Украинский политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру рассказал, какую цель преследует власть Украины, переписывая историю Великой Отечественной войны

В этом году Великой Победе над нацистской Германией исполнится 75 лет. Многие годы этот праздник объединял жителей бывшего СССР, однако после Евромайдана День Победы на Украине, к сожалению, сопровождается провокациями и историческими спекуляциями.

- Андрей Владимирович, чем для вас лично и для вашей семьи является День Победы? О чем говорят, что вспоминают в вашей семье в этот день? Будете ли вы лично отмечать 75-ю годовщину Победы?

— Отмечаю не громко. В этом году, к сожалению, далеко от дома. Но традиционно в Днепре иду к Памятнику Славы с цветами. В моей семье трое погибших в ходе войны, четверо прошедших войну из близких родственников. Собственно, это и формирует отношение.

- На ваш взгляд, наступит ли вновь время, когда 9 Мая будет для Украины праздником со слезами на глазах, но свободным от политики и исторических спекуляций?

— Украинская власть, заменяя День Победы 8 мая, забывает о том, что для миллионов украинцев этот праздник имеет колоссальное историческое значение. В этом году, видимо, решили дотянуть карантин до 11 мая, чтобы было ни вашим, ни нашим.

- Как вы считаете, с какой целью украинская власть, следуя европейской традиции, заменяет 9 Мая 8 мая?

— Задача изменить идентичность — это ключевая задача. Для этого надо, во-первых, переписать историю, изменить культурные, религиозные Политолог Якубин: Девальвация Дня Победы означает девальвацию самой Украины © Facebook, Алексей Якубин

- Как вы полагаете, насколько успешными оказались эти попытки? Произошла ли идеологическая подмена в сознании украинцев?

— С точки зрения человека, который знает историю, все это выглядит, конечно, комично, но, к сожалению, у молодого поколения, у которого нет критического мышления, мозги промываются массированной пропагандой.

Ведь что рассказывают школьникам? Пока доблестная УПА громила вермахт на просторах Галичины, Красная армия отсиживалась в окопах Сталинграда.

- Все-таки удастся ли переломить идеологическую ситуацию на Украине так, чтобы День Победы занял принадлежащее ему место?

— Для этого должна быть политическая воля. По крайней мере, не так, как у Владимира Александровича (Зеленского): потрафить и нашим, и вашим. Надо занять достаточно четкую позицию: тот, кто воюет с прошлым, теряет будущее.