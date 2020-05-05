Как мы уже много раз писали, COVID-19 затронул абсолютно все слои населения. Состоятельный класс еще как переживает за своё будущее. Ведь от простоя их бизнеса зависит их достаток. Но однозначно они переживут паузу с куда меньшими потерями, чем рядовые граждане

На наши традиционные вопросы о жизни в карантине ответила киевлянка Алина:

— С атмосферой у нас порядок, но за кого я переживаю, так это за бабушку. Касательно работы и зарплаты не знаю, что и сказать. У меня просто сейчас даже знакомых нет среди обычных офисных сотрудников, так что не знаю, как сейчас дела у таких работников. Хотя наша домработница, которая убирала кроме нашего дома ещё какой-то офис, говорила, что офисы закрываются.

У меня есть бизнес, связанный с одеждой. Пока он стоит, так как стоит швейный цех. Пока для меня никакого кризиса нет. Он бы настал, если бы я закупила весенние ткани и они остались "в заморозке" аж до следующей весны. А если бы ткани были на руках, пошить из них я бы ничего не могла. В тот день, когда я должна была закупаться, объявили карантин, и склад закрылся.

Хотя в онлайне продается то, что уже отшито. Сейчас продажи в Сети идут лучше, чем обычно, так как торговые центры закрыты и можно купить только в Интернете. Естественно, я не получила прибыль за сезон, но и в минусе не осталась.

Тем же, у кого клиенты приучены приходить в шоурум, а не покупать в Интернете, точно хуже. По словам знакомой владелицы шоурума на Крещатике, бизнес упал в принципе в этом году, ещё до карантина. Потому что упала покупательная способность. Сколько потеряет экономика Украины из-за коронавируса © REUTERS, Pavlo Palamarchuk | REUTERS, Pavlo Palamarchuk | Перейти в фотобанк

Вдобавок я вижу проблему в неопределенности клиентов. Мы большие закупки по ткани делать сейчас боимся.

А вот у моего парня своя IT-компания с офисами в США, Эстонии и Украине. Все выплаты проходят вовремя, все стабильно и никаких увольнений не было. Но есть момент: пока все работают на удаленке. Есть такое убеждение, что айтишники обычно трудятся из дома, но это миф. Дома люди этой сферы некачественно делают работу или почти совсем не делают. И IT-бизнес — это не только программисты, а и рекрутеры, кадровики (HR), секретари, помощники, тестировщики и другие работники. В домашнем режиме позволяют работать только в случае неких семейных обстоятельств или тем ответственным единицам, которые себя уже зарекомендовали.