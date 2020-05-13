Руководитель харьковской городской организации парламентской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Андрей Лесик в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, как в Харькове происходит отмена карантина

С 11 мая Украина официально начала выходить из карантина — стартовал первый этап.

- Андрей, что происходит с карантином в вашем городе? Действительно ли открылась часть предприятий?

— Сегодня наконец смог сходить постричься. И я вам скажу свою позицию: все эти карантинные меры — пустые.

Сам главный санитарный врач Ляшко в одном из своих интервью признался, что запрет выходить из дома людям старше 60 лет и запрет ходить людям гулять в парк были для устрашения народа, а не для борьбы с эпидемией.

Денис Гороховский: Люди возмущены тем, что власть их обманывала бессмысленными запретами © Facebook, Денис Гороховский

Объясните мне, доктору по первому образованию, каким образом улучшится состояние здоровья, когда человек будет в стрессе, пенсионного возраста, дома, не видя солнечных лучей? Это вообще пагубно для организма.

То, что заработали рынки, — ходил сегодня на рынок, все в порядке, никаких температур, масок…

- Как вы считаете, нужно измерять температуру людям на въезде в города?

— По поводу измерения температуры — это все бутафория.

Вот показывают нам по телевизору, что на въезде в Киев у каждого проверяют температуру. Но это все для телевизионной картинки.

По факту видишь, что никто никого не останавливает, потому что невозможно поток из тысячи машин, который идет в одну минуту, взять и измерить у всех температуру.

А если будет температура? Там стоит всего две скорых в лучшем случае. То есть это все фикция, направленная на то, чтобы в очередной раз бедные стали еще беднее, а кто-то на этом нажился.

- Как вообще нужно было решать проблему с общественным транспортом в условиях карантина?

— Мое мнение — нужно было давно запустить метрополитен и вообще не нужно было его останавливать. Потому что люди плюются.

Вот сегодня зашел в банк — «наши линии уже все заработали». Слава богу!

А то ж реально запретить что-то ума много не надо. Предоставьте альтернативу!

Наше правительство говорит, что берет за основу пример европейских стран, в частности Франции. Так там концерн "Ситроен-Пежо" выплачивает 85% от заработной платы людям, которые не ходят на работу.

У нас вы разве найдете тех, кто не работает и получает 85% зарплаты? Это два разных мира, две разные реальности.

- А как нужно было, по вашему, организовать противодействие эпидемии? Можете привести в пример кого-то из действующих политиков?

— Для меня национальный лидер, который повел себя достойно, это президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Его можно любить или ненавидеть, но есть система здравоохранения Семашко, профилактика, и есть главный санитарный врач.

Вот в нашей стране данные могут собирать — а кто способен их анализировать?

- И что вы можете сказать про официальные данные по Украине?

— Понятно, что чем больше делают тестов, тем больше будет коронавируса. Например, на всю страну у нас от коронавируса, по официальным данным, умерло 300 человек. А вы скажите параллельно, что 650-700 человек у нас за то же время умерло от туберкулеза! А от онкологии? От того, что люди сидели в стрессах? Сколько людей умерло от сердечно-сосудистых заболеваний? Это кого-то колышет? Нет, это никого не колышет.

- Многих удивляет, что одновременно с запретом рынков была разрешена работа строительных супермаркетов, для одних запреты работали, для других — нет…

— Объясните, почему кофе навынос нельзя покупать, а каким-то ресторанам можно работать? "Велюровый" карантин ("Велюр" ресторан в Киеве, который работал вол время карантина), есть теперь такое понятие. Так что все это бодяга, сплошная бутафория.

А мы всегда понимали, что нужно руки мыть.

- То есть вы считаете, что власти с этим коронавирусом занимались не тем, чем нужно?

— Я все жду, когда скажут, что метрополитен запускают в Киеве и Харькове, потому что это два города-миллионника, для которых метро — кровеносная система.

Теплов: Противостояние местных и областных властей добавило колорита карантину в Днепре © Facebook, виталий теплов

Вот людям запретили гулять по улицам без масок. А вы подумали, что маска стоит 15-20 гривен и пользоваться ей можно только 2 часа?

- И что же нужно сделать? Как решить эту проблему?

— Я вам скажу, что Виктор Медведчук и Оксана Марченко через нас распространяли эти маски. Мы хотели централизовано ставить палатки, законно все оформлять, чтобы пенсионеры в разных частях города приходили и получали. Но полиция нам запрещала это, заявляя, что они выводят весь личный состав перед Пасхой и будут сносить наши палатки.

Потом я без всяких заявок ставил палатки, и мы раздавали медицинские маски пенсионерам.

- Как в Харькове с обеспечением больниц всем необходимым?

— Больницы как были ничем не обеспечены, так и остались. Например, Харьковская инфекционная больница, в которой как не было в отделении, где держат больных коронавирусом, каталок для тяжелых больных, так и нет. Мы сами купили лично кровати, привезли им маски.

Про доплаты докторам по 300% все слышали, да только разве кто-то их получил? Карантин — это все разговоры, имитация бурной деятельности, и благодаря ей понятно, что у власти у нас одни идиоты.