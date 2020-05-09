Российский политолог Сергей Михеев кратко, но емко рассказал изданию Украина.ру о том, есть ли перспективы изменений отношения к Дню Победы на Украине, а также кто выиграл и проиграл от нацификации Украины

- Сергей Александрович, в этом году на 9 мая выпала 75-я годовщина Победы. Десятилетиями этот праздник был объединяющим для жителей бывшего СССР и Украины в том числе. Но после победы Евромайдана в этот день на Украине постоянно происходят провокации и столкновения. На ваш взгляд, наступит ли вновь время, когда 9 мая будет для Украины праздником со слезами на глазах, свободным от политики и исторических спекуляций?

— Думаю, что никогда такое время не наступит, потому что народ Украины — народ предателей.

Москва, Сибирь, Украина. Три истории героев Победы одной семьи © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

- Украинская власть пытается привить населению традиции Европы, подменяя ими советские. Например, вместо 9 мая вводится 8 мая, где Победу во Второй мировой войне отмечают в этот день. И символом Победы является не георгиевская ленточка, а красный мак. Как вы считаете, с какой целью это делается?

— Затем, чтобы они все забыли. Но они уже и так все забыли.

- На Украине много говорят о необходимости примирения воинов, воевавших в Красной Армии с воинами УПА и даже с явными колоборационистами. На Западной Украине практикуют перезахоронение украинцев, воевавших в рядах нацистской Германии, с почестями равными воинам Советской Армии, то есть армии победительницы, армии, освободившей Европу от нацистской чумы. Как вы считаете, с какой целью делаются попытки такого примирения?

— Затем же, чтобы все забыли.

- Нынешние современные националистически настроенные историки Украины пытаются подменить победу Советского Союза в Великой Отечественной войне победой России и тем самым отделить Украину от Великой Победы. Как вы полагаете, с какой целью это делается и насколько успешно проведена эта идеологическая подмена?

— Очень успешно. Нацификация Украины победила. Я считаю, что она проведена полностью, они победили, а все остальные проиграли. В том числе и мы.

День Победы: мой и моей семьи. Личные истории политических экспертов © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк - Чем для вас лично и для вашей семьи является День Победы? О чем говорят, что вспоминает в вашей семье в этот день? Будете ли вы лично отмечать 75-ую годовщину Победы?

— А это мое личное дело.