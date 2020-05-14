Главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев в интервью изданию Украина.ру изложил свой взгляд на конфликт в руководстве региона, а также рассказал, как чувствует себя город после смягчения карантинных мер

Губернатор Одесской области позвал к себе журналистов и натравил на них Нацгвардию © Facebook, Максим Куцый - Юрий, недавно возник конфликт между губернатором области Максимом Куцым и вице-губернатором Виталием Свичинским, где они обвиняют друг друга в невыплате «коронавирусных» доплат медикам и отменой тендеров на закупку 24 школьных автобусов. Помогите разобраться, в чем причина конфликта и кто чего хочет.

— Вы не одиноки среди тех, у кого отсутствует полное понимание того, что происходит на самом деле. Что мы знаем? Свичинский достался Куцему еще от предыдущего губернатора Степанова (сейчас он занимает пост министра здравоохранения), которого, в свою очередь, назначил Порошенко.

Напомню также, что Свичинский избирался в областной совет от Блока Петра Порошенко еще при губернаторстве Михаила Саакашвили на местных выборах в 2015 году. Саакашвили продвинул его в список от БПП на выборах в одесский облсовет.

Вот такая вот странная история. Теперь Свичинский говорит, что только он представлял в областной администрации «патриотические силы», и в том числе поэтому его якобы убрали. Но, по моей информации, там присутствуют определенные аппаратные интриги и борьба за власть.

Насколько мне известно, у Свичинского серьезный конфликт (вернее даже не конфликт, а просто неприязненные отношения) с Алексеем Гончаренко (ныне депутат Верховной Рады от Европейской солидарности. — Ред.), который тоже представляет промайданные силы.

- Так из-за чего же поссорились два промайданных политика?

— Это часть той самой истории, которая была в 2015 году, когда у Гончаренко был конфликт с Саакашвили на тему того, кто главнее.

И поскольку Свичинский был одним из тех людей, кого Саакашвили помещал в список от БПП и активно поддерживал, то они поссорились именно на этой почве, а дальше конфликт все усугублялся, усугублялся и усугублялся. Мне это видится как-то так.

- И чем, на ваш взгляд, конфликт закончится?

— Он, собственно, уже закончился. Свичинского вроде как уволили. Он вчера давал пресс-конференцию, на которой сказал, что уже собрал вещи. Другое дело, что теперь будет с Куцым. А это не совсем понятно. Куцый попадает в подобные скандалы буквально ежедневно.

Честно говоря, я не думаю, что его уволят в ближайшее время. Он же не является какой-то самостоятельной фигурой. Этот человек поставлен определенными силами, для того чтобы реализовывать определенные интересы. В этом качестве, я думаю, он останется. А то, что он раз за разом будет превращаться в мальчика для битья, — это его проблемы.

- Какую позицию в этом споре занимает мэр Труханов? А то был случай, когда публиковал едкий пост об изобретении телефона в ответ на заявление Куцего о том, что тот якобы пытался через своих помощников организовать с ним встречу…

— Никакую, он в нем не участвует и старательно от него дистанцируется. Такая история действительно была, но в последнее время отношения между ними улучшились. Насколько я знаю, сейчас между ними складываются рабочие отношения, в том числе на почве того, что Труханов выстраивает отношения с президентом Зеленским.

И с учетом того, что Куцый постоянно попадает в скандалы, то он рад, что Труханов его не подставляет. По крайней мере публично.

- Какие слухи в регионе и в городе в связи с приближающимися местными выборами?

— Вы знаете, мы сейчас находимся в ситуации, когда даже до осени этого года — это слишком большой срок, чтобы что-то прогнозировать. У нас есть разговоры о том, кто будет баллотироваться в мэры. Но реальной подготовки к выборам, которая в прежнее время уже бы кипела, нет.

- На Украине объявлено о смягчении карантинных ограничений. Как выглядит это смягчение в Одессе, какие настроения у горожан?

— Резко заметна разница, люди очень устали от карантина. По моим наблюдениям, на улицах стало гораздо больше людей, а на дорогах — гораздо больше машин. Меньше стало людей в масках. То есть разница налицо.

- Предпринимает ли местная власть какие-то быстрые шаги, чтобы смягчить экономический ущерб от карантина?

— Почти никаких. Если говорить о мерах, которые мне известны, то, к примеру, освободили людей от уплаты единого социального взноса (это что-то вроде одного из налогов, которые платят физлица-предприниматели) сначала за март и апрель, а теперь еще и за май.

Казалось бы, неплохо. Но это фиксированный расход и составляет сейчас он практически 3200 гривен за квартал (почти 9 тыс. рублей). Грубо говоря, 1000 гривен в месяц. Это, конечно, чувствительная помощь (это сарказм, разумеется).

Сейчас все эти процессы только запускаются, и я думаю, что мы увидим реальную картину где-то в середине лета. Хотя, по моей информации, уже есть проблемы, связанные с неплатежами по банковским кредитам со стороны юридических лиц. То есть уже люди обращаются в банки и просят отсрочки.

О своих проблемах также говорят предприниматели, в частности, со Староконного рынка, что, мол, покупателей стало меньше. Недавно у них было общее собрание, на котором они в агрессивной форме потребовали от администрации снизить размер арендной платы, потому что денег нет и так далее.

В Одесской области к тому же очень сильная засуха, и северные районы несут огромные убытки. Вот это совпадение засухи и карантина тоже окажет определенное влияние на ситуацию в регионе. Так что все эти процессы только начинаются.