Каковы скрытые причины возвращения беглого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в украинскую политику и насколько успешным для Владимира Зеленского оказался первый год его правления? На эти вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Андрей Золотарев

- Андрей Владимирович, как вы считаете, зачем и почему Зеленский позвал Саакашвили? И какие у него перспективы — на посту и в политике в целом?

— Для меня остаются не до конца понятными мотивы этой инициативы Владимира Зеленского. У премьера в канцелярии есть другой грузин, который сидит в здании правительства на Грушевского. Это бывший премьер-минстр Аджарии (Леван Варшаломидзе — Ред.).

Грузинский политолог Сихарулидзе: Власть Украины совершила ошибку, Саакашвили — не реформатор © Sputnik /Vladimir Umikashvili Борис Тодуров, как медик, есть Андрей Портнов, как юрист. Люди есть, профессионалы есть.

Но в случае с Саакашвили я вижу несколько моментов.

Первое — надо позиционировать себя как реформатор, то есть Зеленский собирался что-то реформировать, но спустя 11 месяцев после победы на выборах об этом стали забывать.

То есть об этом нужно напомнить и усилить реформаторский потенциал. Правда, в условиях нынешнего экономического положения все реформы могут свестись к секвестру и демонтажу всего, чего только можно, поскольку ясно, что экономические дела крайне плохи. В таких условиях можно только резать, сокращать, но не более.

Второй момент — это создать противовес Арсену Авакову. Но это не так просто, учитывая, что в руках у Авакова самое большое силовое ведомство, почти 300 тысяч человек под началом. Плюс еще уличный ресурс в виде парамилитарных формирований, таких как Нацкорпус. Терпеть Арсен Борисович уж точно не будет.

Копатько: Порошенко и Аваков выстроили грамотную политику и их рейтинг у электората растет © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Третий момент — это наладить коммуникацию с Западом, минуя так называемых «соросят», которые монополизировали это направление. Учитывая, что Украине критически необходимо сотрудничество с МВФ, я имею в виду деньги от МВФ. Все прекрасно понимают, к чему привело это сотрудничество, но деньги нужны сейчас, потому что дефолт. В коммуникации с Западом Саакашвили мог бы помочь. Хотя человек, находящийся в международном розыске, выглядит контраверсийно.

Четвертый момент — Саакашвили показал себя не только как созидатель, но и как разрушитель. Возможно, что пост вице-премьера, под которым нет ни бюджета, ни четко очерченных полномочий, нужен для того, чтобы вокруг Кабмина не формировались новые схематозы, договорняки, то есть чтобы Саакашвили их разрушал.

В целом я считаю, что это ошибка Владимира Зеленского, учитывая, что Саакашвили человек конфликтный. Съест сначала Шмыгаля, а дальше выйдет на самого Зеленского.

Это может произойти от полугода до года. Это назначение, по сути, может оказаться бомбой замедленного действия под всей системой власти на Украине.

- На неделе исполнился год, как Зеленского выбрали президентом. Леонид Кравчук сказал, что поставил бы президенту четвёрку за этот год. А на ваш взгляд, насколько успешен для Зеленского и Украины оказался год? Какие главные его достижения (или наоборот — провалы) на посту главы государства вы могли бы отметить?

— Самое большое достижение — это то, что на Украине до марта месяца ничего катастрофического не случилось. Удача от Зеленского стала отворачиваться с марта в связи с эпидемией коронавируса, с остановкой экономики.

Политолог Белашко: Зеленский остается представителем сил Майдана в Украине © Facebook, Сергей Белашко Владимира) Паниотто, одного из самых уважаемых украинских социологов, который заявил, что если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, то Зеленский получил бы на 10-15 % больше, чем год назад.

Это говорит о том, что украинцам Зеленский пока нравится. Да, наметились тенденции к снижению рейтинга, но в целом понятно, что журналистская экспертная среда не тождественна рядовым украинцам.

Им Зеленский пока нравится. Почему? Во-первых, он разорвал традиционный шаблон украинской политики, то есть он не выглядит как небожитель или барин, как Порошенко. Это импонирует.

Трамп решил: во всём виноваты китайцы и ВОЗ © AP, Patrick Semansky, File

Он перезагрузил нормандский процесс, немного улучшился диалог по гуманитарным вопросам, но мир так и не принес, как не было наказания коррупционерам, как и не понизили тарифы.

Сумма этих негативных факторов — да, велика, но не настолько, чтобы украинцы радикально сожалели о своем выборе.

- США и Китай продолжают информационную войну, теперь вокруг возможного искусственного создания коронавируса. Трамп заявляет о грядущем расследовании, в Китае говорят, что вирус в Ухань завезли извне. На ваш взгляд, к чему может привести это противостояние и как оно повлияет на Украину?

— В ситуации, когда американцы признали наличие бактериологических лабораторий на Украине, известно, кто громче всех кричит "держи вора!".

Понятно, что у Трампа весьма неприятная ситуация в связи с выборами. Обычно, когда у президента в последний год перед выборами случался серьезный кризис, это било по его шансам. Он сам прекрасно это понимает.

Здесь Трампу важно показать себя с сильных позиций. Украина здесь будет путаться под ногами. То есть Украина не является субъектом международной политики. Она лишь инструмент в геополитике, в данном случае тех же Соединенных Штатов.