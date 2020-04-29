У Владислава Русанова есть версия, что возникновение коронавируса - побочный эффект каких-либо игр с генетикой. Эксперименты могут идти по разным направлениям. Один из них завершился созданием того самого штамма, который сейчас не даёт спокойно жить половине человечества. Об этом он рассказал изданию Украина.ру

- Владислав, допускаете ли вы умышленное создание нового коронавируса, или считаете слухи об этом конспирологией? Если вирус создавался умышленно, кому это могло быть выгодно? Какие цели преследовались? Может быть, у вас есть своя теория?

— В наше время, по нашей жизни я могу допустить всё. Могу высказывать самые неординарные предположения, и это может оказаться правдой, а может — выстрелом в «молоко». У меня есть версия, что возникновение данного вируса — побочный эффект каких-либо игр с генетикой. Ну, например, хотели вывести новый сорт риса, абсолютно устойчивый к естественному вредителю. Любому естественному вредителю. Эксперименты могут идти по разным направлениям. Один из них завершился созданием того самого штамма, который сейчас не даёт жить половине человечества.

Почему именно такая версия? Ну, как мне кажется, если бы вирус создавался как оружие, то разумно его было сделать более смертоносным, бессимптомным, с минимальным инкубационным периодом. А какой смысл вкладывать силы и средства в биологическое оружие, от которого можно спастись, надевая маску и протирая руки спиртом? А так… Работали-работали. Получили что-то, что не сочли важным, пробирочку в мусоропровод — и пандемия на полмира.

- Если вы считаете, что вирус естественного происхождения, то кому выгодно разгонять информацию о его искусственном происхождении?

— Люди в настоящее время вообще любят выдумывать. Скоро писателям-фантастам придётся писать абсолютно реалистические книги, чтобы хоть как-то выделиться из толпы фантазёров. Информация выдумывается и распространяется безо всякой выгоды. ради удовольствия. Но, конечно, есть определённый «бонус» — создать панику и упиваться этим. Вот я какой! Сколько народа напугал, не выходя из "Твиттера", не вставая с дивана.

-Какой версии о происхождении вируса придерживаются власти в вашей стране?

— Если честно, власть в ДНР больше занята тем, чтобы не допустить распространение эпидемии, чем мыслями о происхождении вируса. И это правильно. Мы работаем далеко не в тепличных условиях, при крайнем дефиците сил и финансовых средств. Тут не до рассуждений. Да и вообще…

Выдвигать теории должны учёные с профильным образованием, а руководство государства работать над купированием распространения заразы.

Возможно, я не прав, но мне кажется, именно так должны распределятся функции и полномочия. Это, кстати, вовсе не значит, что власть — законодательная и исполнительная — не должна консультироваться с учёными и прислушиваться к их мнению.

- В любом случае, объявленная ВОЗ пандемия меняет мир. В то же время цифры по заболевшим и жертвам вируса не такие страшные. На ваш взгляд, мог ли кто-то умышленно влиять на решение ВОЗ для решения своих глобальных задач?

— Мне кажется, ВОЗ, да и руководство крупнейших держав, в настоящее время сильно напугано цепью вот таких эпидемий. Мы же помним — "птичий", "свиной" грипп, атипичная пневмония… А ещё раньше — ВИЧ-инфекция. Ну, может быть, я не совсем к месту употребил слово «напугано». Но, как говорится, обжёгшись на молоке, дуют на воду.

Вполне естественно, что кто-то под шумок обстряпывает и свои делишки. В том числе связанные с переформатированием экономической карты мира. Кто-то, возможно, хотел бы и политического переформатирования. А кто-то, вполне допускаю, уже начал работу в этом направлении. Поживём — увидим.

- Кто сейчас, по вашему мнению, извлекает политическую и экономическую выгоду из происходящего?

— Трудно с уверенностью определить какого-то одного выгодополучателя. Ещё совсем недавно мне казалось, что всё это — удар по экономике Китая, которая стремительно развивается и, само собой, пугает всех в Старом и Новом Свете. Но Китай отряхнётся и поднимется из болота, куда его столкнули, а вот поднимутся ли Европа и США?

Я наблюдаю за Россией. Для меня она важнее Европы, Штатов, Юго-Востока. Россия должна устоять, не допустить обвала экономики. И, как мне кажется, она устоит. В том числе и благодаря непопулярным мерам. Таким, как самоизоляция, пропускная система и тому подобное.

- Согласны ли вы, что экономические проблемы и эпидемия паники могут принести гораздо больше проблем, чем сам вирус? И существует ли проблема выбора между жизнями людей и «жизнью экономики» — или он ложный?

— А они уже приносят. Наблюдая за соцсетями, я вижу, что паника приносит больше вреда, чем непосредственное заболевание. Паника, растерянность, выпадение из привычного образа жизни. Это тяжело для людей.

А вот что касается экономики, то здесь проблема слегка преувеличена. Отрасли промышленности, которые приносят реальный доход державе, продолжают работать. Никто не останавливает производство с непрерывным циклом — металлургию, машиностроение, горнодобывающую отрасль. А ведь создают базис экономики любой страны именно они, а не парикмахерские с барбершопами.

Не нужно выбирать между людьми и экономикой. Нужно сделать так, чтобы люди безопасно занимались экономикой. Это вполне решаемая задача.

- Можно ли уже говорить о контурах будущего мира — после коронавируса? Что глобально изменится: в отношениях государств, внутри обществ и для отдельной личности?

— О межгосударственных отношениях рассуждать не берусь. Вот чтобы не уподобляться тем самым диванным аналитикам.

А внутри общества? Внутри человека?

Да, оно изменится. Нынешний карантинный или изоляционный (я уже запутался, как правильно) период проявляет в людях качества, которые в обыденной обстановке привычно скрывались. Сейчас лучше видно подлецов и героев, жадных и щедрых, хитрых и честных. Эпидемия уйдёт, а память останется. Как с ложечками серебряными, которые нашлись, а осадочек-то остался. К добру это или к худу, трудно сказать. Мне кажется, что к добру.

Я привык знать, могу я доверять человеку или нет. Кто-то скажет, что к худу — есть люди, которым привычнее жить, закрывая глаза на враждебное или, напротив, дружелюбное поведение окружающих. Но и им придётся потерпеть. Этот мир действительно уже не будет прежним.