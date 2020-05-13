Общественный транспорт функционирует, но проехать в нём можно только по спецталонам от киевской администрации. Маршрутки не перевозят пассажиров, им запрещено выходить на маршруты. Предприятия (офисы) работают на 60%. О ситуации в Киеве изданию Украина.ру рассказал Денис Садоха, главред информагентства "Прессинформ"

Денис Садоха, Киев

- Денис, что происходит с карантином в вашем городе? Действительно ли открылась часть предприятий? Общественный транспорт работает?



— То, что происходит и в Киеве, и в Украине вообще, нельзя назвать карантином. Обычная самоизоляция. На сегодня все абсолютно игнорируют требования властей сидеть дома. Очень много людей в парках, на улицах, большая часть вообще не придерживается масочного режима, разве что в магазинах, и то только потому, что требует охрана, дабы не получить штраф. В Киеве открыты все рынки, магазины с малой площадью, торговые центры всё так же закрыты.

Общественный транспорт функционирует, но проехать в нём можно только по спецталонам от киевской администрации. Маршрутки не перевозят пассажиров, им запрещено выходить на маршруты. Предприятия (офисы) работают на 60%. Те, кто может добираться, — либо на такси, либо предприятия организовывают приезд сотрудников. Органы государственной власти не работают. Все они на удалёнке.

- Что местные власти говорят о карантине? Соглашаются ли с указаниями Киева? Стал ли этот вопрос политическим, как, например, в Черкассах?

— Местные власти с самого начала игнорируют указания Киева, а после скандала с работой строительных магазинов "Эпицентр" приняли решение на местах ослабить так называемые карантинные меры. Вопрос больше социальный, а если и политический, то в разрезе будущих местных выборов.

Нельзя однозначно утверждать, что они проявляют абсолютную самостоятельность и подвижки к жёсткой децентрализации. Мэры и местные власти используют ситуацию для поднятия своих рейтингов, декларируя свою позицию за народ.

- Как местные жители реагируют на выход из карантина? Что думают по этому поводу?

— Люди, обычные жители Киева и других городов, регионов категорически не согласны с указаниями и требованиями центральных властей Киева. Меры, которые ввели с марта, считают необоснованными и неоправданными, устроили искусственную панику на несуществующей проблеме.

В открытую идёт осуждение президента и правительства. У людей фактически закончились деньги на существование, а возможности полноценно работать (добираться до работы) нет.

- Как вы в целом оцениваете действия местных властей по противодействию коронавирусу? Достаточно ли нынешних мер?

— Местные власти поняли, что, продолжая карантин в регионах, полностью обвалят свои рейтинги и оттолкнут избирателя. Они вынуждены идти против решений Банковой. Сферы влияния на местах потеряли очень много ресурсов и опасаются потерять конкурентность с партией власти. Как итог, бросают все силы, чтобы восстановить нормальную жизнь людей в городах. И оттянуть на себя, на свои заслуги максимум внимания.

- Как в вашем городе население оценивает действия центральной украинской власти, Зеленского и его команды, во время карантина?

— Кратко: отрицательно. Население понимает, что их снова обманули и под шумок «карантина» либо спрятали концы наворованного, либо воровали в этот период. Скандалы, такие как "Эпицентр", крупные торговые сети, коммерческая благотворительность под государственной «крышей». Люди считают себя обманутыми, и многие готовы к радикальным мерам, если в срочном порядке не изменится позиция центральной власти.