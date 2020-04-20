Оккультист и конспиролог Юлия Юнгова, Майкоп
- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?
— Больные коронавирусом у нас, конечно, есть. Карантин жёсткий. Хожу только по району, в ближайший магазин. Лично меня никто не трогает. ППС ходят и ездят.
Улицы пусты, но не вируса боятся, а полиции. Молодежь в лесу, видела, собирается. Я рядом с лесом живу.
Вы знаете, мне кажется, что опасность этой болезни несоизмерима с теми ограничениями, которые вводятся. Это политика. Проводила собственное расследование смертности болезни. Так вот, она отличается до 5% в разных странах. Ну не может такого быть от одного заболевания.
Это политика. Может, такой вид тренировки в пределах планеты.
Прошлые пандемии в истории затрагивали преимущественно людей, живших маргинальной жизнью, плохо знающих гигиену. Кто её соблюдал, пережили болезни в то время.
А сейчас странно, чистоплотная Европа и американцы, которые с депрессией к доктору бегут, подверглись такой эпидемии. Именно с оккультной стороны, это испытание для всех. Преимущественно испытание страхом.
Ещё знаю, что с точки зрения биологического оружия, штамм гриппа идеален. Он быстро убивает противника.
Я же конспиролог с 10-летним стажем. Мне 34 года. Хоть я и работаю поваром в пиццерии, учусь в университете на историческом факультете по специальности «международные отношения». Увлекаюсь оккультизмом и эзотерикой. Все эти проблемы изучала с этой точки зрения.
- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди боятся больше всего? Чем недовольны?
— Люди боятся. Паника. В масках. В целом ждут, когда всё закончится. На кухнях жалуются на то, что пандемии нет, и на неумелое управление властей. Знала одного врача, который умер от онкологии, а записали коронавирус. Это мне его родственники рассказали. Он просто работал с больными коронавирусом.
Адыги наши как все, но особенно не паникуют.
- Как обстоят дела с зарплатой и работой?
— У меня работа есть. Правда, ее нам уменьшили на 40%. Мы работаем только на вынос. Звонят, и курьер в маске отвозит заказ. Непосредственно с людьми мы не общаемся.
Мои знакомые сидят дома. Индивидуальные предприниматели пока вроде закрылись на неопределенный срок, ждут. Сказали, как закончится всё, вновь откроют. Сидят на сбережениях.
- Заметен ли рост цен?
— Роста цен не заметила. Если только не больше, чем 5-10 рублей.