решении задач думают о собственной выгоде. А организация мировая, международная должна думать об общечеловеческой выгоде. Но тут уж ничего не поделаешь. Так было всегда, с 1920 года, с момента создания Лиги Наций. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку, а платят те же США и примкнувший к ним ЕС.

Выход из создавшейся ситуации, возможно, лежит в создании альтернативных организаций… Ну, скажем, паназиатской коалиции с участием России, Китая, Индии, Ирана. Это позволило бы создать мощный полюс противостояния «западному» очагу воздействия на мир, лишить его монополии на право определять, что в мире есть добро, а что зло.

- Как утверждают некоторые эксперты, в результате пандемии и последовавшего за ней карантина оказалась деформирована либеральная система устройства мира — мир без границ, транснациональный капитализм, либеральные ценности, позволяющие людям почти беспрепятственно перемещаться по миру для жизни и работы, оказалось возможным вмешательство государства в личную жизнь граждан с ограничением личных свобод — например, у миллионов людей была ограничена свобода передвижения, более того, миллионы потеряли работу, средства к существованию.

Что может прийти на смену либеральной модели мироустройства? Или все останется по-старому? Почему?

— К моему глубокому сожалению, либеральную модель никто не тронет. Она будет продолжать работать. Возможно, с некоторыми ограничениями, которые объявят временными, но которые растянутся на довольно длительное время. Почему? Да потому что смена модели — это «потеря лица» западной цивилизацией. Столько лет рассказывать, как это хорошо и правильно, а потом вдруг «откатиться»? Их не поймут их же граждане, привыкшие к подобной жизни.

Но ограничения, не кардинального характера, будут. Будут для того, чтобы смягчить, хотя бы внешне, последствия экономического кризиса. И вот тут будут выгодны демонизация России, дальнейшее очернение китайской цивилизации и борьба с ними в экономическом, политическом и даже культурном поле. И если Россия и Китай не найдут, что противопоставить, им придётся очень нелегко, вплоть до потери независимости. Не государственности, а независимости в принятии решений по всем вопросам.

- Как мировой кризис и пандемия отразятся на социальной и политической истории человечества?

— Отразятся. Как именно, сказать затрудняюсь. Ведь, даже отвечая на вопросы выше, я понимаю, что в любом исходе возможны варианты. Пойдёт человечество по ветке А или по ветке Б? Но в любом случае подобные потрясения не проходят бесследно. И кризис, и пандемия будут ещё долго «аукаться» ослаблением экономик, социальными конфликтами и, весьма вероятно, новой чередой локальных вооружённых конфликтов.