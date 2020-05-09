Группенфюрер СС Гейдрих хотел скрыть шестую заповедь рукой Моисея. Олег Семенюк о «деньгах» концлагерей

Мало кто знает, что во многих концлагерях Третьего Рейха было собственное «денежное обращение», и для этой цели выпускались «деньги», которыми нацисты расплачивались с узниками за работу. Об этих «белых пятнах истории» рассказал изданию Украина.ру эксперт по проблемам развития наличного денежного обращения, коллекционер и издатель Олег Семенюк

- Олег, вы изучали вопрос о «деньгах», которые выпускались в нацистских концлагерях. Об этой стороне лагерной жизни мало кто знает. Как вы заинтересовались этой темой?

— Интерес к теме денег, выпущенных Третьим Рейхом для организованных им концлагерей, появился в ходе работы над проектом «Знаменитые евреи на монетах и банкнотах», выполненный по заказу «Первой патентной компании» — и в творческом содружестве с её президентом Анатолием Ароновым. Он рассказал, как ещё в школьные годы слышал от одноклассника, что его дед, который был угнан в Германию и оказался в концлагере, говорил о каких-то «лагерных» деньгах. И что этими деньгами фашисты будто бы расплачивались с узниками за работу. Согласитесь, тема для той поры была практически крамольная. В библиотеку не пойдёшь за такой информацией, до Интернета было ещё очень далеко, да и семья одноклассника вскоре эмигрировала из СССР — единственный источник «уплыл» за океан. Поэтому тема «концлагерной валюты» как-то забылась сама собой.

Полвека спустя Анатолий Аронов вспомнил ту историю и обратился к специалистам одного из столичных музеев, а также — к знакомым коллекционерам: всё-таки интересно было поставить точку в той школьной истории и узнать, правду говорил одноклассник или, как обычно, травил байки.

Байка оказалась страшной реальностью. Оказалось, что в нацистских концлагерях и гетто действительно имели хождение местные дензнаки, или лагергельды (lagergeld) — их было несколько десятков в Европе: Польше, Чехословакии, Нидерландах, Австрии, Германии, Италии… Если верить западным источникам, то известны 134 выпуска лагергельдов. В качестве платёжного средства обмена на определённые товары и услуги, а также «для оплаты труда заключённых», лагергельды имели хождение даже в таких печально знаменитых местах, как Освенцим, Бухенвальд, Дахау, Равенсбрюк, Вестерборк… И ещё как минимум — в двух десятках лагерей.

Сегодня, когда держишь в руках эти документальные, трагические артефакты Второй мировой войны, невольно ловишь себя на мысли, что практически все, кто имел отношение к изготовлению этих банкнот, и те, кто ими пользовался, сгинули в пламени страшной войны…

- Наверное, не так много сохранилось до наших дней таких «денежных единиц»?

— Сегодня рыночная стоимость отдельных банкнот может достигать 50 000 рублей. Причём, подделки (а есть и такие) той поры ценятся среди коллекционеров гораздо выше оригиналов, так как они являются своего рода символом сопротивления нацистам даже в концлагерях.

- Когда и где возникли концлагерные «деньги»?

— Одним из первых «лагерей смерти», где появились свои «деньги», был Ораниенбург. Его нацисты организовали для содержания своих политических противников в 1933 году сразу после захвата власти в Германии. Примерно через год Ораниенбург закрыли, а вместо него в 1936 году здесь открылся Заксенхаузен…

- Как выглядели лагерные «деньги»?

— Лагерные боны очень редко имели вид полноценных бумажных денег. Чаще всего это были просто куски картона с примитивным стандартным дизайном. Совсем другое дело — деньги «образцового» еврейского гетто Терезиенштадт, созданного в ноябре 1941 года в Чехии. На фоне других лагергельдов они выделяются высоким качеством художественного оформления, неплохим полиграфическим исполнением и… бумагой с водяными знаками, которая, впрочем, использовалась только для изготовления трёх высших номиналов.

Кроны Терезиенштадта появились в обращении на территории гетто весной 1943 года накануне визита комиссии Красного Креста для создания иллюзии нормальной жизни в «образцовом концлагере» (эскизы бон для Терезиенштадта утверждались в Берлине!).

Тираж банкнот Терезиенштадта, если верить западным источникам, превышал пять миллионов банкнот номиналами в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 крон. Судя по тому, какое огромное количество этих денег дошло до нас в идеальном состоянии, можно говорить о том, что их просто не успели раздать: лагерь был транзитным, отсюда узники пересылались в другие лагеря смерти…

Верхом цинизма нацистов было то, что для размещения на концлагерных купюрах был выбран библейский персонаж — Моисей, основоположник иудаизма, сплотивший израильские племена в единый народ, законодатель, пророк. Собственно, поэтому эти лагергельды и оказались в проекте «Знаменитые евреи на монетах и банкнотах», о котором я рассказывал.

- Кто создавал лагерные боны, что об этом известно?

— Как создавались «лагерные деньги» в других местах, с кем и где согласовывались эскизы — неизвестно. Но в Терезинштадте, где среди узников было множество художников, писателей, учителей, актёров и музыкантов из Чехословакии, Германии и Австрии, дизайном местной «валюты» занимался художник Франтишек Петр Кин. Он потом был уничтожен, как и тысячи других…

Интересно, что первый эскиз бонов для Терезиенштадта был категорически отвергнут Рейнхардом Гейдрихом (группенфюрер СС, вице-регент Германии в Праге и ответственный за концентрационные лагеря в протекторате Богемии и Моравии, где и был расположен Терезиенштадт).

- Почему?

— Ему категорически не понравилось, что Моисей изображён слишком «западным», с «арийскими» чертами лица. Был изготовлен новый эскиз: к портрету добавились ярко выраженные семитские черты (курчавые волосы, крючковатый нос). И ещё одна просьба Гейдриха состояла в том, чтобы рука Моисея прикрывала шестую заповедь… Она, как известно, гласит: «Не убий».

Исправленные в соответствии с поправками эскизы будущих банкнот отправились в Национальный банк Богемии и Моравии в Праге. Здесь работа по гравировке банкнот была поручена заведующему отделом гравюры и гальванопластики, знаменитому чешскому художнику и граверу Индре Шмидту (Jindřich Schmidt, 1897-1984), который на тот момент уже являлся автором ряда банкнот Чехословацкой Республики, а также протектората Богемии и Моравии. Шмидт — персонаж легендарный, после войны он работал не только над чехословацкими, но и над зарубежными банкнотами, но это уже совсем другая история…

2 мая 1945 года, после сообщения о самоубийстве Гитлера, персонал лагеря передал контроль над Терезиенштадтом Международному Комитету Красного Креста. Советские войска освободили лагерь 8 мая 1945 года.

P.S. Об авторе. Олег Семенюк продолжительное время работал главным редактором изданий банковской финансовой тематики, является экспертом по проблемам развития наличного денежного обращения. Занимается издательским бизнесом. Автор целого ряда издательских проектов, среди которых «Легенды советского хоккея», «Наш футбол», а также познавательный проект «Без купюр», в рамках которого планируется выход книг «Деньги декабристов», «Деньги Шекспира», «Секретные деньги забытой войны».