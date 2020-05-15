Для большинства жителей непонятной остается несоразмерность ограничительных мер, введенных из-за коронавируса на Украине и юге Одесской области, и той ситуации, которая сложилась - в районе всего два случая заражения

Об этом изданию Украина.ру рассказал местный житель Борис Кальчев.

- Что происходит с карантином в вашем городе? Действительно ли открылась часть предприятий? Общественный транспорт работает?

— В Болграде за годы «независимости» крупных по нашим меркам предприятий не осталось — закрыты или развалены. Район сельскохозяйственный. Рынок, который обеспечивает работой около 1 тыс. человек (до карантина в город приезжали со всего юга Молдавии), со вчерашнего дня открылся. Общественный транспорт еще не работает.

- Что местные власти говорят о карантине? Соглашаются ли с указаниями Киева? Стал ли этот вопрос политическим, как, например, в Черкассах?

— Местные власти стараются успокоить людей. Работники рынка трижды добивались встреч с руководством района и требовали открыть рынок. Они возмущались тем, что супермаркеты «АТБ», «Гоша» и другие работали, а рынок нет.

- Как местные жители реагируют на выход из карантина? Что думают по этому поводу?

— Для большинства жителей непонятным остается несоразмерность ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, на Украине и юге Одесской области и той ситуации, которая сложилась (в районе всего два случая заражения).

Большей проблемой для Бессарабии остается засуха, приведшая к гибели зерновых.

Во второй половине апреля в Болград завезли средства защиты от вируса, экспресс-тесты на COVID-19, дезинфицирующие средства и лекарства на общую сумму 272 тысячи гривен (в районе проживает 69,2 тыс. человек).

- Как в вашем городе население оценивает действия центральной украинской власти, Зеленского и его команды, во время карантина?

— Действия центральной власти в районе вызывают удивление, так как вместо решения проблем развития экономики, в том числе и преодоления последствий засухи, в Киеве продолжаются политические игры.

В Болградском районе 90% населения — это болгары, гагаузы и албанцы (потомки переселенцев из Болгарии в начале ХIХ века), они помнят и чтят то, что их приютила Россия. Большинство жителей не приемлют националистическую политику Киева. На последних выборах наш земляк (которым мы не гордимся) Порошенко набрал здесь всего 3,7% голосов — четвертое место, а на первом был Бойко, около 60%. На парламентских выборах партия Петра Алексеевича набрала 1,6%, а «Свобода» — 0,02% (абсолютные антирекорды на Украине).

Два последних созыва депутаты райсовета и общественность выступают против так называемой децентрализации и требуют сохранить район и укрупнить его, включив в его состав соседние села с болгарским и гагаузским населением юга Одесчины.

В райсовете действует официально зарегистрированная фракция «Коммунисты за новую державу» (единственная коммунистическая фракция на всю Незалежную, на выборах в 2015 году —11,3%) В районе также до сих пор не дали снести пять памятников Ленину.