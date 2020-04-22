Издание Украина.ру поговорило с известным переводчиком и киноведом Дмитрием Пучковым о пандемии, жизни на карантине и кино

- Дмитрий, насколько серьезно население России относится к пандемии? Недооценивают угрозу или же, наоборот, переоценивают?

— Население не может ни переоценивать, ни недооценивать. Общественное сознание формируют СМИ: о чем говорят СМИ, так население и думает. При этом оно некоторым образом делится: на людей трезвомыслящих, которые, услышав сообщение правительственных СМИ о том, что на планете Земля бушует пандемия и следует оставаться дома, остаются дома, и на тех, кто друг другу и окружающим рассказывают, что их обманывают, что на самом деле ничего подобного нет, и никаких мер предосторожности соблюдать не надо.

- Как вы проводите время на самоизоляции?

- Я самоизолировался в доме за городом, в город ездил за это время раза два, наверное, но лично мне видно, что на улицах людей очень мало, никогда я в Питере днем такого не видел — улицы практически пустые. То есть большинство все-таки сидит дома. Есть отдельные лица: поскольку власть за нарушение режима самоизоляции никак не карает, вот они и болтаются. Удивительно, что их так мало, все-таки большинство людей умные. Спасибо коронавирусу! Чем заниматься, когда нечем заняться? © pixabay.com

- Вокруг COVID-19 ходит множество слухов и конспирологических теорий. Есть ли такие теории, которые вам особенно нравятся?

— Когда-то давно существовало такое явление, как слухи, когда люди друг другу что-то пересказывают: «а вот у меня там знакомый в КГБ, у меня знакомые в МВД, лично Брежнева знает…». Была отличная песня Высоцкого: «вы слыхали, под землей город строят, откопали две коньячные струи». Очень смешная песня. Потом появился интернет.

Интернет — это мощнейшее техническое средство по распространению слухов. Когда вы читаете разнообразных блогеров, нетрудно догадаться, что эти люди заняты ровно одним — они распространяют слухи. Самый распространяемый слух — про то, что на самом деле никакой болезни нет, все это заговор внутри России, всемирный заговор, это специально вброшенный боевой штамм, который ставит задачу обнулить человеческое поголовье. Самый идиотский слух про то, что сейчас всем будут делать прививки, а в этих прививках будут нано-роботы, которые сначала обеспечат вам бесплодие, а потом вы все передохнете. Вывод один — ни в коем случае нельзя делать прививки. Я считаю, что людей, которые подобные слухи распространяют, надо выявлять и карать. Если этого не делать, у нас впереди массовые психозы, поднятые через интернет.

- Что вы посоветовали бы людям на самоизоляции? Как легче перенести подобное?

- Я годами слушаю непрерывный вой о том, что родители так заняты работой, они так замордованы, зачуханы, они все время работают, у них нет времени на семью и на детей. И вдруг у них это время появилось. Внезапно им нечем себя занять, и они оказались со своей горячо любимой семьей. При этом они сидят и страдают. Читайте детям книжки, общайтесь с женой, вы же не просто так на ней женились, и дети у вас свои, по всей видимости. Читайте по очереди вслух, главу — жена, главу — вы, страницу — ребенок. Играйте в игры, их масса: настольных, где люди дружно принимают участие, в карты, в конце концов. Нечем себя занять — вопрос, на мой взгляд, безумный. Мне все время есть чем себя занять, наоборот, времени не хватает, спать жалко. И не важно где, на работе или дома, с занятостью полный порядок.

- Как изменится мир после COVIDа?

— Я не Ванга, я представления не имею, что будет. Сейчас китайцы первыми очухаются, первыми запустят свои заводы и фабрики и первыми захватят торговые площади. И все, я думаю, у китайцев будет хорошо. Кто очухается позже, у того все будет плохо.

- Если бы окружающая действительность была фильмом, что бы вы сказали про нее в своем обзоре?

— Если бы окружающая действительность была фильмом, а я его посмотрел, то в обзоре я бы сказал: «какая-то унылая дрянь».