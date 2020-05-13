Главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов в интервью изданию Украина.ру рассказал, как Днепр (бывший Днепропетровск) встретил первый этап выхода из карантина

— Виталий, что происходит с карантином в вашем городе? Действительно ли открылась часть предприятий? Общественный транспорт работает?

— Предприятия открылись не все. Я так понимаю, что за время карантина кое-кто успел умереть из магазинов, салонов, кафе и всего прочего. Люди на улице примерно 70% ходит без масок. То есть карантин достал всех. Малый бизнес полностью не откроется, пока полноценно не заработает транспорт. Транспорт у нас в городе работает по спецпропускам.

Это означает, что торговые центры, которые не привязаны к микрорайонам, остаются без клиентуры. Пока не будет свободного транспорта — это полувыход из полукарантина.

- А как обстоит дело с промышленными гигантами города?

— Те, кто работал, те и продолжают работать. Они организовали доставку своего персонала собственным транспортом. То, что не работает, типа «Южмаша», так оно и не работает.

- Что местные власти говорят о карантине? Соглашаются ли с указаниями Киева? Стал ли этот вопрос политическим, как, например, в Черкассах?

— Городская власть нажала на тормоз, потому что попытки повыпендриваться против центральной власти получили ответку со стороны СБУ: в одном парке нашли злоупотребления, в другом коммунальном предприятии нашли злоупотребления.

Теплов: Промышленные гиганты Днепра встали на «карантинный ремонт» и рискуют из него не выйти © Facebook, виталий теплов Зеленский и Коломойский.

Местная власть — Филатов с уровнем поддержки в 30%, поэтому он чувствует себя достаточно самостоятельно, но в последнее время ведет себя, мне кажется, чуть осторожнее.

- Как вы считаете, мэр усилил свои позиции во время карантина или, наоборот, допустил шаги, которые стали раздражать местных жителей?

— Очень полярное отношение. Те 30%, которые его поддерживают, не изменили свое мнение. А группа противников, которых тоже не меньше 30-40%, тем более не изменили. То есть, на мой взгляд, карантин не усилил и не уменьшил его позиции, хотя он, конечно, усиленно играл роль сильного руководителя, заботливого папы. Иногда это было смешно.

- А как в целом местные жители реагируют на выход из карантина? Что думают по этому поводу?

— Люди, собственно говоря, не прятались особенно по домам. По моим субъективным оценкам, 20% действительно соблюдали карантин, остальные в спальных микрорайонах спокойно бродили по улицам.

То есть люди устали, и пользуется спросом любая информация, где говорится о том, что карантин — это мировой заговор.

- Как в вашем городе население оценивает действия центральной украинской власти, Зеленского и его команды, во время карантина?

— В большей степени негативно. Потому что центральная власть ведет себя как дети в песочнице. Недавно наш главный санитарный врач Олег Ляшко признался, что парки закрыли только для того, чтобы запугать людей, хотя я бы, если бы был администратором, сделал бы то же самое, потому что, чтобы люди сидели на карантине, должны ощущать угрозу. Но при этом какой дурак признается, что мы вас обманули?

Сразу возникает второй вопрос: вы нас только в этом обманули? А давайте по пунктам! То есть карантин немного укрепил позитив по отношению к местной власти и усилил негатив по отношению к центральной власти.

- Как вы в целом оцениваете действия местных властей по противодействию коронавирусу? Может быть, они в чем-то перегнули палку или были слишком беспечны?

— У нас не было каких-то шагов вправо или влево по сравнению с другими городами. Единственное, что приносило колорит, — это противостояние областной и городской власти.

Теплов: Человек в маске, похожий на губернатора, запретил «ходить просто так» в пасхальную ночь © Facebook, виталий теплов

Были, конечно, смешные моменты. Например, вице-мэр Михаил Лысенко где-то в Facebook прочитал, что сидящий в карантине человек жалуется на то, что сосед начал ремонт. После этого городская комиссия по чрезвычайным ситуациям принимает решение о запрете квартирных ремонтов. Абсолютнейший бред, не подтвержденный законодательно. Происходит игра в махновщину, сильную руку.