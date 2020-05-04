Украинской глубинке в карантин приходится тяжелее, чем городу. Ведь люди живут кучно, а доступность медицины, как правило, низкая. Кроме того, на периферии постоянно ощущается дефицит высокооплачиваемой работы и работы вообще. Активист Иван Особов помог нам выяснить, как в этот период примерно живут жители Славянска Донецкой области

Иван Особов, Донецкая область, Славянск

— Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— Все ходят в масках, выстраиваются в очереди перед магазинами, так как заходить можно только по несколько человек. Заболевших в городе немного, всего пара человек.

— Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны? Карантин глазами простых людей, ДНР, Горловка. Курица подешевела, антисептики поднялись в цене © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

— Паники нет, все идет свои чередом. Очень не хватает работающих рынков, и многие уже соскучились по кафешкам.

— Как обстоят дела с работой и зарплатой? Заметен ли рост цен?

— У меня с карантином работы только прибавилось, наш благотворительный фонд «Дорога жизни» работает буквально круглосуточно. Помогаем медикам и одиноким пожилым людям, ветеранам войны, многодетным семьям. Всем тем, кто сейчас оказался в зоне риска.