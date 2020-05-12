Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру рассказал, к чему привела история с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, открыто выступившим против карантинных мер центральной власти

Политолог Бортник: В конфликте с мэром Черкасс Зеленский показал себя слабым президентом © Facebook, Ruslan Bortnik - Владимир Вячеславович, можно ли считать, что эта история закончена? и можно ли говорить о ситуативном поражении власти Зеленского?

— Я бы разделял. Черкасский мэр ситуативно оказался в эпицентре этого конфликта. Да, с информационной точки зрения власти тогда проиграли, надо было действовать иначе. Но это все ситуативно, сейчас уже другие вещи обсуждают.

Проблема более серьёзна, чем черкасский мэр, которая сохранится и в разных формах будет проявляться, и на неё придётся серьёзно реагировать, особенно в условиях местных выборов. Это проблема взаимоотношений с местными элитами и мэрами крупных городов.

Мэр Черкасс — фигура, которая не будет влиять на местную политику. На местную политику будут влиять мэры крупных городов. Но и они играют в свою игру и не являются единым субъектом. Игра Кличко, Филатова, Кернеса, Труханова и Садового — разная.

Бондаренко для них не авторитет, а "шестёрка" и выскочка. Да, его выгодно было использовать, для того чтобы немного опустить центральную власть. Ну и всё. Больше он не нужен никому. Это не тот персонаж, который станет центральной фигурой. У него слишком много слабых мест.

Но для центральной власти это вызов. И с точки зрения политики децентрализации, и с точки зрения стратегии и тактики на местных выборах. В принципе выводы центральная власть и президентская команда делают правильные.

Они будут применять более гибкий формат избирательной системы, чтобы не было никакой «единой партии мэров», чтобы не было тотальной партизации. Пойдут на компромисс с частью региональных элит и частью мэров, в зависимости от того, кто будет готов к такому взаимодействию.

- А в плане децентрализации?

— А что делать в плане децентрализации — большой вопрос. У мэров и части элит есть большой соблазн перетянуть на себя одеяло полномочий. Но как это сделать? Сейчас условная патовая ситуация. Для того чтобы идти вперед и усиливать административные полномочия местной власти, нужна административная децентрализация, а для этого нужны конституционные изменения.

Криминал, Саакашвили и Тимошенко: кто стоит за бросившим вызов Зеленскому мэром Черкасс © Facebook, Анатолій Бондаренко

Любой вариант конституционной децентрализации так или иначе будет с институтом префектов в качестве предохранителей против самоуправства местной власти. Но будет ли за это 300 голосов — не уверен. Но и у местной власти нет возможности юридически поменять полномочия в свою пользу. Неформально — да. Усилить свое влияние они могут.

Но надо учитывать, что их возможности не абсолютны. И в плане возможных проблем с силовыми структурами, и в плане зависимости от ресурсов. Хотя сейчас проблемы с ресурсами и у центральной власти (их возможности ограничены), по большому счету таким мэрам Черкасс можно в любой момент перекрыть краник и создать финансовые проблемы.

Мэрам крупных городов при наличии серьёзных инвестиционных проектов все равно нужно взаимодействовать с центральной властью, иначе тоже будут проблемы. Поэтому с точки зрения рациональной политики мэры и центральная власть должны искать конструктивное взаимодействие.

Когда мэры крупных городов вступали в конфликт с центральной властью, у них начинались проблемы. Вспомним того же Садового, вспомним отчасти Кличко и Филатова. Когда они выстраивают конструктивное взаимодействие с президентами, этот компромисс, как правило, устраивает обе стороны.

Так в своё время действовал Порошенко, у которого было неформальное взаимодействие с Кернесом и Трухановым даже во время избирательной кампании. И Борис Филатов, который сначала был в команде Коломойского, а потом отошёл от неё, тоже наладил конструктивные отношения и с Порошенко, и с [премьер-министром] Гройсманом.

На местных выборах для многих мэров будет выгодно проявлять оппозиционность по отношению к центральной власти и упрекать её, но потом рациональным поведением будет договариваться с центральной властью. И центральная власть, думаю, придёт к такому же выводу.

А кого-то из зарвавшихся мэров некрупных городов будут показательно наказывать. Думаю, это тоже произойдёт. Вопрос только, когда это лучше сделать. Либо добиться их поражения на выборах (если получится), либо еще до выборов организовать им проблемы, в том числе и правовые.

Но тогда имиджево это может мэру помочь, и он может одержать победу на волне противостояния с центром. Это вопрос тактики. Но то, что после выборов подавляющее большинство мэров будет договариваться с центральной властью, у меня нет сомнений.

- Насколько вообще было ожидаемо, что мэры городов будут выступать с критикой в адрес властей? Звучали мнения о том, что в условиях сложной ситуации все будут сплачиваться…

Таран против Зеленского. Штрихи к портрету мятежного мэра Черкасс © Facebook, Анатолій Бондаренко

Кроме того, сейчас приближаются местные выборы. Поэтому конфликтное напряжение и дальше будет проявляться. Возможно, перед выборами даже усилится. Но я очень скептически воспринимаю возможность действия мэров крупных городов на выборах единым фронтом.

Они будут самостоятельно действовать. «Партии мэров» не будет. Каждый мэр будет идти на выборы от своей партии. В этом плане проблем для власти не будет.

Кроме того, эта активность возникла из-за процессов децентрализации, которые усилили финансовые возможности местных властей и их амбиции. Их зависимость от центра стала меньше. В этих условиях они окрепли и более независимо смотрят на власть.

Это противостояние является симптомов как долгосрочных процессов (децентрализации), так и сиюминутных, связанных с карантином, кризисом и приближением местных выборов. Но еще раз подчеркну, что для мэров после выборов рационально будет договариваться.

Ситуация достаточно закономерна, и придётся искать какой-то баланс интересов на перспективу. Это будет очень непросто. Либо в правовом смысле сохранится нынешняя ситуация, либо возникнет попытка через Верховную Раду провести сбалансированный проект конституционных изменений.

Но для этого «Слуге народа» придется договариваться как минимум с двумя-тремя фракциями и депутатскими группами. Получится это или нет — вопрос открытый.

- А будет ли в дальнейшем Зеленский и его команда что-то делать с активностью ярких мэров хотя бы в информационном плане?

— Что касается медийного реагирования, то у Зеленского и так умеют это делать. Во время карантина при всех непростых политико-психологических проблемах рейтинг у Зеленского почти не снизился, о чем свидетельствуют опросы КМИС и «Рейтинга».

И вновь продолжается бой. Президент Зеленский против местных элит Украины © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP

Вообще феномен яркости политика очень специфичен. Когда политик слишком ярко зажигает, то потом быстро гаснет, как в случае с Надеждой Савченко. Вспыхнула ярко — погасла быстро. Так и с Бондаренко.

Быстро вспыхнул, а сейчас о нем вспоминают только в контексте мэров, и если больше ничего не произойдет, о нем вообще забудут, и он возвратится на свое место — на третий уровень украинской политики. И потом, кого считать яркими мэрами?

- Кернеса, Труханова, Филатова…

— Это в Москве просто неадекватное восприятие. Они не яркие мэры, а влиятельные, особенно Кернес у себя. Я не вижу у нас столь ярких мэров, которые были бы медийными звездами.

Филатов, как и Кличко, довольно медийный. Но к Филатову очень неоднозначное отношение в Днепре, к нему относятся очень неоднозначно, и медийно он предпринимает действия, которые не однозначно оцениваются.

Рудяков: История с мэром Черкасс показала, что Зеленский — голый король, а его свита — даже без масок © РИА Новости, Нина Зотина

Возьмем Кличко. Ему сейчас нет альтернативы в Киеве, но сказать, что он яркий, было бы очень большим преувеличением в силу его ораторских способностей. Хотя он использует ту же тактику, что и Зеленский, выступает каждый день.

Но проблем очень много, в Киеве отношение к нему неоднозначное. Ожиданий, которые были вокруг Кличко в 2014-2015 годах, уже нет. Отношение к нему очень сдержанное. Кличко фаворит №1 на выборах в Киеве только потому, что ему нет альтернативы. В этих проблемах он, как и Зеленский, проявил себя достаточно активно.

Но я бы не говорил о феномене «ярких мэров». Есть влиятельные. Но я бы не стал говорить, что кто-то, кроме Кернеса, может контролировать ситуацию в городе. У каждого есть свои проблемы, свои ограничения, своя зависимость и от центральной власти, и от крупных игроков в городе.

У Труханова, например, есть определенные проблемы, потому что политическая структура Одессы очень плюралистичная, и ему приходится идти на ситуативный союз внутри города и с Центром, как это было с Порошенко и сейчас он пытается сделать с Зеленским. Поэтому я ярких мэров, которые однозначно производили бы впечатление политических звезд, не вижу.