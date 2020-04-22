Москвич Кирилл Синегубов поделился с изданием Украина.ру рассказом о своем пребывании в российской глубинке. Говорит, что режим не жёсткий. Одну неделю всё было закрыто, сейчас заработали производства, некоторые предприятия, продуктовые и строительные магазины

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— Я сам из Москвы, но сейчас обитаю в Тверской области, в деревне — сбежали с семьей из столицы. Скоро на работу, возможно, придется выходить, а не хочется семью здесь оставлять одну.

В близлежащем городке Бежецке зафиксировали уже 4 случая ковид-19, но, думаю, на самом деле, больше.

Режим не жёсткий. Одну неделю всё было закрыто, сейчас заработали производства, некоторые предприятия, продуктовые и строительные магазины.

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди боятся больше всего? Чем недовольны?

— Отношение к приезжим и москвичам плохое — мол, надо было закрыть Москву сразу. Храмы открыты, но народ напуган, мало кто ходит. Один храм закрыли, так как к батюшке настоятелю многие из Москвы приезжали, и местные жители стали жаловаться и угрожать, что, мол, сами разберутся с машинами с московскими номерами.

Знакомый ветеринар из Красного Холма температурит уже третью неделю. У него такая одышка, что до балкона тяжело дойти, но тест на ковид-19 не делают, чтобы, наверное, статистику не портить.

В другом населенном пункте на ферму приезжали мусульмане-мигранты за КРС и рассказали знакомому работнику о том, что у них в Лихославле 20 человек из диаспоры умерло. Показали видео, где им даже проститься не дали с покойниками, а по статистике в области вируса тогда не было.

- Как обстоят дела с зарплатой и работой?

— С работой и было плохо, зарплаты тут низкие — около 15 тысяч рублей, чаще — меньше. Так как позакрывали многие мелкие лавочки, то ситуация стала хуже. Как и везде, ругают правительство, хотя в данной ситуации, мне кажется, его надо благодарить.

- Заметен ли рост цен?

— Роста цен нет или незначительный, так как основные продуктовые магазины — это сетевые «Пятёрочка» и «Магнит».