В Королёвском районном суде города Житомира во вторник, 21 апреля, открылось судебное заседание по делу обвиняемого в госизмене украинского журналиста Василия Муравицкого. Однако заседание пришлось перенести в связи с неявкой прокурора. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый

- Андрей, как проходят судебные заседания в условиях карантина? В обычном режиме? Андрей Гожый. Биографическая справка © Facebook, Андрей Гожый - адвокат

— Нельзя сказать, что в обычном. Есть решение Совета судей, имеющее рекомендационный характер, переносить гражданские дела. Но у нас же здесь дело уголовное, это раз, и, во-вторых, почему это прокуратура не является в связи с эпидемией? У нас же тут человека судят, которому грозит 15 лет тюрьмы. И судят его уже четвёртый год. А прокуратура не является в связи с тем, как написали, чтобы коронавирус не распространять. Что я могу сказать: если вы распространители коронавируса, то сидите на больничном. Или уже и с преступниками бороться не надо, и людей защищать, если в стране коронавирус?

Судя по всему, контора Ирины Венедиктовой (генпрокурор Украины. — Ред.) продолжает идти по тому же пути, по которому шла и при прежнем генпрокуроре.

Кстати, швейцарская международная правозащитная организация «Сеть солидарности» обратилась к Венедиктовой с письмом. Поскольку она новый генпрокурор и такая будто бы борчиня за права человека, и не такая, как предыдущие генпрокуроры, правозащитники попросили её обратить внимание на дело Василия Муравицкого. Даже так написали: пожалуйста, обратите внимание лично! И пусть Офис генерального прокурора обратит внимание на тот беспредел, который происходит в Житомирской области уже четвёртый год, где судят узника совести.

- И что же? Узник совести Василий Муравицкий: Хочу вернуться к работе – писать книги и статьи © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— Офис генпрокурора Венедиктовой переслал это обращение в областную прокуратуру. То есть получается так: правозащитники жалуются на областную прокуратуру, и прямо тем, на кого жалуются, переслали обращение. Что только подтверждает мои предположения, что ничего от этого нового генпрокурора ожидать не приходится.

- Может быть, Венедиктова лично про это письмо и не знала?

— Что значит «лично не знала»? Она руководитель Генпрокуратуры. Значит, она не выстроила такую систему, когда сотрудники выделяли бы такие дела и о них ей докладывали бы. «Лично не знала» — это не оправдание для генпрокурора. Это ещё хуже, если не знала, потому что узников совести в стране вообще-то… один. И это Муравицкий. Если Венедиктовой её службы не докладывают о подобных делах, о которых весь мир знает, значит, это для неё минус как для руководителя. Но, поскольку она плоть от плоти этой порошенковской системы, она ведь занималась тогда (при Порошенко. — Ред.) в предыдущих политических органах, которые особых результатов не продемонстрировали, то и здесь тоже не будет результатов, я думаю. Олигархи её поставили для прикрытия своих интересов.

Всё познаётся по делам. И на данный момент мы разочарованы, и уже понимаем, что не будет толку ни от Венедиктовой, ни от Зеленского.

- Что должны были сегодня рассматривать в суде?

— Должно было состояться рассмотрение по сути. До этого у нас все суды были сорваны из-за неявки адвоката Новицкой, однако сегодня суд наконец-то принял от неё отказ с энной попытки. Но зато не явился прокурор — со ссылкой на коронавирус. Цирк просто! Такое впечатление, что это сговор какой-то.

- Сколько времени уже заседания суда не могут состояться?

— Уже полгода.

- И всё это время Василий Муравицкий находится под ночным домашним арестом?

— Да, без какой-либо возможности работать и кормить семью, в которой двое малолетних детей, поскольку паспорт был изъят. Теперь вышло небольшое послабление — паспорт ему вернули, казалось бы, можно искать работу. Но вернули документ как раз тогда, когда уже началась эпидемия, начался кризис, и работы нет нигде.

- Что защита намерена дальше предпринимать в этом деле?

— У нас заблокирован ряд очень серьёзных ходатайств, которые мы из-за всего этого не можем рассмотреть уже несколько месяцев. В этих ходатайствах речь идёт о подложности некоторых следственных действий. И что-то меня заставляет думать, что весь этот цирк с постоянными переносами заседаний, с неявками и прочим кому-то интересен и инспирирован какой-то структурой.

Структуру эту мы можем назвать — Служба безопасности Украины (СБУ). Муравицкий: На Украине легче заниматься разбоем, чем журналистикой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Но зачем, для чего?

— Для того, чтобы в суде не всплыли шокирующие подробности того, как «фарамзонили» дело Муравицкого. Я думаю, что нужно некоторые детали всё же предавать гласности. Например, такая деталь: во время обыска у Муравицкого понятыми были люди, которые, по нашим данным, являются судимыми и находящимися под судом, а один из понятых является сооснователем «Правого сектора», тогда он учился в юридическом вузе — возможно, проходил практику. Об этом мы подаём ходатайство, которое не могут рассмотреть уже долгое время.

Пока мы (сторона защиты. — Ред.) не называем имён, но вот факты. Можем сказать, что это вопиющее нарушение закона, когда один понятой судимый, второй ещё не судимый, но его судят в соседнем суде, который находится в этом же здании. Первый понятой судим за совершение военного преступления. И один из понятых, ныне он адвокат в Житомире, а на тот момент он был сооснователем местного «Правого сектора», представители которого угрожали убить Муравицкого и совершали нападения на него. Как видите, даже понятых «подфарамазонила» СБУ для этого дела.

- Подобрали соответствующим образом…

— Это не просто подобрали, это просто какой-то мрак. Судимые и находящиеся под судом понятые, прямо заинтересованные в деле, — это что-то.

- С юридической точки зрения какой-то нонсенс получается?

— С юридической точки зрения это преступление, а не нонсенс. Плюс к тому есть ещё определённые моменты, о которых не хочется наперёд говорить. Но что-то мне кажется, повторю, что это непонятное затягивание рассмотрения дела — неспроста. Тем более что затягивают, когда уже все из условного «пула Муравицкого» по времени уже либо на свободе с оправдательным приговором, либо без санкций. А тут посмотрите: меняются президенты, меняются премьеры, генпрокуроры, губернаторы — всё меняется, а Муравицкого продолжает система давить!

Просто интересно, какой же болевой момент Муравицкий нащупал у олигархата, что они продолжают ему мстить, несмотря ни на что, несмотря на международный резонанс… Видимо, надо будет внимательнее присмотреться к его расследованию по янтарю.

- На какую дату назначено следующее заседание?

— На 18 мая.

- Что ж, можно надеяться, что карантин к тому времени закончится, и возможности сослаться на коронавирус у прокуратуры уже не будет.

— Как бы они какую-то новую отговорку не придумали. Это затягивание, как я уже сказал, может быть намеренным. Раньше в суд не являлась адвокат, теперь прокурор… Кстати, Муравицкий обратился с жалобой на поведение адвоката Новицкой в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов города Киева. И приложил скриншоты достаточно интересной переписки, в которой есть и угрозы, и оскорбления. Кстати, ранее с подобной жалобой обращался и журналист Дмитрий Василец. Мы не знаем о причинах такого поведения, но знаем одно — это затягивало рассмотрение дела.