Директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру предположил, чем закончится скандал с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, который поддержал ослабление карантина в городе, несмотря на запреты Киева и выступил против центральных властей страны

Анатолий Бондаренко. Биографическая справка © Facebook, Анатолій Бондаренко - Павел Николаевич, насколько серьезно эта ситуация бьет по позициям и рейтингу президента Зеленского?

— Трудно сказать. У Зеленского уровень поддержки уменьшается. Тенденция не изменилась за последние полгода. Но это снижение рейтинга идет очень плавно. Его бездействие, какие-то ошибки, скандалы с его окружением и невыполнение наиболее ярких обещаний, которые давались населению на этапе избирательной кампании, — все это сказывается, но не критично.

У Зеленского еще более 40% личной поддержки и почти в три раза отрыв от преследователей. Нет альтернативы, и это играет на руку Зеленскому. Мне кажется, что в связи с этой черкасской историей он столкнулся с более важной, актуальной и опасной проблемой.

Речь идет об окончательном разрушении вертикали власти, которая выходит за пределы президентских назначенцев. У Зеленского и так с этим были проблемы, чиновный люд разного уровня его не очень жаловал и не воспринимал как начальника. «Карантинный бунт» неместного значения. Как Черкассы оказались в эпицентре конфликта местных властей с Киевом © commons.wikimedia.org, Юра Запеченко

С первых дней своего президентства он показал, что не умеет работать как чиновник. Спустя 2 недели с момента своего избрания он поехал в Борисполь, накричал на местных чиновников, но ничего из этого не получилось. Шаг за шагом эту свою беспомощность как бюрократа он демонстрировал.

И вот эти выпады черкасского мэра не только против Зеленского, но и против всей системы власти, против правоохранительных органов, еще раз показали, что центральная власть слаба, сам Зеленский слаб, и навести порядок в отдельном взятом городе он не может. Это не просто сигнал, а плохое для него событие.

— Каким образом Зеленский и его окружение рассчитывают решить этот вопрос?

— Он не будет решать этот вопрос. Насколько я понимаю ситуацию, после того, как Центр в лице министра внутренних дел ударил кулаком по столу, погрозил пальцем, а в ответ на это никто не испугался (хотя, может, и испугался, но не подал виду) и не отозвал свои действия назад, власть из Киева это дело спустила на областную Черкасскую администрацию.

Губернатор Боднарь написал целую статью (тезисы ему из Киева прислали) о том, что все это политиканство, что мэр плохой. Рядовые руководители медицинских учреждений Черкасс заявили, что нельзя отменять карантин, областная администрация в суд подала на это решение черкасской мэрии.

В общем, был отдан приказ рыть под мэра и всячески его компрометировать. Но это вряд ли принесет успех. Скорее всего, центр попытается вывести эту историю из информационного поля и не дать ей дальше развиваться. Чтобы она колотилась там, в Черкассах, чтобы там грызлись между собой, а в Киеве занимались бы своими делами. Черкассы против Центра и «Эпицентра» © Facebook, Анатолій Бондаренко

- Возможен ли вариант, при котором власть пойдет на некие договоренности с Бондаренко?

— Нет. Бондаренко сам по себе — это частный случай. Он не представляет из себя фактора, который нужно учитывать в киевских раскладах. Это сигнал. Это как флажок, который возник случайно или технологично (время покажет).

Прежде чем Киев в лице окружения Зеленского решит не договариваться с Бондаренко, с ним договорятся другие люди, с кем он контактирует и от кого он зависит. Он же тоже не сегодня родился, не появился ниоткуда.

Его будут использовать те, кто захочет работать против «зеленских» на местных выборах. Я думаю, что его будут крутить туда-сюда. Но то, что он присоединится к команде Зеленского, маловероятный вариант.

- А сможет ли Тимошенко стать такой силой, которая при помощи Бондаренко постарается решить свои задачи?

— Тимошенко сейчас не сила. Это вчерашний день. Она присутствует просто как яркий персонаж с длительной историей, которого многие помнят. Но сама по себе она не персона. Она может состояться, только если кто-то привлечет ее в некий оппозиционный пул.

Но пока, насколько я знаю, со стороны политических сил, которые сейчас на подъеме, к ней очень настороженное отношение. Она как Саакашвили, который способен что-то привнести, а затем потянуть одеяло на себя и принести больше вреда, чем пользы.

С ней остерегаются заключать какие-то соглашения, и она сейчас движется с базара. Да, у нее есть своя фракция в парламенте, но это уже скорее следы былого влияния. Поэтому я думаю, что Бондаренко мог бы привнести свежую кровь и энергию для Тимошенко и ее «Батькивщины» на региональном уровне, но вряд ли он этого захочет.

Он сейчас в положении выгодного жениха или невесты. Он может выбирать и выберет более живенький вариант. Если Бондаренко это все затеял, то он явно неглупый человек, у него есть опыт, учитывая, что о нем пишут, что говорят черкасцы и круги, в том числе криминальные. Он будет делать ставку на более значимый проект.

- Ранее были попытки создать некую «партию мэров». Как вы сегодня оцениваете перспективы подобного объединения?

— Эта идея и сейчас существует. Насколько я знаю, сразу несколько субъектов по разным линиям ее собирают. Но это сложно сделать, поскольку за каждым мэром стоят какие-то люди и какие-то деньги. Да, формально можно собрать нескольких людей и назвать их «партией мэров».

Но реально объединить хотя бы 10 мэров крупных и средних городов Украины даже из одного региона, которые ментально близки друг другу, — это проблема. У каждого из них есть свои интересы, которые не вписываются в общую концепцию. Их трудно объединить под одной крышкой.

Если посмотреть на нашу недавнюю историю, то у нас уже была "Партия регионов", но фактически это была партия одного региона. Когда эта партия создавалась в начале 2000-х годов, там был замысел объединить другие регионы, но не получилось, потому что у каждого из регионов были свои интересы, а Донбасс был готов объединиться, только подминая под себя.

Большой единой партии мэров, куда войдет хотя бы 50+1% мэров не удастся создать, из-за того, что сильны противоречия. Но какой-то бренд вроде "Партии регионов" из одного региона на выборах работать будет. Кто туда войдет, посмотрим.

Если там будет два города-миллионника и десяток городов республиканского подчинения, политическую крышу они составят. Но партию мэров как общий проект весьма трудно осуществить, потому что интересы разные.

- Какую позицию в этой ситуации займет киевский мэр Кличко?

— У Кличко позиция двоякая. Насколько я знаю эту историю, он с «зеленскими» договорился, но у него осталась на них серьезная обида, за то, что они хотели его сковырнуть, когда Богдан был главой Офиса президента. Он опасается, что они не отказались от этой идеи, а эти опасения не беспочвенны. Они будут против него работать.

Я думаю, что Кличко будет использовать Ассоциацию городов Украины. Думаю, что он будет пробовать. Он будет одним из субъектов мэрских проектов, с которым он будет идти на местные выборы.

Шансы у него хорошие. У него сейчас гораздо более прочная позиция. Но не потому, что он усилился (он-то себя в карантине никак не проявил), а потому что те, кто на него нападал, ослабли, потеряли эту наступательную энергию и флер «Слуг народа», с которым они шли на выборы.

Если раньше на выборах случайные люди от «Слуги народа» победили даже Богуслаева, которого невозможно было победить, то теперь этого уже не будет. Поэтому я думаю, что Кличко будет играть в свою игру, и шансы у него хорошие.

- Будет ли в дальнейшем власть Зеленского что-то делать с популярными мэрами вроде Кернеса, Труханова или Филатова, или постарается их игнорировать?

— Они, может, что-то и хотели бы сделать, но они не могут. Ярким тому подтверждением стали СМС-сообщения от замглавы Офиса президента Николая Трофимова, который обещал на Банковой разобраться с Бондаренко. В итоге Бондаренко его послал, а он послался и так ничего и не сделал.

Они думают, что если получили атрибуты власти, то они и получили саму власть, а это не так. Это то, с чего мы с вами начинали. Зеленский не может руководить чиновниками в бюрократическом ключе, как руководил ими Кравчук или Кучма, которые знали, как их нагнуть. Они не могут ничего сделать.

В подобных ситуациях они обычно пятились и старались переключить внимание на другие темы, то ли спонтанно, то ли технологично, и уходили от проблемы. Они словно прыгают по кочкам на болоте, но следующая кочка может оказаться слишком далеко, и они начнут проваливаться в трясину. И им уже не долго осталось.

- А будут они учиться этому руководству чиновниками в бюрократическом ключе?

— Нет. Этому невозможно научиться, если у тебя нет бюрократического опыта. Кроме того, люди из окружения Зеленского сейчас рубят деньги, не обращают на это внимания и пустили это на самотек. Где деньги идут в руки, там они этим занимаются, и они их осваивают.

Делятся они с Зеленским или нет — скоро выяснится. Но брать управление государством в свои руки они не собираются, и даже если бы захотели, взять не смогут. Если они для улучшения своего кадрового потенциала собираются приглашать Саакашвили, то они не смогут удержать даже видимость того, что у них есть власть.

Эта видимость скоро расползется, и все увидят, что не только король голый, но и свита, которая его играет, тоже без ничего — и даже без масок.