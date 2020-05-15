Ни люди, ни бизнес поддержки от государства в Украине не увидели

Украина ослабила карантин с 12 мая. Все запретительные меры должны снять 22 мая. Однако эффекта от послабления киевляне не увидели. Хоть сколько-нибудь защищенными могут себя чувствовать только сотрудники госструктур, остальные брошены на произвол судьбы. Единственное успокоение: карантин задуман, чтобы не повторить итальянского переполоха

Об этом изданию Украина.ру рассказала столичная жительница Анна, 40 лет.

- Что происходит с карантином в Киеве? Действительно ли открылась часть предприятий? Общественный транспорт работает?

— В Киеве карантинные меры везде. Начинают открываться парикмахерские и летние площадки кафе. Транспорт по пропускам, на автобус №114 на Троещине с утра очереди. Люди решают транспортные вопросы с помощью такси, собственных авто и велосипедов.



- Что местные власти говорят о карантине? Соглашаются ли с указаниями Киева? Стал ли этот вопрос политическим, как, например, в Черкассах? Мир в карантине. Одни боятся коронавируса, другие — кризиса © РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк

— Киев — лидер по заболеваемости и поэтому лидер по карантинным мерам.



- Как местные жители реагируют на выход из карантина?

— Все люди, особенно те, кто за свой счёт сидит дома, уже исчерпали ресурсы. Тем же, кто трудится, не включая работников бюджетной сферы, тоже плохо. Предприятия на грани выживания. Все ждут окончания карантина и считают дни до этого счастливого момента.



- Как вы оцениваете действия властей по противодействию коронавирусу?

— Запретить проще всего. К сожалению, никакой поддержки ни для людей, ни для бизнеса не последовало. Последствия этого карантина будут ещё очень долго чувствоваться. «Карантин достал всех». Как из карантина выходят Киев, Днепр и Житомир © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк



— Как население оценивает действия центральной украинской власти?

— Хочется верить, что благодаря этим мерам мы избежали итальянского сценария и все лишения были не напрасны.