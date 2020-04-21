Был ли создан вирус COVID-19 искусственно и насколько чувствительными для человечества окажутся нанесенные пандемией потери? На эти вопросы в интервью изданию Украина.ру рассказал грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе

Обладатель Нобелевской премии вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус был создан в китайской лаборатории. Президент США Дональд Трамп требует расследовать происхождение вируса и обвиняет в пандемии Китай. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, в свою очередь, утверждает, что вирус в Ухань завезли извне.

- Арчил, допускаете ли вы умышленное создание нового коронавируса? Или это всего лишь конспирологическая теория?

— Лично я допускаю все, потому что люди в истории творили и не такое. Вот насколько этот вирус был выпущен целенаправленно, для меня это серьезный вопрос. Но я думаю, что ученые проведут достаточно исследований, чтобы ответить на него.

Политолог Сихарулидзе: Случай с коронавирусом показал, кто в Грузии босс © Sputnik /Vladimir Umikashvili

- А в Грузии какой версии придерживаются?

— Я думаю, что в Грузии всем все равно. Дело в том, что Грузия не является мировой державой или страной, которая может тягаться с Китаем, мы не член Евросоюза… Поэтому грузинские политики таким не занимаются, и уровень мышления у нас в стране не достиг такого уровня, чтобы люди над этим задумывались. Сейчас все думают над тем, как быстрее решить проблему с этим вирусом и вернуться к экономической активности.

Конечно, если Запад очень четко заявит, что виноват Китай, то грузинское правительство окажется на перекрестке, потому что Китай очень важный экономический партнер Грузии, с которым страна очень активно сотрудничает.

- Арчил, кто, по вашему мнению, в настоящее время извлекает наибольшую выгоду из ситуации с пандемией, являясь, как принято говорить, бенефициаром всей этой ситуации?

— Пока что четких бенефициаров мы не видим, потому что пока не видна вся мозаика. Мы ее увидим через пару годиков, думаю.

Очевидно, что кто-то точно выиграет. Всегда есть победители, всегда есть проигравшие. Из того, что я вижу, легче всех из ситуации вышел Китай, потому что он первым оказался в этом кризисе. Но уже сейчас Китай открыл внутренний туризм и пытается восстановиться.

Если принимать во внимание вопрос имиджа, а по китайскому имиджу был нанесен сильнейший удар, то еще более мощный удар получили страны Евросоюза и Соединенные Штаты, которые до сих пор не могут справиться с коронавирусом.

Политолог Сихарулидзе о коронавирусе: Кавказские страны привыкли к сложнейшим кризисам © Sputnik /Vladimir Umikashvili

Думаю, через год-два мы точно будем знать, как, что, почему. Тяжело сейчас говорить, кто именно выиграл, но, повторюсь, в числе проигравших оказались европейские государства, потому что они оказались не готовы.

Возможно, Китай из-за своего строя сумел намного быстрее аккумулировать все силы и поэтому так легко справился. Евросоюз не так серьезно подошел к этому вопросу, потому что в любых демократиях не так просто решать эти проблемы, как при диктатуре.

- Вы согласны с тем, что эпидемия паники и экономические пробемы, конечно же, принесут гораздо больше вреда, чем сам вирус?

— Да, конечно. Понимаю, что это может показаться очень циничным, но сколько человек погибло от пандемии? Более 170 тысяч? Это ничто… В Индии рождается в год 17-18 миллионов человек. С точки зрения человеческого ресурса Земля ничего не потеряла.

Потому что большая часть погибших — это пенсионеры, люди, которые не работали, получали социальную помощь. А абсолютно большая часть рабочих людей не погибли, они жизнеспособны и готовы работать. Все людские потери мы восполним даже не через год, а через пару месяцев.

Эксперт Сихарулидзе назвал главную заботу правительства Грузии наравне с коронавирусом © Sputnik /Vladimir Umikashvili

То же самое в Грузии рост ВВП в 2020 году теперь составит 0%, то есть мы по сути остались без роста экономики в этом году. И нам понадобится еще по крайней мере год, чтобы выйти на нормальные темпы роста. Вот вам пример маленькой страны, а представьте, какой урон был нанесен Европе, России и США.

- Арчил, сейчас некоторые страны вводят тотальную слежку за своими гражданами, чтобы они не нарушали режим самоизоляции. Как вы считаете, что в будущем изменится в отношениях между человеком и обществом, людьми и властью?

— Я вообще считаю, что особенных перемен в мире не стоит ожидать. Почему люди считают, что коронавирус приведет к каким-то изменениям, я не знаю.

Сравнивать его с испанкой (эпидемия гриппа, поразившая мир в 1918-1919 годах. — Ред.), когда погибли десятки миллионов человек, притом что в начале 20 века население Земли едва превышало миллиард, некорректно. Чума погубила пол-Европы, а коронавирус убил незначительную часть населения, которое, повторюсь, растет такими темпами, что мы этого не почувствуем.

Если вернуться к вашему вопросу, давайте рассмотрим фактологию. В Китае абсолютная слежка уже установлена. Это не секрет, более того, если эта система определит, что вы нарушили закон, она убавит вам очки, и ваш загранпаспорт будет аннулирован.

«Надо смотреть меньше фильмов про зомби»: Сихарулидзе объяснил, почему молодежь больше подвержена панике при эпидемии © Sputnik /Vladimir Umikashvili

Можно ожидать это в России, на Украине. В Грузии вряд ли, потому что здесь любая шероховатость вызывает очень сильную реакцию. У нас уже, кстати, это было в последние годы правления Михаила Саакашвили. Было очевидно, что МВД слушает всех в этой стране, поэтому потом эта система была разобрана, и мы очень щепетильно к этому вопросу относимся.

Поэтому в тех странах, где есть предпосылки, тотальный контроль укрепится, а в некоторых странах, как в Китае, это уже данность, а в странах Европы вряд ли. Например, в Германии у канцлера Ангелы Меркель нет никакого желания проводить тотальную слежку.