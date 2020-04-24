В ДНР, в отличие от РФ, не вводились жесткие ограничения из-за низкого порога заболеваемости, наличия предприятий с непрерывным циклом производства и очень короткого периода точки невозврата для экономики. Оперативным штабом отслеживается ежедневная ситуация и принимаются меры в зависимости от нее. Введен режим повышенной готовности.
- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?
— Аналогичный с мерами по всей республике в целом. На мой взгляд, достаточно мягкий.
- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди боятся больше всего? Чем недовольны?
— Эмоциональная атмосфера в целом достаточно спокойная. Больше всего люди боятся отсутствия работы и того, что если ее не будет, то не будет и зарплаты. Боятся дефицита продуктов питания и существенного роста цен на них.
- Как обстоят дела с зарплатой и работой?
— Как и везде в республике, есть отрасли с сохраняющимися задолженностями, источник которых — экономическая блокада, а не вирус. В остальном ситуация с выплатой зарплат и работой стабильна.
Предприятия государственной собственности перешли на дистанционный режим. Отмечу, большинство людей не очень довольны дистанционной работой, так как не очень понимают порядок начисления им заработной платы.
- Заметен ли рост цен?
— Лично для меня не очень заметен. Основные группы товаров находятся в ценовом отношении на прежнем уровне. Стоит отметить снижение цен на куриные мясопродукты. Однако в то же время есть существенный скачок цен на антисептические вещества и на их составляющие (спирт, перекись водорода, глицерин и так далее). Также стоит отметить дефицит в свободной продаже перевязочного материала и его высокую стоимость в случае наличия.
Екатерина Сивак:
- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?
— Сами судите. Вход в магазин только в масках. Да и сами продавцы в масках и перчатках. Например, сегодня в машине и в автобусе мне сделали замечание о том, что нужно надеть маску. В банк без средств защиты не пускают, расстояние в любых магазинах между людьми не меньше метра.
- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди боятся больше всего? Чем недовольны?
— Люди не боятся. Многие, кстати, пренебрегают защитой и думают, что их все обойдет стороной. Многие учащиеся недовольны дистанционным обучением, так как из-за этого объем работы стал больше.
- Как обстоят дела с зарплатой и работой?
— Многие переведены на удалённую работу, зарплаты платят.
- Заметен ли рост цен?
— Да, подорожала гречка, туалетная бумага.