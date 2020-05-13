Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко два года конфликтовал со своим непосредственным начальником, председателем правления компании Андреем Коболевым, рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич изданию Украина.ру

Об увольнении в ближайшие два месяца сообщил сам Витренко на своей странице в Facebook, отметив, что его должность сокращают.

- Дмитрий, вы можете объяснить, что это означает?

— Ну, это было предсказуемо. Ведь у Витренко порядка двух лет идет конфликт с Коболевым. На определенных этапах у Витренко были шансы одержать верх в этом конфликте, но он ими не воспользовался.

Витренко заявил, что его увольняют из «Нафтогаза» © Facebook/Сергій Лещенко Игоря Коломойского примерно с год назад, что-то сделал для него, но Коломойский не смог выручить Витренко.

В «Нафтогаз» пришел иностранец, и, как я написал у себя в Facebook, Витренко пустили на корм голландской селедке.

Взяли в компанию Отто Ватерландера, мужика из Голландии, который должен был заниматься тем же, что Витренко (Ватерландер получил должность главного исполнительного директора группы «Нафтогаз». — Ред.), а Витренко сократили — потому что зачем он теперь нужен?

- Витренко заявил, что наиболее логичное объяснение его увольнения заключается в том, что сейчас перестала быть приоритетом борьба против «российской агрессии» и защита интересов Украины в борьбе с «Газпромом».

— Он и патриот Украины, и главный борец с «российской агрессией» (смеется).

Коболев не меньший борец с Россией, чем Витренко. Если рассуждать с такой точки зрения, то надо было обоих увольнять.

- А насколько сильны позиции Коболева в «Нафтогазе»? Его не ждет увольнение?

— Коболеву как раз продлили весной контракт на пять лет с условиями, поэтому Коболева просто так уволить не получится при всем желании, потому что Кабмин с ним переподписал трудовой договор.

Поэтому, чтобы его уволить, придется сильно постараться.

Нет, Витренко увольняют потому, что он пособачился с Коболевым. У них долгоиграющий конфликт, который тянется более двух лет.

Там и личное есть, и производственные вопросы — да все что угодно.

Царев: Коломойский хочет видеть на посту премьера Маркарову, Витренко или Авакова © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

На место Витренко посадили голландца, который оказался более «нужен» Украине.

- Что будет делать Витренко в дальнейшем, как будет развиваться его карьера?

— Как обычно — лить грязь на свое предыдущее руководство и партнеров.

Чтобы вы понимали, денег у него много появилось в последний год.

«Нафтогаз» — это почти что российский «Газпром» с определенными поправками. У «Газпрома» есть своя пиар-служба, есть такая и у «Нафтогаза».

Но Витренко содержал и собственную пиар-службу на личные деньги. Она снимала фильмы о героических победах над Россией в Стокгольме.

И он будет заниматься тем же самым. Его могут приставить в какую-то финансовую организацию, возможно, пойдет в политику.

Он сидел в набсовете Укроборонпрома около четырех месяцев, в конце января его оттуда убрали — как он сказал, по его просьбе.

Точно, конечно, не знаю, мы с ним мало общаемся, у себя в Facebook он меня забанил еще года два назад, но я уверен, что он не утонет. Он точно будет еще где-нибудь «плавать».