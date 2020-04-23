Почему власти Белоруссии не вводят жесткий режим самоизоляции и как пандемия коронавируса меняет облик мира? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Александр Шпаковский

- Александр, ВОЗ рекомендовала Белоруссии ввести карантин. В ответ президент Александр Лукашенко заявил, что эта организация «не питает любви» к Минску. В чем причина такой жесткой критики со стороны белорусского президента в адрес ВОЗ?

— В официально опубликованном заявлении ВОЗ Беларусь была одной из немногих стран, которая инициативно пригласила миссию этой организации для инспекции отечественной медицины, больниц, в том числе тех, кто лечит больных с коронавирусной инфекцией. В итоговом заключении ВОЗ рекомендаций по введению карантина нет, есть рекомендация расширять меры социального дистанцирования и воздержаться от массовых мероприятий.

Политолог Шпаковский: Москва и Минск проявили солидарность в борьбе с пандемией © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Однако я не думаю, что у Белоруссии и ВОЗ есть какие-то противоречия. Нам бы хотелось, на самом деле, в том числе с точки зрения обеспечения нашей безопасности, чтобы и другие страны, наши соседи Польша, Литва, Российская Федерация, тоже пригласили миссию ВОЗ для оценки медицины и ситуации с пандемией коронавируса.

Я не думаю, что здесь есть некая политическая подоплека. Белоруссия в регионе единственная страна, которая не ввела жесткий карантин, отказалась вводить меры домашнего ареста в отношении миллионов людей, потому что странно выглядит ситуация, когда болеют тысячи, а страдают десятки миллионов, притом длительный срок. Это вызывает социальные и политические последствия в этих странах, и мы внимательно следим за обстановкой в соседних государствах.

Безусловно, Беларусь выпадает из общего ряда, и определенным политическим кругам хотелось бы объяснить свои действия на примере Беларуси тем, что она якобы с коронавирусом не борется, а мы на самом деле боремся, и поэтому вынуждены эти ограничения вводить.

Александр Шпаковский: Интенсивной интеграции Белоруссии с Россией ждать не стоит © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В этой связи коронавирус безусловно стал политикой, наверно отсюда и определенные критические высказывания со стороны Лукашенко.Некоторые СМИ, не владея информацией, пытаются преподносить нашу государственную политику в медицинской отрасли, неверно интерпретируя имеющиеся факты.

К примеру, постоянно говорят о том, что в Беларуси большое количество заболевших, но при этом забывают, что Беларусь занимает первое место по количеству аппаратов ИВЛ на душу населения.

К сожалению, проблема коронавируса перешла из медицинской плоскости в политическую, а это, на мой взгляд, совершенно недопустимо. В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы все человечество объединилось в борьбе с коронавирусом, но коль так не получается, хорошо бы, чтобы ближайшие союзники поддерживали в этой ситуации, несмотря на то, что разные страны выбрали разные меры профилактики.

- Александр, какие силы сейчас, по вашему мнению, извлекают выгоду из паники вокруг коронавируса и экономического кризиса, вызванного пандемией?

— Здесь нужно внимательно смотреть на то, что происходит в мировой экономике. У этого кризиса есть ряд проекций: геополитическая, экономическая, военная. Давайте обратим внимание на то, что, несмотря на то, что миллиарды людей сидят дома в самоизоляции, притом в ряде стран вводят штрафные санкции за появление в общественных местах без аусвайсов-пропусков, тем не менее ни один локальный военный конфликт в мире не остановлен. В том числе не остановлен конфликт в Донбассе. То есть жесткий режим карантина не мешает властям Украины держать тысячи солдат в окопах, и их оппонентам тоже.

Коронавирус и будущее Украины: как спасать страну? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

То есть будут формироваться региональные союзы. Мир уже давно не является однополярным, а сейчас различные полюса будут только усиливаться. И те страны, которые играли основную скрипку в мире, прежде всего США, будут максимально цепляться за свое могущество. В то же время набирает силу Китай. Очевидно, что основная линия конфликта проходит между Китаем и США. Даже коронавирус это показал, взаимные обвинения между Китаем и США в распространении этой болезни.

Для нашего региона будет очень важно, какую позицию займут Россия и страны Евразийского союза. Пока очевидно, что Россия и страны ЕАЭС больше тяготеют к Китаю. Последствия коронавируса будут тяжелыми для всех, хотелось бы, чтобы на этом уровне были какие-нибудь восстановительные программы для экономики.

- Александр, как бы вы оценили теорию о том, что коронавирус имеет лабораторное происхождение? В ученом сообществе сейчас ведутся споры на эту тему.

— Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что коронавирус имеет естественное происхождение. Мнение о том, что он является биологическим оружием, я тоже читал, но, не будучи специалистом в данном вопросе, не могу высказывать какие-то компетентные оценки.