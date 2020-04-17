- Александр, на Украине почти 30% компаний остановили свою деятельность из-за карантина. Есть ли у украинской промышленности шанс пережить глобальный кризис?
— Шансы есть, но, скажем так, 50 на 50. Есть такое мнение, что часть предприятий после кризиса закроются. Непонятно, когда этот карантин закончится. И выход из карантина может затянуться, и это создаст дополнительные проблемы для работающих предприятий.
Самая большая проблема на сегодняшний день — отсутствие у Кабмина четкого плана по выходу из карантина, кроме общих фраз. Правительство действует методом проб и ошибок, сегодня одно говорят, завтра другое. Это бардак, так же нельзя!
- Как вы считаете, деградация промышленного производства на Украине это результат объективного положения дел или неэффективности украинской власти?
— Если бы все сделали правильно, то, я думаю, что Украина могла бы выиграть. Украина могла бы существенно нарастить продажу продуктов питания именно в условиях кризиса за счет пищевой промышленности.
У нас самая большая проблема какая? Нет опытных менеджеров, которые могли бы все вытянуть.
В свое время был (министр транспорта и связи Украины. — Ред.) Георгий Кирпа, царство небесное… Идеальный вариант был бы, если бы главой правительства был кто-нибудь типа Андрея Портнова…
Вот нет толкового менеджера, который могли бы воспользоваться моментом и не добивать экономику, а действительно ее вытянуть. Потому что сейчас у Украины есть возможность на этом хайпе заработать, но за счет пищевой промышленности.
Но я не верю, что заработает. Правительство не понимает, что надо делать, а в результате бизнесмены не понимают, что будет завтра. Нанимать людей или не нанимать, закрывать предприятие или не закрывать? Так же нельзя работать.
- Олигархи-промышленники Украины, Ахметов, Коломойский, Пинчук, Порошенко — насколько они заинтересованы в том, чтобы в кризис предприятия под видом карантина перестали работать? Есть ли в этом для них какой-то экономический смысл?
— Коломойский сейчас максимально заинтересован в ухудшении ситуации, потому что воюет с Зеленским. Для него, чем хуже, тем лучше. Он сейчас максимально сражается за свои заводы, и для него ухудшение ситуации выгодно, потому что тогда ему проще будет уговорить Зеленского отдать предприятия.
А вот если мы говорим о Новинском, Бахматюке, Ахметове, то они в этом не заинтересованы. Но все хотят четкого плана. Но на Украине нет четкого плана, что будет до конца года.
Получается, что тот же Ринат может поговорить с премьером (Денисом Шмыгалем. — Ред.), но тот не сможет ему толком ничего сказать.
В условиях кризиса должен быть четкий понятный план, а если его нет, то никакой олигарх ничего не сделает.
- Есть мнение, что остановка крупнейшей угледобывающей компании страны «Павлоградуголь» — это часть торга Рината Ахметова с украинским правительством. Согласны ли вы с этим?
— Нет, там значительно все сложнее. Там довольно сложный уголь. Сейчас получается, что спрос на энергию в связи с кризисом упал, и теперь добыча угля в этом регионе для Рината — прямой убыток. Каждая тонна угля ему приносит прямой убыток.
Ну какой смысл добывать уголь, если ты не имеешь прибыль, а генерируешь убытки? Ни один бизнесмен на это не пойдет. Тут можно ругать Рината, но с точки зрения бизнеса. Если он будет продолжать дальше добывать, он разорит свою компанию. Кому это надо?