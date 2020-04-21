Обладатель Нобелевской премии вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус был создан в китайской лаборатории. Президент США Дональд Трамп требует расследовать происхождение вируса и обвиняет в пандемии Китай. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, в свою очередь, утверждает, что вирус в Ухань завезли извне.
- Арчил, допускаете ли вы умышленное создание нового коронавируса? Или это всего лишь конспирологическая теория?
— Лично я допускаю все, потому что люди в истории творили и не такое. Вот насколько этот вирус был выпущен целенаправленно, для меня это серьезный вопрос. Но я думаю, что ученые проведут достаточно исследований, чтобы ответить на него.
Но меня чуточку смущает, что китайское правительство запретило своим ученым публиковать научные статьи на эту тему без проверки цензурой. Если нечего скрывать, зачем контролировать ученых? Такие вещи еще больше усугубляют всеобщую паранойю относительно всемирного заговора.
- А в Грузии какой версии придерживаются?
— Я думаю, что в Грузии всем все равно. Дело в том, что Грузия не является мировой державой или страной, которая может тягаться с Китаем, мы не член Евросоюза… Поэтому грузинские политики таким не занимаются, и уровень мышления у нас в стране не достиг такого уровня, чтобы люди над этим задумывались. Сейчас все думают над тем, как быстрее решить проблему с этим вирусом и вернуться к экономической активности.
Конечно, если Запад очень четко заявит, что виноват Китай, то грузинское правительство окажется на перекрестке, потому что Китай очень важный экономический партнер Грузии, с которым страна очень активно сотрудничает.
- Арчил, кто, по вашему мнению, в настоящее время извлекает наибольшую выгоду из ситуации с пандемией, являясь, как принято говорить, бенефициаром всей этой ситуации?
— Пока что четких бенефициаров мы не видим, потому что пока не видна вся мозаика. Мы ее увидим через пару годиков, думаю.
Очевидно, что кто-то точно выиграет. Всегда есть победители, всегда есть проигравшие. Из того, что я вижу, легче всех из ситуации вышел Китай, потому что он первым оказался в этом кризисе. Но уже сейчас Китай открыл внутренний туризм и пытается восстановиться.
Если принимать во внимание вопрос имиджа, а по китайскому имиджу был нанесен сильнейший удар, то еще более мощный удар получили страны Евросоюза и Соединенные Штаты, которые до сих пор не могут справиться с коронавирусом.
Пока из того, что видно, можно сказать, что меньше всего пострадал Китай. Я имею в виду численность погибших, количество потраченных ресурсов, хотя по репутации был нанесен сильный удар.
Думаю, через год-два мы точно будем знать, как, что, почему. Тяжело сейчас говорить, кто именно выиграл, но, повторюсь, в числе проигравших оказались европейские государства, потому что они оказались не готовы.
Возможно, Китай из-за своего строя сумел намного быстрее аккумулировать все силы и поэтому так легко справился. Евросоюз не так серьезно подошел к этому вопросу, потому что в любых демократиях не так просто решать эти проблемы, как при диктатуре.
- Вы согласны с тем, что эпидемия паники и экономические пробемы, конечно же, принесут гораздо больше вреда, чем сам вирус?
— Да, конечно. Понимаю, что это может показаться очень циничным, но сколько человек погибло от пандемии? Более 170 тысяч? Это ничто… В Индии рождается в год 17-18 миллионов человек. С точки зрения человеческого ресурса Земля ничего не потеряла.
Потому что большая часть погибших — это пенсионеры, люди, которые не работали, получали социальную помощь. А абсолютно большая часть рабочих людей не погибли, они жизнеспособны и готовы работать. Все людские потери мы восполним даже не через год, а через пару месяцев.
А вот экономический урон — это уже другое дело. Уже в Германии предъявили счет Китаю на более 100 миллиардов евро, которые она потеряла за полтора месяца. Теперь посчитайте, сколько миллиардов потеряли другие страны!
То же самое в Грузии рост ВВП в 2020 году теперь составит 0%, то есть мы по сути остались без роста экономики в этом году. И нам понадобится еще по крайней мере год, чтобы выйти на нормальные темпы роста. Вот вам пример маленькой страны, а представьте, какой урон был нанесен Европе, России и США.
- Арчил, сейчас некоторые страны вводят тотальную слежку за своими гражданами, чтобы они не нарушали режим самоизоляции. Как вы считаете, что в будущем изменится в отношениях между человеком и обществом, людьми и властью?
— Я вообще считаю, что особенных перемен в мире не стоит ожидать. Почему люди считают, что коронавирус приведет к каким-то изменениям, я не знаю.
Сравнивать его с испанкой (эпидемия гриппа, поразившая мир в 1918-1919 годах. — Ред.), когда погибли десятки миллионов человек, притом что в начале 20 века население Земли едва превышало миллиард, некорректно. Чума погубила пол-Европы, а коронавирус убил незначительную часть населения, которое, повторюсь, растет такими темпами, что мы этого не почувствуем.
Если вернуться к вашему вопросу, давайте рассмотрим фактологию. В Китае абсолютная слежка уже установлена. Это не секрет, более того, если эта система определит, что вы нарушили закон, она убавит вам очки, и ваш загранпаспорт будет аннулирован.
Идут разговоры о том, что продвинутые технологии будут использованы и в Америке. Вряд ли в странах Евросоюза, я имею в виду Западную Европу, такие вещи будут установлены, потому что там население очень сильно противится не только камерам, но и даже использованию кредитных карточек, поэтому вряд ли это будет в Европе, но в тех странах, где гражданское общество очень инертное, конечно, контроль увеличится.
Можно ожидать это в России, на Украине. В Грузии вряд ли, потому что здесь любая шероховатость вызывает очень сильную реакцию. У нас уже, кстати, это было в последние годы правления Михаила Саакашвили. Было очевидно, что МВД слушает всех в этой стране, поэтому потом эта система была разобрана, и мы очень щепетильно к этому вопросу относимся.
Поэтому в тех странах, где есть предпосылки, тотальный контроль укрепится, а в некоторых странах, как в Китае, это уже данность, а в странах Европы вряд ли. Например, в Германии у канцлера Ангелы Меркель нет никакого желания проводить тотальную слежку.