В интервью изданию Украина.ру генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал о последствиях, к которым может привести мировой финансовый кризис, совпавший по времени с пандемией

Эпидемия COVID-19 — явление, давно вышедшее за пределы медицины. Отношения между государствами, столкнувшимися с общим вызовом, либо становятся теснее за счёт взаимопомощи в борьбе с новой болезнью, либо, наоборот, обостряются на фоне споров, кто и насколько виноват в сложившейся ситуации. Однако что беспокоит политиков во всех странах, так это как преодолеть экономические последствия пандемии. Политолог Сихарулидзе: "Коронакризис" породит биполярный мир, в котором у России будет особая роль © Sputnik / Vladimir Umikashvili

Для сдерживания распространения инфекции по всему миру пришлось пойти на беспрецедентные меры — почти на нет свести транспортное сообщение, включая авиаперелёты, остановить работу максимально возможного количества предприятий, сотрудники которой не могут выполнять свои функции в удалённом режиме, преимущественно малого и среднего бизнеса, закрыть отели, заведения сферы развлечения и культуры. Всё это повлекло за собой проблемы, которые достигли глобальных масштабов: меньше поездок наземным транспортом, меньше полётов самолётами, меньше объёмы промышленного производства, соответственно, нужно меньше топлива. Цены на нефтяных биржах впервые в истории опустились ниже нуля и приняли отрицательные значения.

О взаимосвязи эпидемии коронавируса и экономическом кризисе в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

- Алексей, как Вы считаете, экономические проблемы, с которыми столкнулись страны, вызваны карантином или обусловлены цикличностью экономических процессов? Кризисы мировой экономики происходили с периодичностью в 10 лет — в 1998-м, в 2008-м.

— Конечно, экономический кризис начался раньше. Что было раньше: яйцо или курица — интересный вопрос, но совершенно очевидно, что финансовый кризис, который ведёт к очень странному волнообразному развитию потребления, начался с 1998 года, очень серьёзно проявился в 2008-2009 годах в западной экономике и продолжается до сих пор, практически все специалисты едины в этом мнении. Совершенно очевидно, что упор на одну валюту — доллар — не оправдывает себя, но США упорствуют, всячески противятся мультивалютной системе, которая была бы более справедливой и подвергала бы меньшему риску стабильность финансовой системы, которая происходит периодически регулярно.

На данном этапе так совпало. Был ли это рукотворный вирус, запущен ли он с каким-то умыслом либо это природное явление, должны сказать специалисты, но так получилось, что коронавирус, безусловно, спровоцировал гораздо более глубокие кризисные явления во всей мировой экономике и в отдельных национальных экономиках, которые, вполне вероятно, отразятся на всей системе институционально, что является признаком разрушения этой системы. Россия и Китай давно предупреждали о подобном сценарии, западный мир, к сожалению, проявлял упрямство, за что, собственно, и наказан сейчас вот этим разрушением порядка потребления, который был создан последнее время.

Выводы, которые нужно сделать, очевидны: нужно сдерживать потребление, более разумно распределять ресурсы, переходить к «зелёной» экономике, то есть к менее вредным производствам, более чистой энергетике, вплоть до ядерной, иначе, к сожалению, ситуация будет только усугубляться. Я бы отметил очень интересный нюанс — к сожалению, сейчас идею «зелёную» энергетики стараются извратить, хотя бы ситуация с электромобилями. С одной стороны, они меньше, что называется, коптят, с другой стороны, пока человечество не придумало возможности утилизовать литиевые батареи, а это гораздо более опасный отход, чем выхлопные газы. И вот специалисты находятся в большом затруднении — переход на электромобили может усугубить экологическую ситуацию. Странно, что к этому нет должного внимания.

- Желание стран перераспределить ресурсы и восполнить свои экономические потери может перерасти в вооружённое противостояние?

— Конечно, потому что существуют страны — адепты старой системы, это прежде всего США, Великобритания, и они пытаются сохранить свои позиции в старой системе, но старая система уже разрушена, а это то же самое что жить в полуразрушенном доме и пытаться хотеть, чтобы все системы обеспечения функционировали нормально. Так не бывает, к сожалению. Надо либо строить новый дом, либо капитально ремонтировать старый. Украина, НАТО и план несостоявшейся ядерной войны © РИА Новости, Юрий Сомов | Перейти в фотобанк

- До какой отметки они могут дойти в этой борьбе?

— Как показывает практика и вольное обращение с оружием, в том числе с тяжёлым вооружением, я имею ввиду бомбардировки в Сирии, неоправданные совершенно, до самых пределов, которых мы все опасаемся — военное противостояние ядерных держав. Такое возможно.

- Какой регион может стать театром таких военных действий?

— Это может быть и Ближний Восток, Сирия, Ливия, а может быть и Украина — это слабые точки сейчас. Правда, может быть, что ядерная война начнётся в Азии — противостояние США и Китая. Тайвань — вот ещё одна слабая точка.

- По какому сценарию это может произойти в случае с Украиной?

— Европа сейчас перенасыщена тактическим ядерным оружием, которое США недавно модернизировали, несмотря на протесты России. Европа сейчас переполнена американским оружием, и, судя по учениям, которые перманентно идут на западных границах России, всё это напоминает известную нам ситуацию 22 июня 1941 года.

Развиваться всё будет по критическому сценарию. Если раньше не было стран, которые не были готовы воевать с Россией, сейчас таковых сразу две: Польша и Украина. Осталось дело за малым — снабдить их оружием и дать добро на это. Я так понимаю, проблем с этим у НАТО нет уже.

В узких кругах специалисты об этом уже говорят. Можно готовиться, а можно предугадывать действия, озвучивать их. Когда гражданское общество начинает говорить своё веское слово на выборах, через экспертное сообщество, политики начинают задумываться, поэтому говорить об этом надо, писать этом надо.

- Вот обеспечат Украину и Польшу оружием, а дальше? Они вторгнутся на территорию России или просто будут сохранять напряжённость у её границ?

— Это пушечное мясо, к сожалению, которое западные страны пытаются использовать против России. Я удивлён, что гражданские общества этих государств занимаются попустительством в отношении заявлений своего руководства. Такие воинственные заявления делаются только в одном случае — в преддверии глобального конфликта. Вполне вероятно, что речь пойдёт о попытке захвата территории, Украина об этом прямо говорит. В Верховной Раде захотели вернуть Кубань © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

У Польши, как это странно ни прозвучит, есть серьёзные и обоснованные территориальные претензии к Украине. Вот здесь возможна эскалация ситуации.

- То есть они могут и между собой, и против России сражаться?

— Естественно.

Польша — это интересная страна в истории Европы, специфическая, прямо скажем. Братья-славяне, что взять, народ горячий. Сначала делает, потом думает.

- Как Россия может сейчас противостоять этой угрозе?

— А мы и противостоим. Во-первых, высокая мобилизованность граждан. Во-вторых, уже почти завершилась модернизация Вооружённых сил. Это и есть сдерживающий фактор, ведь на Западе распространён миф, что Россия слаба, разобщена, расколота. Это не так. У нас нет коммунистической идеологии, которая раньше нас сплачивала, но у нас есть гораздо больше — у нас есть чувство Родины и то, чем её защищать. Этого вполне достаточно.