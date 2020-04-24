Так как большинство населения — это самозанятые, то они потеряли свои источники дохода, а это, в свою очередь, вызвало сильное возмущение, тем более на фоне того, что население очень скептически относится к самому коронавирусу

Алан Мамиев, Северная Осетия, Владикавказ, общественный деятель

- Алан, насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— Режим жестким пытались сделать сначала — закрыли предприятия малого бизнеса, но потом под давлением граждан начали потихоньку ослаблять эти меры. Люди гуляют, продуктовые магазины работают. А так город и республика живут своей жизнью.

Так как большинство населения — это самозанятые, то они потеряли свои источники дохода, а это, в свою очередь, вызвало сильное возмущение, тем более на фоне того, что население очень скептически относится к самому коронавирусу.

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди боятся больше всего? Чем недовольны?

— Эмоциональная атмосфера на пределе взрыва, особенно после протестных выступлений, вызванных этой самоизоляцией. Всё недовольство вылилось в столкновения с полицией. Ведь люди просто не имеют финансовой возможности сидеть дома, а страх голода и долгов перед банками сильнее любого страха смерти от коронавируса.

- Как обстоят дела с зарплатой и работой?

— Доходы населения просели очень сильно, многие вообще потеряли доход. Поддержка от государства минимальна. Какие-то продуктовые наборы раздают частные благотворители, но их поддержка разовая, а кушать надо каждый день. Люди потеряли все свои доходы, и это вызывает колоссальные протестные настроения.

- Заметен ли рост цен?

— Рост цен не просто заметен — на многие позиции цены выросли на порядок. Особенно это касается товаров медицинского назначения — маски, антисептики и так далее. Продукты тоже подорожали, по разным позициям от 10-20 процентов и выше.

Так что проблемы коронавируса в нашей республике население беспокоят далеко не в первую очередь. Ведь какая разница, от чего умереть — от голода или от коронавируса.