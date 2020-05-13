Политолог Денис Гороховский рассказал изданию Украина.ру, как Киев приходит в себя после смягчения карантинных мер

С 11 мая Украина официально начала выходить из карантина — стартовал первый этап.

- Денис, что происходит с карантином в вашем городе? Действительно ли открылась часть предприятий? Общественный транспорт работает?

— Общественный транспорт не работает и не должен был работать, его обещали открыть не раньше начала лета, запустить по Украине. Междугородный транспорт — чуть позже.

В целом людей на улицах стало гораздо больше, в Киеве уже типичные для обычных будней большие пробки. Еще неделю назад такого не было.

Уже работают почти все магазины, открыты кафе, у которых есть летние площадки, в закрытых помещениях еще не работают.

В торгово-развлекательных центрах не работают детские зоны, закрыты кинотеатры. Вся сфера развлечений еще на карантине.

- Что местные власти говорят о карантине? Соглашаются ли с указаниями Киева? Стал ли этот вопрос политическим, как, например, в Черкассах?

— Киевская мэрия в лице Кличко всегда была сторонником карантина. Кличко — один из тех политиков, что с первых дней активно агитировали за карантин.

Такого конфликта, как в Черкассах, у местной власти с центральной нет.

- Как местные жители реагируют на выход из карантина? Что думают по этому поводу?

— Очень по разному реагируют. Но тут вопрос даже не в самом факте выхода из карантина, а в заявлении господина главного санитарного врача Ляшко, который публично подтвердил: большинство публичных запретов, связанных с карантином, были не для того, чтобы снизить риски, а только затем, чтобы запугать людей и, как он сказал, показать, что эпидемия — это серьезно. Ляшко проговорился. Главсанврач Украины открыл страшную тайну © Facebook, Виктор Ляшко

Поэтому многие возмущены. Например, родители маленьких детей, которые два месяца не могли гулять с детьми в парках, хотя теперь Ляшко заявил, что в парках никакой угрозы нет.

И сейчас на улицах много людей. Вчера такого наплыва не было, но я думаю, что это связано с тем, что было три выходных в честь Дня Победы и люди просто не были в городе.

А с началом рабочей недели столица действительно начала жить.

- Как вы в целом оцениваете действия местных властей по противодействию коронавирусу? Достаточно ли нынешних мер?

— Сложно судить о том, достаточно или недостаточно, потому что, с одной стороны, у нас действительно нет заоблачных цифр заболеваемости и смертности, поэтому у кого-то складывается впечатление, что с проблемой справились.

С другой стороны, были глупые популистские меры, и это не только запрет парков, о котором я уже упоминал, но и запрет рынков и одновременно разрешение на работу не только крупных сетей супермаркетов, но и строительных, которые выдавали себя за продовольственные.

Все понимали, что это исключительно лоббирование бизнес-интересов определенных групп, отдельных политиков, которые являются собственниками этих торговых сетей.

- Как в целом в Киеве люди оценивают действия центральной украинской власти, Зеленского и его команды, во время карантина?

— Очень по-разному. Тут, наверное, мнения разделились поровну, потому что есть категория граждан, которая считает, что коронавирус — это серьезно и это дает право принимать любые меры, которые даже нарушают или ограничивают права и свободы граждан, и они согласны были терпеть определенные неудобства, иногда значительные, потому что считали, что риски гораздо выше.

Другая же половина считает, что все это изначально профанация и никакой угрозы нет, и вся эта история с карантином преследует какие-то совершенно другие цели.

И эти люди игнорировали карантин, насколько могли, нарушали его там, где это было возможно. Поэтому 50 на 50.