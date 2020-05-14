Поэтапный выход из карантина на Украине даёт надежду на некоторые улучшения, но в целом люди угнетены и чувствуют себя брошенными государством, считает журналист и общественный деятель из Житомира Сергей Форест

- Сергей, Украина официально начала выходить из карантина — с 11 мая стартовал первый этап. Что происходит с карантином в Житомире? Действительно ли открылась часть предприятий? Общественный транспорт работает? Заметны ли какие-то изменения?



— Изменения заметны. Открылись магазины, открылись большие маркеты. Конечно, работают с соблюденим карантинных норм — продавцы и покупатели в масках, социальная дистанция… Правда, не все соблюдают эту дистанцию, но я лично соблюдаю, стараюсь не заходить, если вижу очередь. Те, кто читал об опасности этого вируса, соблюдают.

Люди ходят в масках, хотя и не всегда. На улице при свежем воздухе многие их снимают, а когда заходят в помещения, в магазин, надевают снова. В некоторых маркетах на входе — контроль, я сам видел: стоит женщина в белом халате, специальным прибором измеряет входящим температуру и всем говорит, чтобы надевали маски. Но такой порядок не везде, только в больших маркетах.

Общественный транспорт ходит, маршрутки и троллейбусы. Говорят, уже не спрашивают пропуск. Хотя у меня несколько дней назад попросили предъявить. В пропуске записано, куда человек едет. Впрочем, я, как и многие житомиряне, стараюсь сейчас по возможности ходить пешком и не пользоваться общественным транспортом.

- Что местные власти говорят о карантине? Соглашаются ли с указаниями Киева? Стал ли этот вопрос политическим, как, например, в Черкассах?

— Местные власти? У нас в Житомире уже ранее произошли послабления в карантинных мерах. Я знаю, что на мэра Черкасс центральная киевская власть сильно обозлилась за решение смягчить карантин, но я вам скажу, что такие же меры были также приняты и у нас в Житомире, ослабили карантин. Это сделали и в некоторых других городах. Начали работу торговые точки, и рынки открылись, и т.п. «Карантинный бунт» неместного значения. Как Черкассы оказались в эпицентре конфликта местных властей с Киевом © commons.wikimedia.org, Юра Запеченко

Не знаю, почему именно мэр Черкасс попал под удар (центральной власти. — Ред.), может быть, по той причине, что он представляет политическую силу, которая в оппозиции к Зеленскому? По крайней мере, в Житомире тоже базары открыли. И слава Богу, потому что людям надо выживать. Поставьте на входе на рынок ёмкости с антисептиками, пусть охрана будет рекомендовать людям надевать те же маски, и запускайте людей туда периодично. Это моё мнение. Конечно, всё зависит от личного сознания людей, будут ли они соблюдать все меры безопасности. Но ведь на рынке люди находятся всё же на свежем воздухе, это не закрытое помещение.

- Как жители Житомира реагируют на выход из карантина? Что думают и говорят по этому поводу?

— Судя по разговорам с теми людьми, с которыми я общаюсь, ощущается недовольство карантинными мерами, прежде всего по экономическим причинам. Если бы государство Украина оказало помощь людям во время этих карантинных мер, выдали бы каждому какие-то деньги, отменили бы коммунальные платежи… Но нет. У моего товарища небольшое предприятие, он обращался в органы власти с просьбой, чтобы в этот период ему отменили коммуналку, но безрезультатно, ему не отменили. Вот и предприниматели на рынке — им ведь тоже не отменили плату за их торговые места. Работаешь или нет, но должен платить! Простите меня за чёрный юмор, но получается, что люди могут умереть уже не от коронавируса, а от голода. «Карантин достал всех». Как из карантина выходят Киев, Днепр и Житомир © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Такой юмор теперь не только у вас…

— Я понимаю, что такое положение не только у нас в Житомире, но и в других городах Украины, и в других странах. Там, где нет человеческого отношения власти к своему народу, точно такая же ситуация. А там, где соблюдены нормы, не скажу, что демократии, но человечности, там какая-то существенная помощь оказывается.

- Значит, люди рады наметившемуся выходу из карантина?

— Конечно. Это же была ненормальная ситуация. И что делалось в период карантина? Я, например, писал в Facebook на своей странице о том, что решением городских властей закрыли Вторую горбольницу в связи с тем, что там у некоторых врачей обнаружили коронавирус. Но если так разобраться, то что ж теперь — все больницы закрыть в городе, в области, в Украине? А где же народ будет лечиться? Можно подумать, что в других медучреждениях медперсонал не подвергается риску заражения коронавирусом? Подвергается. Или, например, заболеет какой-либо полицейский, так что ж, нужно закрывать весь участок?

Абсурдная ситуация. Но, я думаю, тут преследуются простые меркантильные цели — там хороший кусок земли, много зданий. Нельзя исключать, что всё это может быть впоследствии передано в частные руки для каких-то других целей. Во всяком случае есть такие опасения. Почему-то эта больница не попала в список опорных учреждений, в связи с чем уже раньше поднимался вопрос о закрытии. Но возник общественный резонанс, и этот вопрос тогда был снят. А сейчас удобный момент, коронавирус, нашли инфицированных врачей — если они инфицированы, то я, конечно, желаю им скорейшего выздоровления. Но считаю, что это не повод закрывать больницу. Впрочем, такое решение — в русле медреформы, инициированной Ульяной Супрун.

- То есть, несмотря ни на что, продолжается, так сказать, оптимизация медучреждений?

— Да. Я уже и говорил, и писал, что у нас закрыт тубдиспансер, хотя в Житомире 800 человек стоят на учёте, из них триста — активные. У них был отдельный рентген-кабинет, а теперь в поликлинике и рентген общий для всех, только время разнесли. Всё это вызывает вопросы.

Медреформа, сводящаяся к оптимизации, продолжается. Но и в работающих больницах — посмотрите, в каком положении сейчас медсёстры? Получают копеечную зарплату, а рискуют жизнью.

- Как вы в целом оцениваете действия местных властей по противодействию коронавирусу? Достаточно ли нынешних мер?

— Меры принимаются, но, как видите, проблемы заключаются не только в коронавирусе и не только в действиях местной власти. Абсурд получается. Центральные власти говорят, что они заботятся о людях, но помощи людям нет. Пенсионерам, если не ошибаюсь, дали по тысяче гривен, но что такое тысяча гривен? Возможно, власти думают, что пенсионер будет питаться только хлебом и водой. Но ведь им нужны и лекарства, есть и разные другие платежи. Но кто об этом во власти думает.

Вообще, я считаю, что во время карантина народ увидел, что такое наша власть. Не могу даже сказать, что у нас капитализм, у нас в Украине какой-то неофеодализм, где каждый феодал-олигарх имеет свои СМИ, свою армию, — теперь это модно… Не знаю, как на них сказывается карантин, а народ за это время обеднел. Многие предприниматели обанкротились, не у всех же такие финансовые запасы «жира», как у богатых. А что говорить о наёмных работниках? Они сидят без денег, никто им в это время зарплату не платил, государство не помогло.

Вот такая ситуация. Народ, наверное, думает сейчас над тем, как выехать опять на заработки, всё равно, на запад или на восток, лишь бы заработать копейчину, как говорят в Украине. Многие с началом эпидемии вернулись в страну, но уже видят, что все обещания власти создать сотни тысяч рабочих мест — просто мыльный пузырь.

Защитить народ некому, все СМИ, все политические партии, парламент и органы местного самоуправления контролируются богатыми людьми. Хотя по Конституции Украина является социальным государством, но люди видят, что это только на бумаге. И карантин особенно ярко это показал.

- То есть большинству украинцев карантин открыл глаза?

— Надеюсь, что многим. Хотя народ в целом дезориентирован, ведь телевидение контролируется олигархами. И всё же понимание появляется, рейтинги правящей партии, слуг народа в кавычках, падают. Потому что в период карантина уже были скандалы, например, с масками, которые куда-то испарились из Госрезерва. Но всё равно можно было пошить достаточное количество масок и раздать их населению, раз у нас такая сложная ситуация. Почему-то в том же Китае эти вопросы как-то решили. Там были развёрнуты госпитали, а у нас хоть один развернули? Нет, наоборот, идёт процесс сворачивания существующих медучреждений, пример я приводил.

Какое же это социальное государство, в котором вся власть у богачей, наживших свои капиталы не самым честным путём, я думаю, 99%. Они заработали свои миллиарды, украв их у народа, выжав все соки. Под предлогом декоммунизации присвоили предприятия, уже и недра, и перепродали их транснациональным компаниям. Вот такая картина. Теперь входит иностранный капитал, который так же будет беспощаден и к ним, по крайней мере, к среднему бизнесу. Впустили ещё более свирепых акул…

Все эти шесть лет безудержного патриотизма в Украине были годами патриотизма в кавычках. Потому что настоящий патриотизм — это забота о людях, это создание возможности им работать, учиться, развиваться в своей стране. И не важно, на каком языке люди говорят, где живут, на западе или на востоке Украины, тогда все будут патриотами.

Хотя в целом могу сказать, люди, из-за всех этих карантинных и некарантинных мер пребывают в удручённом состоянии. Улыбок, смеха, радости я не вижу. Но это не повод опускать руки. Кто же спасёт нас, если сами себя не будем спасать? Спасать не только от коронавируса, но и от социальной несправедливости и бесперспективности, которые так высветила эта эпидемия. Революция должна произойти в умах, в сознании. Хватит кровопролития и хаоса, нужно отбросить вражду, которую власть имущие специально насаждают между людьми. И тогда появится надежда на нормальную жизнь…