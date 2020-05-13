Об увольнении в ближайшие два месяца сообщил сам Витренко на своей странице в Facebook, отметив, что его должность сокращают.
- Дмитрий, вы можете объяснить, что это означает?
— Ну, это было предсказуемо. Ведь у Витренко порядка двух лет идет конфликт с Коболевым. На определенных этапах у Витренко были шансы одержать верх в этом конфликте, но он ими не воспользовался.
У него априори были более слабые лоббистские возможности отстаивать свои интересы: он сделал ставку на бизнесмена Игоря Коломойского примерно с год назад, что-то сделал для него, но Коломойский не смог выручить Витренко.
В «Нафтогаз» пришел иностранец, и, как я написал у себя в Facebook, Витренко пустили на корм голландской селедке.
Взяли в компанию Отто Ватерландера, мужика из Голландии, который должен был заниматься тем же, что Витренко (Ватерландер получил должность главного исполнительного директора группы «Нафтогаз». — Ред.), а Витренко сократили — потому что зачем он теперь нужен?
- Витренко заявил, что наиболее логичное объяснение его увольнения заключается в том, что сейчас перестала быть приоритетом борьба против «российской агрессии» и защита интересов Украины в борьбе с «Газпромом».
— Он и патриот Украины, и главный борец с «российской агрессией» (смеется).
Коболев не меньший борец с Россией, чем Витренко. Если рассуждать с такой точки зрения, то надо было обоих увольнять.
- А насколько сильны позиции Коболева в «Нафтогазе»? Его не ждет увольнение?
— Коболеву как раз продлили весной контракт на пять лет с условиями, поэтому Коболева просто так уволить не получится при всем желании, потому что Кабмин с ним переподписал трудовой договор.
Поэтому, чтобы его уволить, придется сильно постараться.
Нет, Витренко увольняют потому, что он пособачился с Коболевым. У них долгоиграющий конфликт, который тянется более двух лет.
Там и личное есть, и производственные вопросы — да все что угодно.
У Коболева просто лоббисты покрепче оказались, он смог договориться с американцами. У Витренко не оказалось таких возможностей, Коломойский его не выручил.
На место Витренко посадили голландца, который оказался более «нужен» Украине.
- Что будет делать Витренко в дальнейшем, как будет развиваться его карьера?
— Как обычно — лить грязь на свое предыдущее руководство и партнеров.
Чтобы вы понимали, денег у него много появилось в последний год.
«Нафтогаз» — это почти что российский «Газпром» с определенными поправками. У «Газпрома» есть своя пиар-служба, есть такая и у «Нафтогаза».
Но Витренко содержал и собственную пиар-службу на личные деньги. Она снимала фильмы о героических победах над Россией в Стокгольме.
И он будет заниматься тем же самым. Его могут приставить в какую-то финансовую организацию, возможно, пойдет в политику.
Он сидел в набсовете Укроборонпрома около четырех месяцев, в конце января его оттуда убрали — как он сказал, по его просьбе.
Точно, конечно, не знаю, мы с ним мало общаемся, у себя в Facebook он меня забанил еще года два назад, но я уверен, что он не утонет. Он точно будет еще где-нибудь «плавать».