С 11 мая Украина официально начала выходить из карантина — стартовал первый этап.
- Денис, что происходит с карантином в вашем городе? Действительно ли открылась часть предприятий? Общественный транспорт работает?
— Общественный транспорт не работает и не должен был работать, его обещали открыть не раньше начала лета, запустить по Украине. Междугородный транспорт — чуть позже.
В целом людей на улицах стало гораздо больше, в Киеве уже типичные для обычных будней большие пробки. Еще неделю назад такого не было.
Уже работают почти все магазины, открыты кафе, у которых есть летние площадки, в закрытых помещениях еще не работают.
В торгово-развлекательных центрах не работают детские зоны, закрыты кинотеатры. Вся сфера развлечений еще на карантине.
- Что местные власти говорят о карантине? Соглашаются ли с указаниями Киева? Стал ли этот вопрос политическим, как, например, в Черкассах?
— Киевская мэрия в лице Кличко всегда была сторонником карантина. Кличко — один из тех политиков, что с первых дней активно агитировали за карантин.
Такого конфликта, как в Черкассах, у местной власти с центральной нет.
- Как местные жители реагируют на выход из карантина? Что думают по этому поводу?
— Очень по разному реагируют. Но тут вопрос даже не в самом факте выхода из карантина, а в заявлении господина главного санитарного врача Ляшко, который публично подтвердил: большинство публичных запретов, связанных с карантином, были не для того, чтобы снизить риски, а только затем, чтобы запугать людей и, как он сказал, показать, что эпидемия — это серьезно.
Поэтому многие возмущены. Например, родители маленьких детей, которые два месяца не могли гулять с детьми в парках, хотя теперь Ляшко заявил, что в парках никакой угрозы нет.
И сейчас на улицах много людей. Вчера такого наплыва не было, но я думаю, что это связано с тем, что было три выходных в честь Дня Победы и люди просто не были в городе.
А с началом рабочей недели столица действительно начала жить.
- Как вы в целом оцениваете действия местных властей по противодействию коронавирусу? Достаточно ли нынешних мер?
— Сложно судить о том, достаточно или недостаточно, потому что, с одной стороны, у нас действительно нет заоблачных цифр заболеваемости и смертности, поэтому у кого-то складывается впечатление, что с проблемой справились.
С другой стороны, были глупые популистские меры, и это не только запрет парков, о котором я уже упоминал, но и запрет рынков и одновременно разрешение на работу не только крупных сетей супермаркетов, но и строительных, которые выдавали себя за продовольственные.
Все понимали, что это исключительно лоббирование бизнес-интересов определенных групп, отдельных политиков, которые являются собственниками этих торговых сетей.
- Как в целом в Киеве люди оценивают действия центральной украинской власти, Зеленского и его команды, во время карантина?
— Очень по-разному. Тут, наверное, мнения разделились поровну, потому что есть категория граждан, которая считает, что коронавирус — это серьезно и это дает право принимать любые меры, которые даже нарушают или ограничивают права и свободы граждан, и они согласны были терпеть определенные неудобства, иногда значительные, потому что считали, что риски гораздо выше.
Другая же половина считает, что все это изначально профанация и никакой угрозы нет, и вся эта история с карантином преследует какие-то совершенно другие цели.
И эти люди игнорировали карантин, насколько могли, нарушали его там, где это было возможно. Поэтому 50 на 50.