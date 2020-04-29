В Испании, одной из самых пострадавших от коронавируса в Европе стран, все, кто находится на временном увольнении, получают 70% зарплаты. Для малого и среднего бизнеса и людей свободных профессий правительством были созданы миллиардные фонды помощи, отсрочены налоговые платежи, рассказал Украина.ру журналист-международник Карл Куяс-Скрижинский

Карл Куяс-Скрижинский, журналист-международни, Испания, Мадрид

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе на сегодняшний день?

— В Мадриде с этого воскресенья (26 апреля) разрешено выходить и гулять с детьми. Один взрослый может сопровождать до трех детей до 14 лет (включительно). Они могут ездить не велосипедах или самокатах, но не отдаляться более чем на километр от дома и находиться на воздухе не более часа.

Само собой разумеется, что последнее условие проконтролировать трудно. Ожидается, что на этой неделе будут разрешены прогулки и для взрослых, а также занятия спортом на свежем воздухе.

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего сейчас люди боятся больше всего? Чем недовольны?

— Без сомнения, у определенной части населения присутствует чувство страха. Страха заразиться вирусом или заразить других. Этому способствует информационная подача на теле- и радиоканалах, в газетах.

Но это сильно зависит от региона. В регионах, сильно затронутых эпидемией, опасений, естественно, больше. Существует страх за работу, существование своего рабочего места. Особенно это касается туристического сектора, ресторанов, кафе, баров.

В зависимости от длительности карантина турсектор могут ожидать в этом году убытки, превышающие 92 миллиарда евро.

- Как обстоят дела с зарплатой и работой?

— Все, кто находится на временном увольнении (сокращенно по-испански ERTE), получают 70% от своей зарплаты. Для малых и средних частных предпринимателей и лиц свободных профессий правительством были созданы миллиардные фонды помощи, отодвинуты налоговые платежи, много крупных фирм пошли им навстречу и отсрочили выплаты по долгам.

Однако всем ясно, что будет очень сильный рост безработицы. Испания наряду с Италией будет страной, которая наиболее пострадает в Евросоюзе от принятых мер.

- Заметен ли рост цен?

— В целом цены сохраняются. Но есть исключения. Так, ощутимо повысились в цене апельсины (конец сезона и прекращение различных акций), немного повысилось в цене мясо. На рыбу и морепродукты я повышения цен не наблюдал. Но это мои ощущения по магазинам моего района. Не исключено, что в других местах и городах ситуация иная.