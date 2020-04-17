Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, что мешает украинской экономике заработать в условиях всеобщего кризиса

- Александр, на Украине почти 30% компаний остановили свою деятельность из-за карантина. Есть ли у украинской промышленности шанс пережить глобальный кризис?

— Шансы есть, но, скажем так, 50 на 50. Есть такое мнение, что часть предприятий после кризиса закроются. Непонятно, когда этот карантин закончится. И выход из карантина может затянуться, и это создаст дополнительные проблемы для работающих предприятий.

Экономист Охрименко: Важно, чтобы цена на нефть была стабильной тогда разберемся с производством © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

- Как вы считаете, деградация промышленного производства на Украине это результат объективного положения дел или неэффективности украинской власти?

— Если бы все сделали правильно, то, я думаю, что Украина могла бы выиграть. Украина могла бы существенно нарастить продажу продуктов питания именно в условиях кризиса за счет пищевой промышленности.

У нас самая большая проблема какая? Нет опытных менеджеров, которые могли бы все вытянуть.

«А зачем вообще вводили?»: Охрименко объяснил, почему на Украине карантин не имеет смысла © Евгений Котенко, РИА Новости Украина Георгий Кирпа, царство небесное… Идеальный вариант был бы, если бы главой правительства был кто-нибудь типа Андрея Портнова…

Вот нет толкового менеджера, который могли бы воспользоваться моментом и не добивать экономику, а действительно ее вытянуть. Потому что сейчас у Украины есть возможность на этом хайпе заработать, но за счет пищевой промышленности.

Но я не верю, что заработает. Правительство не понимает, что надо делать, а в результате бизнесмены не понимают, что будет завтра. Нанимать людей или не нанимать, закрывать предприятие или не закрывать? Так же нельзя работать.

- Олигархи-промышленники Украины, Ахметов, Коломойский, Пинчук, Порошенко — насколько они заинтересованы в том, чтобы в кризис предприятия под видом карантина перестали работать? Есть ли в этом для них какой-то экономический смысл?

— Коломойский сейчас максимально заинтересован в ухудшении ситуации, потому что воюет с Зеленским. Для него, чем хуже, тем лучше. Он сейчас максимально сражается за свои заводы, и для него ухудшение ситуации выгодно, потому что тогда ему проще будет уговорить Зеленского отдать предприятия.

Половина из 700 тысяч ушедших на карантин предприятий Украины оттуда не вернутся — Охрименко © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

Получается, что тот же Ринат может поговорить с премьером (Денисом Шмыгалем. — Ред.), но тот не сможет ему толком ничего сказать.

В условиях кризиса должен быть четкий понятный план, а если его нет, то никакой олигарх ничего не сделает.

- Есть мнение, что остановка крупнейшей угледобывающей компании страны «Павлоградуголь» — это часть торга Рината Ахметова с украинским правительством. Согласны ли вы с этим?

— Нет, там значительно все сложнее. Там довольно сложный уголь. Сейчас получается, что спрос на энергию в связи с кризисом упал, и теперь добыча угля в этом регионе для Рината — прямой убыток. Каждая тонна угля ему приносит прямой убыток.

Ну какой смысл добывать уголь, если ты не имеешь прибыль, а генерируешь убытки? Ни один бизнесмен на это не пойдет. Тут можно ругать Рината, но с точки зрения бизнеса. Если он будет продолжать дальше добывать, он разорит свою компанию. Кому это надо?