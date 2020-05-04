Иван Особов, Донецкая область, Славянск

— Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— Все ходят в масках, выстраиваются в очереди перед магазинами, так как заходить можно только по несколько человек. Заболевших в городе немного, всего пара человек.

— Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны?

Карантин глазами простых людей, ДНР, Горловка. Курица подешевела, антисептики поднялись в цене
Карантин глазами простых людей, ДНР, Горловка. Курица подешевела, антисептики поднялись в цене
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

— Паники нет, все идет свои чередом. Очень не хватает работающих рынков, и многие уже соскучились по кафешкам.

— Как обстоят дела с работой и зарплатой? Заметен ли рост цен?

— У меня с карантином работы только прибавилось, наш благотворительный фонд «Дорога жизни» работает буквально круглосуточно. Помогаем медикам и одиноким пожилым людям, ветеранам войны, многодетным семьям. Всем тем, кто сейчас оказался в зоне риска.

Цены растут, но пока не так стремительно. У всех ситуации разные, но в целом все нормальном. Хотя некоторые предприниматели даже ходили на встречу с мэром города, чтобы тот открыл рынки. И, я так понимаю, в ближайшие дни их таки откроют.

Чтобы не было голодных бунтов. Правительство и президент Украины приняли решение открыть рынки
Чтобы не было голодных бунтов. Правительство и президент Украины приняли решение открыть рынки
© Украина.ру/Стрингер