Украина.ру публикует ответы двух студентов вузов ДНР по поводу ситуации в Горловке в связи с коронавирусом. Рассказывают, что в их городе атмосфера спокойная. Все ходят в масках. Многие переведены на удаленку. Зарплату платят.

В ДНР, в отличие от РФ, не вводились жесткие ограничения из-за низкого порога заболеваемости, наличия предприятий с непрерывным циклом производства и очень короткого периода точки невозврата для экономики. Оперативным штабом отслеживается ежедневная ситуация и принимаются меры в зависимости от нее. Введен режим повышенной готовности.

Владислав Московский:



- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?



— Аналогичный с мерами по всей республике в целом. На мой взгляд, достаточно мягкий.



- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди боятся больше всего? Чем недовольны?

— Эмоциональная атмосфера в целом достаточно спокойная. Больше всего люди боятся отсутствия работы и того, что если ее не будет, то не будет и зарплаты. Боятся дефицита продуктов питания и существенного роста цен на них.

- Как обстоят дела с зарплатой и работой?

— Как и везде в республике, есть отрасли с сохраняющимися задолженностями, источник которых — экономическая блокада, а не вирус. В остальном ситуация с выплатой зарплат и работой стабильна.

Предприятия государственной собственности перешли на дистанционный режим. Отмечу, большинство людей не очень довольны дистанционной работой, так как не очень понимают порядок начисления им заработной платы.

- Заметен ли рост цен?

— Лично для меня не очень заметен. Основные группы товаров находятся в ценовом отношении на прежнем уровне. Стоит отметить снижение цен на куриные мясопродукты. Однако в то же время есть существенный скачок цен на антисептические вещества и на их составляющие (спирт, перекись водорода, глицерин и так далее). Также стоит отметить дефицит в свободной продаже перевязочного материала и его высокую стоимость в случае наличия.

Екатерина Сивак:

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— Сами судите. Вход в магазин только в масках. Да и сами продавцы в масках и перчатках. Например, сегодня в машине и в автобусе мне сделали замечание о том, что нужно надеть маску. В банк без средств защиты не пускают, расстояние в любых магазинах между людьми не меньше метра.

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди боятся больше всего? Чем недовольны?

— Люди не боятся. Многие, кстати, пренебрегают защитой и думают, что их все обойдет стороной. Многие учащиеся недовольны дистанционным обучением, так как из-за этого объем работы стал больше.

- Как обстоят дела с зарплатой и работой?

— Многие переведены на удалённую работу, зарплаты платят.

- Заметен ли рост цен?

— Да, подорожала гречка, туалетная бумага.