12 мая на Украине прошла общенациональная акция «Стоп культурный карантин», инициированная ивент-бизнесом. Он терпит убытки и требует от власти ответа: какие и когда он получит компенсации за остановку работы. Ведь здесь трудится, по оценкам некоторых экспертов, порядка 2 млн человек

Уже 13 мая Верховная Рада приняла в целом законопроект №3377 о государственной поддержке (называемой «грантовой») и налоговых послаблениях для культурной сферы, которому нужно еще пройти второе чтение. Судя по откликам из Facebook, немало предпринимателей так и не смогли понять суть проекта. Зато выяснили другое: документ пока не включает в себя некоторые виды этой отрасли, а о налоговых послаблениях в тексте не сказано. Ввиду этого создатели всевозможных мероприятий вместе с музыкантами пока не сообразят, что делать. Налоги начисляются, кредиты с процентами нужно платить, а льготного кредитования нет.

О том, что ждет сферу развлечений, в интервью изданию Украина.ру поведала певица Евгения Данилова (Scarlett). Повивальные бабки, кормящие матери и крёстные отцы украинского шоу-бизнеса © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

- Евгения, как изменился ваш концертный график в связи с карантином?

— Введение карантина очень сильно повлияло на жизнь каждого артиста. Все творческие планы нарушились, отменились съемки, концерты, выступления. Я не являюсь исключением. За неделю до введения карантина у нас начался концертный тур по городам Украины. Мы провели отличный концерт в Каневе, следующим городом, где мы планировали выступать, был Луцк. Как раз в этот период установили карантин.



- Придется ли пересматривать договоры с организаторами после отмены запретных мер?

— Все оказались в тяжелой ситуации в связи с пандемией. Безусловно, после отмены карантинных мероприятий многие договора будут трансформированы. Нужно понимать, что из карантина мы выйдем в совершенно другую реальность, совсем не в ту, в которой жили раньше. Изменения коснутся всех сфер жизнедеятельности общества, и нам всем придётся учиться жить и работать в новых условиях.

- Вынужденная пауза бьет по карманам музыкантов. У вас есть своя школа вокала, вы продолжаете давать уроки онлайн. Меньше ли учеников сейчас? Не упадет ли спрос на услугу после карантина? Будут ли акции для привлечения клиентов?

— Музыканты в основном живут благодаря концертной деятельности, поэтому карантин многих лишил возможности зарабатывать. Сейчас можно проводить разве что концерты онлайн. Такие концерты носят благотворительный характер, служат больше для того, чтобы не терять контакт со зрителем, подпитывать интерес аудитории, дабы про тебя не забыли. Некоторые артисты вводят платные услуги на «звонок с поздравлением от звезды». Но, с моей точки зрения, это сомнительный маркетинговый ход. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 17 мая

Меня в этот непростой период поддерживает школа вокала KievArtMusic, директором которой я являюсь. Школа всегда была моим любимым детищем, «местом силы», где я с удовольствием общалась с учениками и коллегами, радовалась нашим общим успехам и достижениям. И когда случился «карантинный кризис», учителям, учащимся и родителям пришлось перестроиться. Но, как известно, одно из значений слова «кризис» — это возможность.

Условия карантина вынудили нас уйти в онлайн-формат, мы докупили оборудование и предложили нашим учащимся уроки по скайпу. Понимая сложную финансовую обстановку в стране, мы снизили стоимость обучения на 20%.

- Как вы договорились со своей командой насчет работы?

— С командой мы продолжаем общаться и строить новые творческие планы.



- Вы думаете о снижении расценок за выступления в будущем?

— Мы обсуждаем такие вопросы вместе с командой. Изготовление качественного продукта, хорошее шоу на сцене, музыканты и менеджмент — это немалые затраты. Мы готовы идти на скидки, но, конечно, будем всё рассчитывать, чтобы не потерять в качестве.

- Верно ли, что многие украинские деятели шоу-бизнеса успели до кризиса поработать на корпоративах, которые дают большую прибыль, чем обычные концерты, и сейчас записывают новый материал? Вы сейчас пишете новые песни?

— Корпоративы составляют значимую часть дохода артистов, и может, кто-то и имеет определенную подушку безопасности. Но когда возобновится концертная деятельность, никто не знает, а деньги-то заканчиваются. Мы творческие люди и без музыки просто не можем, как цветок без воды, — мы чахнем. Убийственный карантин. Сколько потерял бизнес и экономика Украины в целом © REUTERS, Gleb Garanich

Многие музыканты сейчас работают на «долгую перспективу», занимаясь накопившимся материалом, или создают новый. Мы с командой сейчас работаем над новой песней. Это новый жанр. Я думаю, после карантина мы сможем зажечь публику неожиданным и смелым треком.

- Вы поддерживаете акцию «Стоп Культурный Карантин»? Известно, что в Европе и Америке государство платит деньги музыкантам за простой. Не все желающие их, конечно, получат, но все-таки господдержка культуры там существенная. В Норвегии, к примеру, государство (причем в мирное время) деньгами даже поощряет таких творческих людей писать песни, снимать видеоклипы, продвигать культуру среди детей и выступать в домах культуры. Как в Украине обстоят дела с поддержкой вашей индустрии?

— В индустрии шоу-бизнеса Украины задействовано свыше 250 тыс. чел. Это не только артисты, а и визажисты, фотографы, операторы, менеджеры, маркетологи, устроители ивентов и другие работники. Все они в большинстве своём остаются без источников дохода. Причём нужно понимать, что для нашей отрасли кризис не закончится с окончанием карантина. И стабилизация индустрии развлечений напрямую связана с вопросом благосостояния населения и оздоровления экономики в целом.

Поэтому я поддерживаю акцию «Стоп Культурный карантин», чтобы напомнить правительству о нашей индустрии и услышать о его планах в отношении отрасли и о том, какие перспективы нас ожидают.