Издание Украина.ру поговорило с депутатом от "Партии регионов" Олегом Царевым о деле Шайтанова, перспективах Зеленского и судьбе Донбасса

- Олег, прошедшая неделя (13-19 апреля. — Ред.) была довольно активной в украинских политическом и силовом полях: произошли одиозные задержания, активизировалась СБУ, в частности, был задержан так называемый агент ФСБ, генерал-майор СБУ. Насколько вероятно, что этот человек действительно сотрудничал с ФСБ, и почему вообще ловля "кремлевских агентов" продолжилась именно сейчас?

- Мы с Шайтановым не близко знакомы, но во время событий на Майдане пересекались. Он был первым заместителем руководителя "Альфы". "Альфовцы" вели себя очень достойно. Он был первым заместителем руководителя, но фактически его можно назвать формальным лидером. Очень жесткий, волевой, профессиональный, спокойный, выдержанный и внешне очень интеллигентный человек, тем не менее со стержнем. Насколько я знаю, его очень любили и уважали подчиненные. Человек имел свои убеждения, его никогда нельзя было заставить делать то, в чем он был не уверен, например, предложить деньги или должность. Сложно найти генерала СБУ, у которого бы состояние было меньше, чем десять миллионов долларов, тем не менее в решениях каких-то коммерческих вопросов он не был замечен. Эти странные покушения. Как СБУ разоблачала преступления, ей же подготовленные © Facebook, Аркадий Бабченко | Facebook, Аркадий Бабченко | Перейти в фотобанк

"Альфа" провела целый ряд успешных операций, самая известная из них — захват Дома профсоюзов. Все, что там происходило, было у меня на глазах. Говорят, что "альфовцы" подожгли здание, однако я точно знаю, что было не так. Во-первых, тогда была команда на штурм Майдана. Это был последний день, когда можно было все изменить, и все было готово для зачистки. И команда поступила руководителю СБУ. Саша работал с руководителем СБУ. И он эту команду не передал. "Альфа" свою задачу выполнила. Задача была — взять центр, который готовил взрывчатку и зажигательные смеси. Из США приехал парень, его все время отслеживали. По-моему, Руслан, они его так звали. Он привез вещества, с помощью которых нельзя было гасить коктейли. Кроме изготовления горючих смесей, готовили взрывчатку. Сначала ее готовили в гостинице «Казацкая», потом в гаражах и в Доме профсоюзов на втором этаже. Там находились взрывчатка, лаборатория и сейф с деньгами, которыми финансировался Майдан.

"Альфовцы" попытались сначала дистанционно устранить эту лабораторию, — не получилось, затем они высадились на крышу, начали спускаться вниз, дошли до 4-го или 5-го этажа. Я тогда находился в штабе по управлению спецоперацией и отслеживал это онлайн. Тогда вышли навстречу люди с автоматами, они представились, что они из "Альфы", и сказали, что задачу выполнили. После чего они не стреляли, но слава "Альфы" была настолько серьезная, что они сами спустились и сами подожгли лабораторию. Под шумок куда-то делись деньги, которые были выделены на Майдан.

К этой операции имел отношение генерал-майор Шайтанов. Был целый ряд сотрудников, которые предали. Было два зампреда, которые сливали информацию майдановцам, была команда Наливайченко, которые были завербованы цээрушниками, и они потом вместе с Наливайченко пришли в СБУ. Я знаю, что Шайтанова отправили в АТО, и он не отказался ехать, он приехал, но потом отказался, сказав, что "Альфа" с мирными жителями не воюет, отказался вводить подразделение в непосредственно боевые действия. После этого он был отстранен, и вернул его на работу Порошенко. Потому что это был настоящий профессионал, таких людей, как он, в СБУ можно посчитать по пальцам. Порошенко вернул его в СБУ, и он выполнял задачи, за которые мало кто брался. Например, участвовал в аресте Корбана.

- СБУ собрала доказательства в виде аудио- и видеозаписей. Что вы можете об этом сказать?

— Во время Майдана меня набрали пранкеры, с ними у меня был небольшой разговор, и они его не выставили, потому что сами выглядели не в лучшем свете, однако они хотели меня как-то дискредитировать: они нарезали куски из разговора и из тех передач, в которых я участвовал, из пресс-конференций, в которых я участвовал. Затем они набрали Симоненко (руководителю Компартии) и выстроили полноценную беседу из фраз, которые я говорил.

Симоненко на меня не обиделся, он понял, когда начали фразы повторяться, что это не я говорю. Я внимательно прослушал записи. Когда человека слушают на протяжении месяца или полгода, человек использует слов двести-триста, то есть нарезать словосочетания и смонтировать любой разговор очень несложно.

- Вы предполагаете, что это может быть монтаж?

— Фразы, которые там использовались, без междометий: такое ощущение, что не согласовывали по частотам фразы, обрываются слова. Может быть, и не монтаж, но очень похоже на то.

Вчера Гордон и Геращенко говорили о том, что Шайтанов собирался уничтожить Авакова. Если бы Шайтанов собирался уничтожить Авакова, Авакова бы уже не было. Я слышал о тех спецоперациях, которые он проводил, доставлял люди из-за рубежа. Если бы была такая команда, и он бы за нее взялся, он бы это сделал. Я совершенно не могу понять, зачем кому-то в ФСБ нужен этот чеченец, которого там то ли устранили, то ли собирались устранить, но это совершенно не уровень таких лиц такая операция. Этот разговор якобы проводил не сам Шайтанов, а кто-то с ним связанный, то есть все это притянуто за уши. Арест генерала СБУ, обвал экономики, скорбные годовщины. Главные темы соцсетей с 13 по 17 апреля © Facebook, Олесь Бузина - Сообщество

- С чем тогда вообще может быть связана подобная спецоперация СБУ?

— Я не разведчик, я только высказываю свои догадки, и знаю достаточно хорошо, что происходило во время Майдана. Что касается причин: обещали посадить Порошенко — не посадили, а наоборот, сделали с ним союз, обещали убрать олигархов из власти, мало того, что под олигархов сейчас формируют правительство, отдали регионы в управление олигархам, обещали посадить коррупционеров, Укроборонэкспорт, но они как управляли при Порошенко, так и сейчас управляют. Готовятся принять закон о банках, который нарушает Конституцию.

- Вероятно, на этот закон отреагирует Коломойский. Какой будет его реакция?

— Его убрали из власти, а это один из основных спонсоров Зеленского, и ситуация очень непростая. Это отдельный разговор по Коломойскому, как он будет реагировать.

Они ничего не сделали из того, что обещали. Единственное обещание, которое Зеленский скорее всего выполнит, — это то, что он обещал не пойти на второй срок. Вопрос — сможет ли он закончить первый.

- С чем связано уголовное дело против Черновол? Это попытка выполнить предвыборные обещания?

— Дело с Черновол, события с исследователями по Майдану — это все ряд событий, которые связаны с Шайтановым. После союза Порошенко с Зеленским рейтинг Порошенко вырос на 6%: был 9%, стал 15%. Украинцы такие: увидели, что у Порошенко все хорошо, побежали к нему.

Теперь все понимают, что в какой-то степени даже у него больше перспектив, чем у Зеленского. И поэтому нужны люди, как Черновол, судьи, следователи, которые расследовали дело по Майдану. Шайтанов никогда не скрывал своего отношения к Майдану, он Порошенко в лицо высказывал свое отношение к нему. И вообще очень сложно найти силовика, который скажет, что Майдан привел к процветанию и благополучию на Украине. Не скажут. Кто-то промолчит, а кто-то откровенно говорит о том, что мы потеряли многое, развалили страну. Не найдется такого политика, который сейчас выступит и скажет, что «во время Майдана мы все сделали правильно, все здорово».

Шайтанов был таким, какой он есть. Сделали список из 15 человек, будут в дальнейшем задержания, аресты для того, чтобы создать какой-то шум информационный, для того, чтобы показать, что генеральная прокуратура Порошенко не арестовала, но зато арестовала каких-то людей. Такие люди будут, и такая ситуация будет.

Я вам скажу — с Порошенко достигнута договоренность о том, что ему вручат подозрение по каким-то эпизодам, которые точно не смогут дойти до уголовного дела. А подозрений по тем делам, по которым его точно посадить можно, не будет, и это большая ошибка Зеленского.

- Говорят, что Баканов готовится заменить Авакова. В свою очередь Аваков и МВД противостоят Зеленскому в делах, подобных делу Черновол. Что происходит между Зеленским и Аваковым?

— Я не буду вдаваться в детали, попробую объяснить по пунктам. Во-первых, Зеленский потерял свою самостоятельность. МВФ, Сорос привели к тому, что он вроде бы соросят убрал от власти, но тем не менее прислушивается, ведется на мнение, которое ему сейчас навязывают.

Во-вторых, Зеленский предал Коломойского: у Коломойского ситуация сейчас очень непростая, это отдельная тема для обсуждения, это и уголовные дела и розыск в Соединенных Штатах, и коммерческие споры в Лондоне, на Кипре, и фактически единственное место, где он может находиться, — это сейчас Украина, и тут у него все не очень хорошо. Даже мэр Филатов, который из Днепропетровска и раньше работал с ним, позволяет себе то, что раньше ему в голову не могло прийти, откровенно называет бородатой бабушкой, оскорбляет, но и Коломойский ничего не можем с ним сделать.

Я уже сказал про третий вывод: у Порошенко все хорошо, у него вырос рейтинг, и будет еще рост, у него есть деньги, у него есть команда, у него есть поддержка США, у него есть старые контакты с Ринатом Ахметовым, у него есть СМИ, и в общем-то вот эта сделка, которая произошла между Зеленским и Порошенко, о которой я уже рассказал чуть выше, это, конечно же, было давление Соединенных Штатов, но Ринат Леонидович помог.

Четвертый вывод — значительный рост Авакова. По моим оценкам, Аваков очень усилился. И я могу ошибаться, но к концу года Аваков либо станет фигурой номер один формальной (как мы говорили: формальный и неформальный лидер), либо он может стать формальным лидером-диктатором, потому что рейтинг Зеленского будет продолжать падать. С продолжением этого карантина, который страна себе не может позволить, ситуация будет ухудшаться. И если в самые короткие сроки Украина не выйдет из карантина, ситуация будет очень сложная у Зеленского. Я возвращаюсь к тому, что я говорил: единственное обещание, которое Зеленский выполнит, — он не пойдет на второй срок. И останется ли он на первый — под очень большим вопросом.

- Произошел небольшой обмен пленными между Донбассом и Киевом. Это имитация мирного процесса или какие-то подвижки происходят?

— Есть два фактора, которые надо учитывать. Во-первых, Ермак с Зеленским были заинтересованы в обмене, и Донбасс пошел навстречу, но в дальнейшем, исходя из политической, экономической ситуации на Украине, можно сделать вывод о том, что у Зеленского будет меньше возможностей принимать решения. Я очень сомневаюсь, что Зеленский будет способен дальше двигаться в сторону выполнения Минских соглашений, он просто не сможет, даже если бы очень хотел. Я знаю, что Ермак бы хотел, чтобы Донбасс вошел в состав Украины, зарубежные партнеры Украины давят на нее, чтобы она выполнила свои обязательства по Минскому процессу, но вряд ли у Зеленского это получится.

Во-вторых, обратите внимание на то, что после каждого обмена все больше людей отказываются возвращаться в республики, это не очень хорошо. Я очень часто говорю о том, что надо уделять внимание социально-экономическому положению в республиках. У нас в первые годы, когда началось восстание в Донбассе, переходили военные на сторону ДНР и ЛНР, политики приезжали, люди приезжали, просто переезжали в Россию, в Донбасс, потому что они считали, что так правильно. А сейчас уже даже наши сторонники отказываются возвращаться в республики. Мне кажется, что это очень тревожный симптом и надо сделать соответствующие выводы.

Существуют проблемы с легализацией этих людей, у них нет документов, им надо оказывать помощь: материальную, медицинскую, помогать трудоустраиваться. Также надо работать над тем, чтобы уровень жизни в республиках был выше. Я всегда говорил о том, что мы можем без войны победить на Украине, если мы создадим простую картинку в Донецке и Луганске. Этим надо заниматься, это не так дорого и это не так сложно.