Из-за того, что промышленные предприятия работают, детские сады не закрыли, но в них следят за уровнем заболеваемости. Единственный страх людей - опасение массового и стремительного распространения болезни. Студентка Александра Калинина рассказала изданию Украина.ру о ситуации с коронавирусом в ее городе

В ДНР в отличие от РФ не вводились жесткие ограничения из-за низкого порога заболеваемости, наличия предприятий с непрерывным циклом производства и очень короткого периода точки невозврата для экономики. Оперативным штабом отслеживается ежедневная ситуация и вводятся меры в зависимости от нее. Введен режим повышенной готовности.

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— В Енакиево все введенные ограничения соблюдаются достаточно строго. Некоторые предприятия закрыты на карантин. Учебные заведения (школы, колледжи и т.д.) тоже закрыты на карантин и переведены в режим дистанционного обучения. Из-за того, что промышленные предприятия работают, детские сады не закрыли, но в них следят за уровнем заболеваемости. Он не вызывает опасений.

В городе введён "масочный режим". Детям до 14 лет запрещено находиться на улице (разрешено только в сопровождении взрослого). Примечательно то, что в общественном транспорте также необходимо наличие маски.

Полиция строго контролирует людей, находящихся на самоизоляции.

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди боятся больше всего? Чем недовольны?

— В принципе, паники среди населения не наблюдается, никто не боится, все относятся к сложившейся ситуации с пониманием.

Единственный страх людей в Енакиево — опасение массового и стремительного распространения болезни. Знаю, чем недовольны учащиеся — в основном, введённым дистанционным обучением, ведь приходится уделять много внимания процессу обучения.

- Как обстоят дела с зарплатой и работой?

— Зарплата на предприятиях выплачивается. В целом всё стабильно работает. Единственная проблема, с которой сталкиваются жители Енакиево, заключается в следующем: некоторые предприятия, которые перешли на карантинный режим, предлагают своим сотрудникам написать заявление в связи с карантином о переходе на неполный рабочий день, значит, и на заработную плату без полного оклада.

- Заметен ли рост цен?

— Не могу с точностью сказать, что заметен резкий рост цен.

Скажу лишь, что если и было подорожание продуктов, то это связано, скорее всего, не с массовой пандемией, а с праздничными днями (Пасха и т.д.). В целом цены на товары первой необходимости не изменились.