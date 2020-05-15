Главный редактор издательства «Пятый Рим» в интервью изданию Украина.ру рассказал, что происходит в книгоиздании сегодня, может ли начинающий автор опубликовать свою книгу в нынешний кризис, а также почему в России так любят литературу о «попаданцах»

Российские издатели и книготорговцы говорят о непростых временах для тех, кто любит книги. Представители книжного бизнеса уже несколько раз обращались к правительству РФ с просьбой оказать отрасли помощь. Несмотря на это, находятся издательства, которые в такие непростые времена готовы и дальше выпускать книги. Одно из таких издательств — «Пятый Рим», а книга, которая может выйти в такое непростое время, — работа автора рубрики «История» издания Украина.ру Алексея Стаценко «22 июня, ровно в четыре часа… Оборона столицы Советской Украины».

Сейчас на издание книги идет сбор денег на краудфандинговой площадке Планета.ру. Издание Украина.ру поговорило с главным редактором издательства «Пятый Рим» Григорием Пернавским о влиянии пандемии на книгоиздательство, о пиратских библиотеках, книгах, которые пробивают дно, и многом другом.

- Григорий, сегодня многие издатели говорят о кризисе, в котором оказалась отрасль, в том числе и из-за пандемии. Насколько серьезен этот кризис и чем он будет чреват для потребителя?

— Кризис исключительно серьезен, а для потребителя он будет чреват исчезновением некоторых издательств и невыходом многих книг. Писатель-фантаст Русанов: Если бы коронавирус был оружием, то был бы более смертоносным © commons.wikimedia.org, Andrew Butko



- Допустим, начинающий автор отправил в крупное издательство свою рукопись в марте этого года. Есть ли у него шанс увидеть свою книгу опубликованной?

— Если книга заинтересовала издательство, шансы есть.



- Как вы относитесь к пиратским библиотекам? Это то, с чем нужно смириться, или с книжными пиратами следует вести бескомпромиссную борьбу?

— В данный момент времени с ними ничего поделать нельзя. Я отношусь двояко. С одной стороны, ненавижу их. С другой — обожаю.



- Ваше издательство известно довольно широкой тематикой публикуемых книг: художественные книги, посвященные футбольным фанатам, книги по экономике и истории, фантастика и поэзия. Как вы выбираете, что публиковать, а что нет? Кто ваш автор?

— Наш автор — человек, который написал интересную для нас книгу. Взлет или падение? Пандемия ввела в шок книготорговлю, но способствовала расцвету творчества © CC0, Pixabay



- Кстати о фантастике: как вы думаете, почему в России так популярны книги о «попаданцах»? И есть ли действительно качественные книги в этом поджанре?

— Лучшая книга — «Главная дата», Сергея Буркатовского. Ничего более приличного так и не было написано. Причина популярности жанра, скорее всего в том. что люди хотят изменить историю. Почему люди все еще читают попаданческую литературу, вот эту вот и теперь? Это за пределами моего понимания.

- И еще о фантастике: Виктор Пелевин или Александр Пелевин?

— 1. Это не фантастика. 2. С Виктором я завязал больше десяти лет назад. 3. У Александра, надеюсь, все еще впереди.

- Вопрос о книге автора нашей рубрики «История» Алексея Стаценко: судя по реакции в украинском сегменте соцсетей, сама публикация книги уже вызвала резонанс на Украине. Как вы и автор нашли друг друга? Как вы думаете, что побудило автора сотрудничать именно с российским издательством?

— Познакомились мы в чатике у Артема Драбкина — там были авторы Варспота и «Я помню». Разговорились, нашли общие точки соприкосновения. Я хотел книгу об обороне Киева, причем, хотел в стиле «900 дней», Гаррисона Солсбери. Алексей прислал тестовую главу. Я понял, что он идеально попадает в формат. Ну о том, что его побудило, лучше переговорить с ним самим. Мне кажется, что фраза: «Мужик, а давай ты мне книгу напишешь».

- Как вы думаете, книга об обороне Киева заинтересует российского читателя?

— Это не первая книга об обороне Киева, просто написана не в привычном стиле. Не вижу причин, по которым книга о Великой Отечественной войне не заинтересовала бы российского читателя. Рузвельт не помог. Что на самом деле остановило Великую депрессию © commons.wikimedia.org, United States Library of Congress`s Prints and Photographs division

- Есть ли темы, по которым бы вы хотели публиковать книги, но не можете найти авторов?

— Конечно. Ирано-иракская война, например. Просто мечтаю.

- Есть ли заведомо бесперспективные темы для российских издательств? Что никогда не напечатают?

— Не знаю. Дно пробивают постоянно и часто, когда я вижу всякое говно, лежащее на книжной полке, понимаю, что мир мой опять перестал быть прежним.

- Одной из первых книг, напечатанных вашим издательством, был роман Андрея Лазарчука и Михаила Успенского «Посмотри в глаза чудовищ». Но это лишь первая часть трилогии, куда входят «Гиперборейская чума» и «Марш экклезиастов». Будут ли эти романы выходить в вашем издательстве? Писатель Чекмаев: В Москве выходит сборник фантастики, посвященной Донецку © letidor.ru

— Таких планов нет.

- Как вы думаете, может ли маленькое издательство конкурировать с большими издательскими домами?

— В современных российских условиях оно может только выживать.

- Что бы вы могли пожелать нашим читателям?

— Здоровья, удачи, богатства и хорошего настроения.