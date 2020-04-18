В Баварии с 20 апреля откроются магазины площадью до 800 метров. В Германии назвали это ошибкой, поскольку логичнее было бы открыть все магазины, чтобы избежать столпотворений. Откроются также парикмахерские. О массовых мероприятиях пока речь не идет. Об этом изданию Украина.ру рассказал социолог Сергей Заславский, проживающий недалеко от Мюнхена

- Сергей, Бавария, федеральная земля Германии, которая больше всех пострадала от коронавируса. Как там сейчас обстоят дела? Пройден ли пик эпидемии? Что сейчас там происходит? Есть ли карантин? Что магазины и другие общественные учреждения?

— Сейчас модно пересматривать фильм "Зараза" (2011 года), который провалился в прокате, но получил второе дыхание сейчас, поскольку сюжет фильма поразительным образом совпал с нынешними событиями. В фильме ученые стремятся к тому, чтобы коэффициент заражения был ниже единицы. То есть чтобы один человек мог заразить еще одного, но не более. Сейчас этот показатель достигнут, и карантинные меры будут сниматься.

С 20 апреля откроются магазины площадью до 800 метров. Крупные сети уже назвали это ошибкой, поскольку логичнее было бы открыть все магазины, чтобы избежать столпотворений. Откроются также парикмахерские. Дети пойдут в школу. О массовых мероприятиях пока речь не идет. Они будут запрещены еще как минимум до лета. Это, конечно, огромный удар по индустрии фестивалей. В Баварии каждую неделю проходят фестивали (мела, пива, урожая, танцев, керамики и бог еще знает чего). Непривычно видеть пустые площади баварских городков и сел.

Впрочем, все, чем славится Бавария — продукты питания, автомобили БМВ и «Ауди», грузовики MAN, продукция ВПК, — будет производиться, как и прежде. Это основа баварского процветания.

- Политолог Александр Рар говорит, что коронавирус попал в Баварию от лыжников, посещавших лыжные курорты Австрии. А у вас что думают по этому поводу?

— Не знаю, стали ли лыжники единственной причиной распространения вируса. Жители Альпийского региона очень мобильны, они привыкли много ездить, заводить интернациональные семьи, обмениваться визитами. Именно это стало причиной стремительного распространения вируса.

- У нас говорят, что в Восточной Германии меньше заболевших, потому что там при советской власти всем делали прививки от туберкулеза. А что говорят в Германии?

— О прививке от туберкулеза тут никто не слышал, и я не припомню никаких разговоров о ней.

- Как пандемия отразилась на рейтингах Меркель? Когда планируется съезд ХДС, где изберут ее преемника?

— Рейтинги Меркель стабильны, её позиции сильны, немцы вполне довольные ее риторикой и ее действиями. Предполагаемые же преемники "погорели" — никто из них не справился с возложенной на них ответственностью. Проведение съезда отложено на неопределённый срок. Он состоится не раньше августа.