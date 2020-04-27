В Венгрии среди населения царит неуверенность и страх перед завтрашним днем. Пока никто ничего не знает, что это за инфекция, и насколько она опасна на самом деле. Карантином недовольны, но практически все его соблюдают, рассказал изданию Украина.ру Богдан Левский, много лет живущий в этой стране

Богдан Левский, Будапешт, Венгрия

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— Требования карантина по ограничению передвижения соблюдают сами граждане. Полицейских мер, как и самих полицейских, на улицах не видно.

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди боятся больше всего? Чем недовольны?

— В Венгрии среди населения царит неуверенность и страх перед завтрашним днем. Пока никто ничего не знает: что это за инфекция, насколько она опасна на самом деле. Карантином недовольны, но практически все его соблюдают.

Во всяком случае, Будапешт стоит пустой не благодаря полицейским мерам, а самим гражданам. Центр пуст, как и все кафе и рестораны. Закрыты мелкие частные магазины и МакДональдсы.

- Как обстоят дела с зарплатой и работой?

— В результате закрытия туризма, мелкой торговли и общепита безработица выросла на несколько процентов. Некоторые туристические бюро, рестораны и магазины, наверное, не откроются никогда. Вернее, "голопопый туризм" на дешевых авиабилетах. Зарплата, очевидно, в некоторых отраслях снизилась, так как крупные торговые магазины (непродовольственные) закрываются в 15 часов.

Ограничение на передвижения также присутствует. Передвигаться все могут только с определенной целью: работа, покупки, аптека и врач. Лица старше 65 лет могут выходить на улицу с 9 до 12 часов.

- Заметен ли рост цен?

— Цены немного выросли, но пока это не очень сильно заметно. Пока не больше нескольких процентов.