Эпидемия коронавирусной инфекции затронула уже практически все страны мира. Власти разных городов и стран сталкиваются с одними и теми же проблемами. Мы пообщались с жителями древней Эллады, чтобы узнать, какие карантинные меры у них принимаются и как это отразилось на жизни греков

Мария Николакаки, Афины, профессор Университета Пелопоннеса.

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— Карантин в Греции строгий и введен был достаточно рано, еще в конце февраля. До того, как была зарегистрирована первая смерть от этой болезни, все карнавалы были отменены. Школы и университеты по всей стране были закрыты 10 марта, когда в стране было всего 89 подтвержденных случаев заболевания. Кафе, рестораны и туристические достопримечательности закрылись три дня спустя.

Греки были возмущены, потому что видели признаки коррупции греческого правительства. Правительство арендовало койки в отделениях интенсивной терапии в частных больницах по двойной цене, отдав частникам 30 миллионов евро налогоплательщиков. Еще 11 миллионов ушли на рекламу на приватных телеканалах, еще 30 миллионов отдали частным клиникам для тестирования, хотя университеты добровольно вызывались сделать это бесплатно.

Скандал произошел и с программами компенсации для рабочих, которые оказались вовсе не бесплатными. В эти программы включили онлайн-обучение работников, которое доверили частным школам, а те допустили в нем множество ошибок. В результате онлайн-обучение пришлось свернуть, но потраченные бюджетные деньги никто так и не вернул. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 5 мая

Самые большие опасения в Греции вызывает тот факт, что десятки тысяч мигрантов остаются незащищенными в лагерях для беженцев, без воды и мыла, и все они могут заразиться. На сегодняшний день им по-прежнему не хватает средств защиты.

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны?

— Греки соблюдают карантинные меры без особых жалоб, потому что понимают, что Меморандумы (меморандумы со стороны МВФ, ЕС и Всемирного банка, требующие проводить неолиберальные реформы и сокращать бюджетные расходы для выплаты долгов. — Ред.) разрушили нашу систему здравоохранения и в случае чего помощи ждать неоткуда. Было и «промывание мозгов» в СМИ. Греческие государственные телеканалы круглосуточно распространяют страх перед коронавирусом. Многие боятся, что если ограничения будут отменены, заболевание распространится по второму кругу. Я не знаю, как долго еще люди смогут оставаться без работы и своего обычного образа жизни.

Меры против коронавируса в греческих СМИ называют историей успеха, хотя врачи регулярно жалуются на отсутствие защитной одежды, койко-мест в отделениях интенсивной терапии и нужного количества медперсонала для борьбы с вирусом. В Греции на данный момент зафиксировано 125 смертей от коронавируса, примерно столько же, что и в соседних балканских странах: Сербии, Румынии, Болгарии и странах поменьше — Боснии, Северной Македонии, Албании и т. д. Большинство из умерших — пожилые люди (средний возраст скончавшихся — 68 лет). Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 5 мая

- Как обстоят дела с работой и зарплатой?

— Карантин серьезно ударит по экономике Греции. ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) прогнозирует для Греции 35% падения ВВП. Если учесть, что из-за кризиса, вызванного недавно «Большой рецессией» (долговой кризис, вызванный неспособностью Греции выплачивать долги внешним кредиторам, который греки сравнивают с американской «Большой рецессией» 1930-х г. — Ред.), Греция потеряла еще 25%, то грядущий тройной кризис (финансовый, нефтяной и коронавирусный) может полностью обрушить греческую экономику. Многие малые предприятия закрываются.

Туристический сектор серьезно пострадал. Около 1/3 отелей выставлены на продажу, так как их владельцы не в состоянии покрыть расходы на содержание. Когда Греция вошла в ЕС, она была вынуждена переориентироваться на туризм, уничтожив сельскохозяйственный сектор и (пусть и небольшую) промышленную базу своей экономики. Сейчас люди признают, что такая моноэкономика делает Грецию уязвимой для эксплуатации и экономических потрясений. Надеюсь, что нынешняя ситуация приведет к пересмотру этого экономического подхода и к определенным переменам.

- Заметен ли рост цен?

— Рост цен есть, но пока небольшой, он ощутим, но пока не критически.