Иван Особов, Донецкая область, Славянск
— Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?
— Все ходят в масках, выстраиваются в очереди перед магазинами, так как заходить можно только по несколько человек. Заболевших в городе немного, всего пара человек.
— Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны?
— Паники нет, все идет свои чередом. Очень не хватает работающих рынков, и многие уже соскучились по кафешкам.
— Как обстоят дела с работой и зарплатой? Заметен ли рост цен?
— У меня с карантином работы только прибавилось, наш благотворительный фонд «Дорога жизни» работает буквально круглосуточно. Помогаем медикам и одиноким пожилым людям, ветеранам войны, многодетным семьям. Всем тем, кто сейчас оказался в зоне риска.
Цены растут, но пока не так стремительно. У всех ситуации разные, но в целом все нормальном. Хотя некоторые предприниматели даже ходили на встречу с мэром города, чтобы тот открыл рынки. И, я так понимаю, в ближайшие дни их таки откроют.