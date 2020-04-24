Эпидемия коронавирусной инфекции затронула уже практически все страны мира. Власти разных городов и стран сталкиваются с одними и теми же проблемами. Мы пообщались с жителями Греции, чтобы узнать, какие карантинные меры у них принимаются и как это отразилось на жизни греков

Панайотис Каристинос, инженер-строитель, Афины:

- Насколько строгий режим карантина в вашем городе?

— В Греции правительство борется с вирусом не путем укрепления системы здравоохранения, а путем мобилизации полиции — введением чрезвычайного положения: это не только карантин, но и комендантский час. Гражданам разрешается покидать дом исключительно по определенным причинам: ходить на работу и возвращаться с работы, посещать врача, аптеку, супермаркет, банк, заниматься спортом, посещать нуждающегося человека, выгуливать собаку. Граждане обязаны заполнить определенный формуляр (для выхода) или отправить SMS, прежде чем покинуть дом. Обратите внимание, что вышеуказанные причины не включают ничего, связанного с политической деятельностью. Карантин глазами простых людей, Греция, Афины. За рыбалку и выход в море штраф - 5000 евро © ok.ru/pavel.onoyko

Хочу также отметить, что под предлогом эпидемии греческое правительство запретило всю политическую и профсоюзную деятельность. Тех, кто не соблюдает правила, ожидает штраф со стороны все более милитаризирующегося государства, при этом значительная часть общества либо одобряет эту ситуацию, либо слишком запугана, чтобы говорить об этом. Критика правительства помечается в соцсетях как «фейк-ньюс» (ложные новости).

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны?

— Похоже, что государственная пропаганда убеждает все больше и больше людей, что из-за COVID-19 у нас был бы настоящий Армагеддон, и лишь только «великолепная» работа правительства спасла нас от него. В воздухе витает страх, а также ощущается приближение чего-то вроде каннибализма (соседи следят и стучат на друга и т.д.). И, конечно, ощущается неопределенность во всем.

- Как дела с работой и зарплатой?

— Греческая буржуазия нашла прекрасную возможность для нападок на права трудящихся, встречая при этом минимальный отпор. Некоторые недавние меры в этом направлении предполагают снижение минимальной заработной платы (с 758 до 533 евро) и снятие ограничений, запрещающих массовые увольнения работников. Кроме того, боссы в секторах, затронутых коронавирусным кризисом, теперь могут сокращать рабочее время (и заработную плату) работника в два раза. Карантин глазами простых людей, ДНР, Горловка. Курица подешевела, антисептики поднялись в цене © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Что еще более ужасно, так это состояние рабочих, задействованных в неформальном секторе экономики, которые остаются без малейшей поддержки со стороны государства, то есть фактически без средств к существованию.

- Есть ли заметный рост цен?

— Есть рост цен на дезинфицирующие средства, маски, перчатки и т. д. Цены на них значительно выросли, как и цены на медицинские услуги в частных клиниках. И этот позорный «черный маркетинг» оправдывает наш министр развития и инвестиций — ультраправый политик Адонис Георгиадис — он утверждает, что именно так и работает экономическая свобода. Помимо этого, никакого другого заметного роста цен нет.