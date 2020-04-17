Украина.ру провела небольшой блиц-опрос одесситов о том, как они оценивают нынешнее положение дел, связанное с карантином из-за короновируса

Андрей Ищенко, работник типографии, координатор Всеукраинского профсоюза «Защита труда» (Захист праці)

- Насколько жесткий карантинный режим сейчас в Одессе?

— В Одессе карантин сравнительно не очень жесткий, поскольку город имеет достаточно свободолюбивые традиции, и население не так сильно вовлечено в атмосферу государственной телевизионной пропаганды, сознательно нагнетающей истерию и панику. Полиция немного растеряна, и нет агрессии, зачастую полицию одесситы вообще не наблюдают на улицах. Рынки и базары, несмотря ни на что, работают. Пройти в парки и на пляжи возможно. В супермаркетах нет столпотворения, все товары есть на полках. Вообще самый большой процент противников закручивания гаек карантином наблюдается на юге Украины. В Одессе критично относятся к центральной власти в Киеве и ее хаотичным действиям. Заметно, что население не очень поддается карантинной госпропаганде: люди прогуливаются с детьми, молодёжь во дворах играет в футбол, природа расцветает, и в целом настроение у людей неплохое, но все раздражены бестолковостью киевской власти. Большинство здесь не носит маски. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 15 апреля

- Какова эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны?

— Люди раздражены нагнетанием в обществе истерии по типу 2013-2014 годов. Больше всего одесситы озабочены своим ухудшающимся экономическим положением, причины которого, на их взгляд, кроются в неуклюжих карантинных мероприятиях. Эмоционально в городе все достаточно спокойно, местная власть не нагнетает истерию.

- Как обстоят дела с работой и зарплатой?

— Дела с работой обстоят плохо. Многие одесситы потеряли работу, особенно это касается сферы торговли, обслуживания и неформальной занятости, которая в Одессе велика. Многие ждут окончания карантина и надеются, что все восстановится, но где-то в глубине сознания понимают — возврата к прошлому уже не будет. Это многих удручает, ведь люди думали, что так будет всегда. Такой резкий переход к коронакапитализму многих поверг в состояние шока и уныния. Произошел так называемый коллективный когнитивный диссонанс, когда накопленный опыт и представления о действительности не соответствуют происходящему в реальности. Происходит постепенное осознание этой новой суровой реальности

- Заметен ли рост цен?

— Присутствует определенный спекулятивный рост цен на товары первой необходимости и не только. Например, резко вздорожали в цене лимоны и имбирь. Лекарства существенно вздорожали. Перебои с контрабандными сигаретами. Значительная часть людей не имеет никаких накоплений и каждый день предпринимает усилия, чтобы заработать на питание. Люди удручены, что «светлое рыночное будущее» оказалось карантином, чрезвычайщиной и домашним арестом. Мы пока не понимаем, как из этого болота выбраться.