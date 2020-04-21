Коронавирус вызывает у людей обоснованные страхи и опасения. Особенно заметны беспокойство и неуверенность в связи с тем, что почти повсеместный карантин лишает людей реальной информации о том, что происходит в соседней стране, городе, доме. Мы восполняем этот недостаток. Вот что говорят в Стокгольме

Марина Семёнова, Швеция, Стокгольм, более 30 лет проживает в стране

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— Карантина в Стокгольме нет вообще. Так что ни о какой "жесткости" и речи нет.

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди боятся больше всего? Чем недовольны?

— Эмоциональная атмосфера очень спокойная. Паники не наблюдается вообще. Но люди опасаются финансового кризиса, как было в начале 90-x, когда банки подняли процент на ипотеку на 500%, и люди были вынуждены за бесценок продавать своё жильё и всё равно оставались в долгах, с которыми многие до сих пор не расплатились. Просто у нас на ипотеку от 0 и до 2,6% примерно процент, и так было лет двадцать пять точно. Поэтому народ и волнуется.

Немного напрягает, конечно же, потеря работы, так как из-за этой ситуации очень много предприятий — банкроты. Пока что у нас действуют законы о выплатах по безработице, а также идёт отличная поддержка малому бизнесу со стороны государства, но этого мало, так как многие предприятия всё равно либо закрываются, либо временно прекращают работу.

Согласно социологическим опросам, 87% шведов волнуются из-за финансового кризиса, 72% переживают, что наша знаменитая социальная система станет хуже.

А так всё спокойно, и граждане Швеции в очень надёжных руках у своего государства.

- Как обстоят дела с зарплатой и работой?

— Зарплаты выплачивают, как и всегда, без проблем. Те, кто потерял работу из-за нынешнего, скажем так, кризиса, — получают выплаты в виде пособия по безработице, без проблем, а это 80% от зарплаты.

- Заметен ли рост цен?

— Нет, роста цен нет вообще. Многие магазины, как продуктовые, так и магазины мод, наоборот, делают большие скидки. Либо вынужденные скидки, так как стали меньше покупать вещей, либо продуктовые скидки, понимая, что многие хотят закупиться из-за паники, а не у всех есть определённое количество финансов на это.