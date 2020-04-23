Украинский политолог Кость Бондаренко в интервью изданию Украина.ру прокомментировал геополитические процессы, идущие в мире на фоне пандемии, а также прокомментировал теории происхождения вируса COVID-19

- Константин Петрович, какие силы в мире извлекают наибольшую политическую выгоду из того, что происходит сейчас вокруг пандемии коронавируса?

— Сейчас пандемия как раз и расставляет все точки над i относительно того, какие страны могут получить политические и экономические дивиденды. Пока что пандемия очень активно используется в противостоянии между Китаем и Соединенными Штатами. На некотором этапе пыталась использовать свое преимущество и Российская Федерация, когда помогала Италии и европейским государствам, но сейчас у России свои сложности.

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- Согласитесь ли вы с тем, что паника, вызванная эпидемией, приносит гораздо больше вреда, чем сам вирус?

— Абсолютно верно, я это говорил с самого начала, что украинские граждане больше боятся последствий карантина, чем коронавируса.

- Можно ли уже сейчас говорить о том, каким станет мир после того, когда пандемия будет побеждена?

— Мы можем сейчас как-то предполагать, каким он станет, но для этого нужно прежде всего понять, какая будет система координат, по которой будет двигаться мир, какие будут вектора, кто останется игроком, а кто выйдет из игры. Так что пока говорить очень сложно, мы можем геополитически гадать на кофейной гуще.

- В настоящее время ученое сообщество сотрясают споры о том, искусственное или естественное происхождение у коронавируса. Как вы относитесь к подобного рода теориям?

— Исключительно только как к теориям. Как только появляется что-то неизведанное, сразу появляется множество новых теорий. Я думаю, что правду мы не узнаем никогда.