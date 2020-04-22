Грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру рассказал, чем обернется для Украины назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра

Вопрос о назначении Саакашвили министром по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля может быть рассмотрен на внеочередном заседании Рады в пятницу, 24 апреля.

- Арчил, как эту новость восприняли в Грузии, что говорят об украинских потугах Саакашвили?

— В Грузии до сих пор есть до 30% населения, которые все еще верят, что Саакашвили может что-то дать другим странам. Еще в то время, когда его назначили губернатором Одесской области, я сказал, что его рано или поздно снимут, потому что он рано или поздно войдет в конфликт с Порошенко.

Я считал, что это неизбежно, и сейчас считаю, что Украина, к сожалению, совершила еще одну ошибку.

Назначение Саакашвили осложнит отношения Киева и Вашингтона — политолог © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Второе, Саакашвили — это не человек второго плана. Этот человек — революционер, он не реформатор, он привык быть на первых ролях. Он в Грузии был не просто президентом, у него была сверхпрезидентская власть, он был, по сути, в нашей стране императором.

В 2004 году он изменил вместе с парламентом Конституцию, и страна превратилась в сверхпрезидентскую. К сожалению, на Украине наши коллеги это не осознали.

Он обязательно войдет в конфликт с Зеленским и теми, кто за ним стоит, и все закончится так, как в Одесской области, — его просто сместят.

Повторюсь, этот человек по своей натуре не может играть вторую роль. Он главный актер и сценарист. Те, кто вокруг него, — это бэк-вокалисты, он должен быть на первых ролях. Я разочарован тем, что на Украине из 40 млн населения не смогли найти нормальных украинских чиновников. К сожалению, украинцы не учатся на своих ошибках.

- Какую роль играют политические круги США в возвращении Саакашвии в украинскую политику?

— В Америке неоконсерваторы, такие как Дональд Рамсфельд, являются политической поддержкой Саакашвили, но с администрацией Трампа он ничего общего не имеет. Поэтому непосредственно от властей США Саакашвили вряд ли будет иметь поддержку.

«Получит новое развитие» — Кость Бондаренко спрогнозировал, что будет дальше с конфликтом Авакова и Саакашвили © Facebook, Dmitry Raimov/Лекторий PolitPR | Facebook, Dmitry Raimov/Лекторий PolitPR | Перейти в фотобанк

По сути, знают только краткий пересказ с положительной стороны. Например, относительно реформы полиции знают только положительную сторону, но не имеют информации о том, какими методами все делалось.

«Надеюсь пригодиться народу Украины». Саакашвили подтвердил, что станет вице-премьером в правительстве Шмыгаля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На что мой коллега сказал, что наша цель давать success story, историю успеха, потому что, если мы опишем все как было, люди задумаются, нужно нам это или нет.

Поэтому многие до сих пор видят Саакашвили, как реформатора, что он построил страну, как шейх, и в стране вообще нет проблем. К сожалению, на Украине тоже заразились этим заболеванием. Мне очень жалко будет видеть, как они разочаруются.

Я думаю, что через пару месяцев он вступит в спор с господином Зеленским, и его снимут снова, как и в прошлый раз.

- Можно ли сказать, что Грузия до сих пор переживает результаты правления Саакашвили?

— Дело в том, что Саакашвили — неоднозначное лицо в нашей истории. Есть те, кто его ненавидит, и те, кто его очень любит. Потому что он дал Грузии то, чего не было, — надежду. И это надо признать.

Фесенко: Саакашвили – это запрограммированный конфликт © Facebook Владимира Фесенко

Поэтому Грузии до сих пор тяжело сформировать мнение, кем является Саакашвили. Поэтому такой контраст, есть 30% ярых приспешников. 30% тех, кто его ненавидит, остальные понимают, что он дал нам плюсы и минусы.

Большая часть населения переживает из-за того, чтобы он не испортил нам имидж, потому что он прыгал по крышам, потом его оторванные от реальности выступления на русском языке. И мы, конечно, переживаем, чтобы отношения с Украиной не были напряженными

У нас Саакашвили фигурирует в 11 уголовных делах, и когда его назначили губернатором Одесской области грузинская сторона долго не поддерживала теплые отношения с Украиной. Сейчас многие в Грузии говорят, что правительству надо серьезно поговорить с послом Украины и напомнить, что этот человек обвиняется в уголовных преступлениях. Я думаю, что это надо сделать. Представьте, что было бы, если бы мы скрывали Януковича! Это не очень красивый шаг со стороны Украины.

Конечно, у него до сих пор есть его идеологические приспешники, которые до сих пор видят эту "оранжевую бархатную революцию" как возможность актуализации своих взглядов. Для Саакашвили это еще один эксперимент по своей идеологии и продолжить революцию на постсоветском пространстве.