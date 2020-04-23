Социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему рейтинги Зеленского, несмотря на множество провалов, достаточно высоки, а экс-президенту Порошенко даже удалось существенно нарастить показатели электоральной поддержки

- Евгений, после начала карантина, как показывает социология, очень сильный прирост симпатий населения наблюдается у Порошенко — на 6 процентов. За счет чего идет этот прирост?

— Если говорить корректно, то не только у Петра Порошенко за последний период произошел позитивный прирост рейтинга. Улучшил свои показатели во время карантина, прежде всего, Арсен Аваков.

Но кроме того, давайте не забывать, что после зимнего падения сумел во многом (по данным некоторых социологов, с плюсом до 15%) восстановить поддержку и Владимир Зеленский, правда, здесь стоит обратить внимание, что это больше личный рейтинг действующего президента, чем рейтинг его политсилы.

Даже Юлия Тимошенко показала пусть и незначительный, но все же рост рейтинга. Царев: К концу года глава МВД Аваков станет неформальным лидером Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

То есть можно говорить, что все традиционные для Украины политические силы укрепили свои позиции, кто чисто символически, а кто, как Порошенко и Аваков, даже весьма существенно.

- Как вы в таком случае объясните «примораживание» роста доверия к «Оппозиционной платформе — За жизнь»? Ведь они должны были бы прирастать той частью населения, которая разочаровалась в Зеленском? Недостаточно разочаровавшихся или здесь другие процессы?

— В данном случае «Оппозиционная платформа — За жизнь» может винить только себя. Ее лидеры, особенно в сравнении с Петром Порошенко, заняли очень невнятную и, по существу, беззубую позицию. И если экс-президент весьма эффективно использовал свои информационные ресурсы, то, обладая даже большим потенциалом и хорошими спикерами, оппозиционные политики воспользоваться этим не смогли.

По классике, они должны были в кризисной ситуации только наращивать свою популярность, как это происходит во всем мире, но они ведут себя очень пассивно. И главное они не сгенерировали ярких и привлекательных для общества идей даже в противовес позиции власти. Не смогли четко и доходчиво объяснить свои — альтернативные решения, а в результате не привлекли к себе людей.

Сейчас Порошенко куда более успешен и убедителен в оппонировании власти, чем «Оппозиционная платформа — За жизнь» — хотя представить такое еще несколько месяцев назад было сложно.

Но при этом совершенно пустой остается политическая ниша взаимодействия с Россией. Отвергаются даже чисто гуманитарные контакты с Россией в период пандемии, а это как раз поле оппозиционеров.

И еще один момент, который активно обсуждается среди специалистов и который уже достаточно давно играет против «Оппозиционной платформы — За жизнь», — это несогласованность действий лидеров этой политсилы. Некий разлад в заявлениях и позициях некоторых лидеров очень негативно сказывается на отношении граждан страны ко всей политсиле. Я тщательно подбираю слова, но, думаю, моя мысль вполне понятна.

- Как бы вы могли на основе известных вам социсследований охарактеризовать состояние электорального ядра Зеленского? Кто его симпатики сегодня?

— По большому счету, электоральное ядро Зеленского не сильно изменилось и его симпатики распределены достаточно равномерно по территории Украины. Безусловно, больше всего его сторонников находятся на юго-востоке страны.

Но существенную поддержку Зеленский сохранил и в центре Украины, прежде всего в Киеве, и даже в некоторых западноукраинских областях. На сегодняшний день можно констатировать, что Зеленского поддерживают от 45 до 55% — а это очень высокий уровень, как бы ни относиться к его деятельности за прошедший год. Медведчук указал на стратегическую ошибку Зеленского © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Но еще раз обращаю внимание, что это его личный рейтинг, а команда Зеленского по большому счету провалилась. Уровень поддержки «Слуги народа» постоянно снижается, что, наверное, вполне закономерно.

- Многие, если не большинство политологов утверждали, что поддержка Зеленского вот-вот посыплется. Однако обвала за год не произошло, при том, что Зеленский, как показывает объективный анализ, не выполнил почти ни одного из своих предвыборных обещаний. Чем вы это, сохранение электорального превосходства, объясняете?

— Коме того, что я уже сказал о личном рейтинге Зеленского, стоит понять, что сегодня политическая жизнь на Украине проходит в совершенно новых для страны реалиях полной закрытости. И здесь вступают в силу несколько другие «правила игры», дающие политсилам возможность увеличить свою привлекательность за счет решительных действий.

Кроме того, произошел процесс внутренней мобилизации общества в кризисных обстоятельствах, когда многие моменты, которые были важны еще вчера, сегодня отошли на второй-третий план.

Как ни парадоксально, при сужении внешнего воздействия у украинских политиков появились ранее не ведомые возможности внутри страны. Грубо говоря, коридор политических возможностей сейчас шире, несмотря на кризис. Этим и объясняется такое активное перераспределение электоральных симпатий.

- Многие политологи говорят о нарастании у населения тяги к авторитарному правлению, как альтернативе разрухе и неразберихе. К примеру, Олег Царев утверждает, что к концу года таким авторитарным неформальным руководителем может стать Аваков. Насколько обоснованны такие предположения?

— Мне кажется, что такие намерения и, главное, возможности Аресен Аваков имел всегда, а в современных обстоятельствах тем более. Склонность и готовность применить на практике некую форму авторитарного правления он уже продемонстрировал.

Кроме того, не стоит забывать, что он опытный и искушенный политик, который показал и чутье, и способность договариваться с внешними игроками. То, как он элегантно отстроился от Порошенко на прошлых президентских выборах и сконцентрировал в своих руках почти весь силовой ресурс в стране, однозначно делает его самой значимой политической фигурой.

В тоже время нужно брать во внимание то, что он не «кумир общественного мнения», уровень его прямой поддержки не так высок, но важнее другое — резко отрицательное отношение к главе МВД уверенно идет на спад. Пока Аваков кажется незыблемым, но среди спецслужб Украины начинается соперничество — Якубин © Facebook Алексея Якубина

Сейчас Арсен Аваков наравне с Порошенко очень активен в информационном поле. Он удачно и, что называется, по полной программе использует образ так называемой «сильной руки», что, безусловно, выигрышно на фоне не совсем, мягко скажем так, профессиональной власти. И это находит достаточный отклик в украинском обществе. Другими словами, ему могут не симпатизировать, но наличие реальной силы (нацбатов, нацгвардии и прочего) может сделать его фигуру политически приемлемой.

Еще один новый фактор в украинской политической борьбе — это временная отстраненность США и уж тем более Европы от здешних проблем. И в таком раскладе тот, кто победит, будет принят Западом как данность — ведь победителей не судят. Так что на Украине мы сегодня, в эпоху глобального кризиса, можем увидеть весьма необычные политические комбинации и сюрпризы.