В Харькове с 12 мая часть предприятий уже открылась. Самое большое неудобство от карантинных мер в городе - закрытие метро

От закрытия метро страдают все, и это же вызывает серьезное недовольство горожан. В час пик весь наземный транспорт битком набит пассажирами. О ситуации в городе изданию Украина.ру рассказывает местный инженер Иван Стрельников.

- Что происходит с карантином в вашем городе? Действительно ли открылась часть предприятий? Общественный транспорт работает?

— Дезинфекций в Харькове я не видел. Маски носят около 30-40% людей. Паники или тревожности нет. Без маски не пускают в аптеки, продуктовые супермаркеты и некоторые магазины. К концу марта постепенно закрылись почти все предприятия, рынки, непродовольственные магазины. (Но! Сеть строительных супермаркетов "Эпицентр" и не думала закрываться.)

С 12 мая всё это уже открылось. Самое большое неудобство от карантинных мер в городе — закрытие метро. От этого страдают все, и это же вызывает серьезное недовольство горожан. В час пик весь наземный транспорт битком набит пассажирами.

Но радует, что трамваи и троллейбусы уменьшили интервалы на маршрутах путём ввода дополнительных единиц транспорта. Некоторые маршруты были изменены с учетом закрытия метро.

В целом во время жестких карантинных мер с конца марта и по 11 мая общественный транспорт со своей задачей справился. Но с 12 мая очень многие снова вышли на работу, появились большие пробки, общественный транспорт испытывает серьезные перегрузки в час пик. Всё и вся взывает к открытию метро. Но было заявление от городских властей, что метро откроют в последнюю очередь.

- Что местные власти говорят о карантине? Соглашаются ли с указаниями Киева? Стал ли этот вопрос политическим, как, например, в Черкассах?

— Вся городская власть в Харькове принадлежит Кернесу, и уже давно. В этом пункте мэр Харькова нашёл некое понимание с харьковчанами, которое устраивает всех. Кернес действительно облагораживает город: парк Горького, парк Шевченко, Саржин Яр, асфальтируются даже внутренние дворы всех спальных районов (чего не было лет тридцать), устанавливаются детские площадки, обустраиваются поля для футбола и т.д.

Всё это очень нравится харьковчанам, они это видят, ценят и готовы за это многое простить, ибо логика простая: «Гепа — вор и мошенник, но это ж было в 90-е, то было другое время, а сейчас он остепенился, наворовал и вон сколько для Харькова сделал!!! А его поменяй, опять начнётся передел всего…»

Кернес с недовольством соглашается с указаниями из Киева, причём делает это демонстративно. Он никогда не пойдет на конфликт с Зе. Но на Банковой боятся, что Кернес может перекраситься в любой момент (и правильно делают). На сегодняшний день киевская власть пытается всеми способами уменьшить влияние Кернеса. Активно расшатывается конфликт с прокладыванием новой дороги через рынок Барабашово.

На должность губернатора назначен Кучер. И между Кернесом и Кучером — очевидный конфликт за власть. Весь город это понимает, и весь город на стороне Кернеса. Убрать Кернеса из Харькова можно двумя способами: либо посадить, либо убить. Все выборы мэра он уверенно выиграет. Стал ли вопрос с коронавирусом политическим? Пожалуй, нет. Но в любой момент ситуация может поменяться, так как имеется двоевластие, но по факту двоевластия нет и близко.

- Как местные жители реагируют на выход из карантина? Что думают по этому поводу?

— Большинство харьковчан относятся к ковиду не серьезнее, чем к суровому гриппу, и считают жёсткие карантинные меры явно чрезмерными. Поэтому меры по выходу из карантина воспринимаются положительно и со словами: «Давно пора! Когда метро откроете?»

- Как вы в целом оцениваете действия местных властей по противодействию коронавирусу? Достаточно ли нынешних мер?

— Оцениваю положительно. По городу выставлены борды с призывами к самоизоляции и тщательной гигиене. Все массовые мероприятия запрещены. Лучшая профилактика коронавируса — это жесткая личная гигиена и ношение маски в общественном транспорте. То есть это больше личная ответственность каждого. Мер принято достаточно, исходя из текущей эпидемиологической ситуации в Харькове.

- Как в вашем городе население оценивает действия центральной украинской власти, Зеленского и его команды, во время карантина?

— К Зеленскому в Харькове относятся очень положительно, но кто такой Кучер (губернатор Харьковской области, назначенный Зеленским), многие вообще не знают. В Харькове одна власть — это Кернес. А где-то далеко, в Киеве, есть Зеленский.